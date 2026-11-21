22 тонны пластика в огне: грузовик загорелся на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Фото: МЧС РК

Утром 21 ноября 2026 года на трассе Алматы – Усть-Каменогорск в области Жетысу загорелся грузовик с пластиковыми гранулами. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на 302-м километре автодороги в Ескельдинском районе. В кузове фуры находилось 22 тонны пластиковых гранул, огонь охватил площадь 30 квадратных метров. До приезда расчетов машина сильно горела открытым пламенем. "Ближайшая пожарная часть находится на расстоянии 40 километров от места происшествия, что увеличило время прибытия пожарных расчетов". МЧС РК К ликвидации возгорания подключились силы МЧС и добровольное формирование "Ауыл құтқарушылары". Они полностью потушили огонь. Пострадавших нет. Специалисты выясняют причину пожара. Между тем в области Абай пожарные ликвидировали возгорание на территории маслоцеха в районе рынка.

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