От Сингапура до Ирана: самые комфортные и благополучные страны для жизни

Казахстан в 2026 году улучшил индекс человеческого прогресса, что позволило ему подняться в глобальном рейтинге по этому показателю сразу на два пункта, сообщает Zakon.kz.

Американское аналитическое издание CEOWORLD, занимающееся оценкой качества уровня жизни, экономического влияния и инвестиционного климата различных государств мира, обновило данные составляемого им ежегодного глобального рейтинга по индексу человеческого прогресса.

На этом фоне, согласно обновленной статистике, Казахстан не только остался лидером Центральной Азии по этому показателю, но и стал самым привлекательным и комфортным для проживания государством на пространстве СНГ.

Что за индекс и как рассчитывают

Индекс человеческого прогресса, или Human Progress Index, является комплексной оценкой того, насколько комфортно и благополучно проживать в том или ином государстве.

Расчет итогового показателя складывается из оценки сразу 23 критериев, объединенных в три основные группы:

стабильность (наличие кризисов, устойчивость политической системы, уровень безопасности и т. д.) ;

; удовлетворенность (насколько население страны довольно условиями своей жизни, а также доступ к медицинским услугам и образованию, уровень занятости, наличие достаточного количества рабочих мест и т. д.) ;

; баланс (уровень социальной поддержки и свободы населения, баланс между работой и отдыхом).

Оценка каждого критерия производится по шкале от 0 до 100, где 100 – наивысший балл. После полученные в ходе анализа результаты приводят к общему среднему значению. Всего в рейтинге оценивались показатели 196 государств мира.

Ситуация в СНГ

Как уже указывалось выше, Казахстан, по версии аналитиков американского аналитического онлайн-издания, в 2026 году стал самым благоприятным и комфортным для жизни государством в СНГ.

В этом ключе отмечается, что наша страна по сравнению с прошлым годом поднялась в глобальном рейтинге по индексу человеческого прогресса сразу на две позиции и заняла 68-е место с показателем в 85,06 балла (в 2025 году итоговый индекс составлял 79,32 балла).

Второе место среди стран СНГ по степени комфорта для проживания, согласно данным этого рейтинга, сегодня занимает Беларусь (70-е место в мире с индексом в 84,7 балла), а третье – Армения (79-е место – 82,94 балла).

Следом за ними расположились: Азербайджан (87-е место – 81,56 балла), Россия (92-е место – 80,1 балла), Узбекистан (99-е место – 78,57 балла), Кыргызстан (114-е место – 74,05 балла) и Таджикистан (123-е место – 70,76 балла).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Самым комфортным и благоприятным для жизни государством, по мнению составителей этого рейтинга, в 2026 году стал Сингапур. Его индекс человеческого прогресса оценили в 97,88 балла.

На втором месте в мире по этому показателю с индексом в 97,78 балла разместилась Швейцария, а на третьем – Дания (97,7 балла).

В первую десятку самых лучших для жизни стран мира также вошли: Норвегия (97,56 балла), Ирландия (97,52 балла), Исландия (97,43 балла), Швеция (97,37 балла), Нидерланды (96,63 балла), Финляндия (96,53 балла) и Германия (96,42 балла).

Не самым лучшим образом сегодня обстоят дела с созданием условий для проживания в Иране (58,97 балла), Сомали (59,18 балла), Пакистане (59,48 балла), Южном Судане (59,8 балла), Центральноафриканской Республике (59,94 балла), Чаде (60,33 балла), Палестине (60,83 балла) и Северной Корее (60,85 балла).