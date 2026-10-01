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Статьи

Индекс инноваций – 2026: как распределись места в обновленном рейтинге и на какой позиции Казахстан

Глобализация, глобальный бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2026 17:25 Фото: pixabay
Казахстан по сравнению с данными 2025 года значительно улучшил показатель своего конечного индекса инноваций и поднялся в глобальном рейтинге сразу на 8 позиций, сообщает Zakon.kz.

Новые результаты глобального рейтинга стран по индексу инноваций 2026 года представлены в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве.

В этом году индекс посвящен теме "Поддержка предпринимателей на переднем крае науки" и рассматривает вопросы превращения научных открытий и передовых технологий в стартапы, технологические компании и масштабируемые решения.

Что за индекс

Индекс инноваций, на основании показателей которого в конечном итоге составляется глобальный рейтинг, формируется на основании более 80 переменных, объединенных в две основные категории – инновационные ресурсы и инновационные результаты.

Под оценку состояния инновационных ресурсов попадают: эффективность государственного управления, безопасность и эффективность законов, уровень образования, качество научной среды и количество исследователей, развитие рынка и бизнеса.

В свою очередь для определения точного уровня инновационных результатов эксперты вышеуказанной организации оценивают: число создаваемых научных продуктов и их перспективность, рост патентов на интеллектуальную собственность, объем высокотехнологичного экспорта, товарные знаки и инновации в сфере креативной индустрии.

Рывок Казахстана

В годовом сравнении Казахстан поднялся с 81-го места в 2025 году на 73-е, продемонстрировав лучший результат за последнее десятилетие.

По данным ВОИС, в региональном рейтинге стран Центральной и Южной Азии Казахстан поднялся с четвертого на второе место среди 11 экономик и сохранил первое место среди стран Центральной Азии.

Заметная позитивная динамика отмечена по показателю инновационных результатов: Казахстан поднялся с 84-го на 73-е место. По показателю инновационных ресурсов страна улучшила позицию с 75-го до 73-го места.

Среди семи основных блоков индекса наиболее существенный рост зафиксирован по направлению "Результаты в области знаний и технологий" – с 87-го на 69-е место, или на 18 позиций. Также положительные изменения отмечены по таким показателям, как сложность производства и экспорта, промышленные образцы и рост производительности труда.

Ситуация в СНГ

Лидером по уровню инновационного развития на пространстве стран Содружества, по версии специалистов Всемирной организации интеллектуальной собственности, стала Россия – она поднялась с 60-го на 58-е место в общемировом зачете.

Второе место, согласно последним данным в 2026 году, – а в 2025 году по этому показателю среди стран СНГ – заняла Армения (59-е место в мире), а третьеКазахстан (73-е место).

Следом за ними расположились: Узбекистан (77-е место), Азербайджан (85-е место), Беларусь (88-е место), Кыргызстан (92-е место) и Таджикистан (112-е место).

Мировые лидеры и аутсайдеры

Первое место в мире по уровню инновационного развития занимает Швейцария. На второй позиции мирового рейтинга разместилась Швеция, а на третьейСоединенные Штаты Америки.

В топ-10 самых инновационно-развитых стран мира также вошли Южная Корея, Сингапур, Великобритания, Нидерланды, Финляндия, Дания и Китай.

Мировыми аутсайдерами в плане внедрения инноваций сегодня являются Чад, Нигер, Демократическая Республика Конго, Ангола, Бурунди, Мали, Эфиопия, Зимбабве и Мавритания.

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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