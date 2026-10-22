Горячая ванна: расслабление для тела или нагрузка для сердца

Мы привыкли считать горячую ванну безобидным удовольствием: она согревает, расслабляет мышцы, снимает стресс и навевает сон. Но что происходит с сердцем, сосудами, когда температура воды становится слишком высокой? Zakon.kz решил разобраться, где проходит грань между пользой и вредом.

Горячая ванна – это не только способ расслабиться после долгого дня, но и своеобразная нагрузка на организм. Теплая вода помогает снять напряжение, расслабить мышцы и подготовиться ко сну. Но если переборщить с температурой или временем, приятная процедура может обернуться головокружением, слабостью и дополнительной нагрузкой на сердце. В какой мере принятие горячей ванны может повлиять на важные системы организма, рассказала врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова.

Где заканчивается польза и начинается перегрев

Температура воды и продолжительность принятия ванны имеют значение. Для здорового человека умеренно теплая вода и непродолжительное пребывание обычно безопасны, а слишком горячая вода заставляет организм активно регулировать теплообмен. Именно здесь проходит граница между расслабляющей процедурой и избыточной нагрузкой.

"Обычно ванна не настолько горячая, чтобы представлять серьезную опасность, особенно если человек не находится в ней длительное время. А в холодный сезон горячая ванна может быть очень полезной: она помогает быстро согреться, расслабляет мышцы и хорошо снижает уровень стресса. Именно поэтому многие принимают ванну после рабочего дня – это действительно хороший способ расслабиться и переключиться", – говорит врач.

Также врач отметила, что если говорить о восстановлении после физических нагрузок, то здесь тоже есть польза. Ванна с умеренно повышенной температурой помогает расслабить мышцы и уменьшить мышечную боль после тренировки. Поэтому спортсмены используют тепло как один из способов восстановления.

"При этом важно понимать: речь идет именно о комфортно горячей, а не об обжигающей воде. Очень горячие ванны подходят не всем, особенно внимательными нужно быть пожилым людям и тем, у кого есть заболевания сердца и сосудов. А вот для здорового человека умеренно теплая или горячеватая ванна может стать приятной процедурой для согревания, расслабления и восстановления", – объяснила врач-кардиолог высшей категории.

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Горячая вода и сердце

Многие считают, что под воздействием тепла сосуды расширяются, кровообращение усиливается, а давление может временно снижаться, но это миф.

"Горячая ванна действительно улучшает кровообращение, поскольку под воздействием тепла сосуды расширяются, однако рассчитывать на нее как на способ снизить давление не стоит. Если во время процедуры появляются головокружение, предобморочное состояние или ощущение перебоев в работе сердца, лучше прекратить ее и проконсультироваться с лечащим врачом. Главное правило здесь простое – не нужно сидеть в горячей воде до полного изнеможения, все должно быть в меру", – поясняет Лейла Оспанова.

Осторожность особенно важна при самолечении. Различные скипидарные ванны, горячие ванны с отварами и другие подобные процедуры лучше не проводить самостоятельно. При хронических заболеваниях, в том числе артериальной гипертонии и проблемах с сердцем, необходимо контролировать температуру воды и продолжительность процедуры. Фанатизм здесь совершенно ни к чему.

"Если человек здоров и хорошо себя чувствует, ванна продолжительностью около 15-20 минут вполне может быть приятным и расслабляющим способом согреться и снять напряжение", – добавила кардиолог.

Кому горячая ванна может оказаться некстати

То, что приятно здоровому человеку, не всегда безопасно при определенных состояниях, таких как:

гипертония,

заболевания сердца и сосудов,

варикозное расширение вен,

беременность.

Эти факторы могут требовать особой осторожности при выборе температуры и продолжительности водных процедур.

"Когда мы говорим о горячей ванне, речь, конечно, не идет о кипятке. Имеется в виду комфортно горячая вода с повышенной температурой. Такая ванна действительно может быть полезна: она улучшает кровообращение, помогает расслабить мышцы, снимает стресс, а нервная система хорошо реагирует на приятное тепло. Особенно полезна такая процедура перед сном. При этом не стоит превращать принятие ванны в испытание на выносливость". Врач-кардиолог высшей категории Лейла Оспанова

Если появляются: головокружение

предобморочное состояние

перебои в работе сердца, ванну необходимо прекратить и обратиться к врачу. А людям с хроническими заболеваниями важно контролировать температуру воды и продолжительность процедуры.

"Отдельно стоит сказать о различных скипидарных ваннах и ваннах с травами или другими добавками. Такие процедуры лучше не использовать для самолечения без консультации специалиста. В целом же умеренно горячая ванна для здорового человека – это прежде всего хороший способ согреться, расслабиться и подготовить организм ко сну", – говорит врач.

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Восстановление после нагрузки: польза или миф

После тренировки горячая ванна кажется простым способом "перезагрузить" мышцы. А вот популярное представление о том, что ванна буквально "выводит токсины", требует более осторожного взгляда.

"Горячая ванна может стать хорошим способом расслабиться и восстановиться после физических нагрузок. Умеренное тепло помогает снять мышечное напряжение и уменьшить ощущение боли после тренировки. Подобные процедуры используют в спортивных и спа-комплексах, а некоторые элементы восстановления вполне можно организовать и дома". Лейла Оспанова

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Ванна – это также прекрасный способ переключиться после тяжелого рабочего дня, согреться и снять накопившийся стресс. Главное – соблюдать меру и выбирать комфортную температуру воды. Контрастный душ тоже может использоваться в восстановительных процедурах, но резкие перепады температур подходят не всем, особенно людям с заболеваниями сердца и сосудов. Поэтому прежде чем увлекаться ванными процедурами, просчитывайте свои риски и прислушивайтесь к своему организму.