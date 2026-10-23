Грязная сумка курьера: какие инфекции могут доставить вместе с едой

Заказывая еду на дом, не каждый задумывается о чистоте сумки, в которой ее привозят. Между тем при нарушении санитарных требований внутри могут накапливаться опасные микроорганизмы. Zakon.kz выяснил, чем это грозит здоровью потребителей и как не допустить негативных последствий.

Доставка продуктов и готовых блюд давно стала привычной частью современной жизни. Курьеры привозят горячие обеды, пиццы, суши, десерты и напитки, а казахстанцы рассчитывают на вкусный и свежий ужин, а также беззаботный вечерний досуг.

Однако за пределами кухни ресторана на качество пищи могут повлиять и условия транспортировки, в том числе соблюдение санитарных требований при перевозке готовых блюд.

Как контролировать чистоту терморюкзака, могут ли там накапливаться бактерии, способные вызвать кишечную инфекцию, и насколько реально загрязнение уже упакованного блюда? Об этом редакция поговорила с руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Касымханом Алпысбайұлы.

Какие бактерии могут накапливаться в курьерской сумке

Пренебрежение этим аспектом может обернуться не только испорченными планами, но и проблемами со здоровьем. При несоблюдении санитарных требований курьерские сумки могут становиться местом накопления патогенных микроорганизмов.

"В условиях повышенной влажности и наличия остатков пищи возможно размножение таких бактерий, как сальмонеллы, стафилококки и кишечная палочка", – отметили в ДСЭК.

Лектор кафедры эпидемиологии с курсом ВИЧ-инфекции и инфекционного контроля Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Асель Бухарбаева также обратила внимание, что при этом сама по себе термосумка не представляет опасности, если она исправна, регулярно очищается и дезинфицируется, а продукты перевозятся в герметичной упаковке с соблюдением температурного режима.

"Чистая, исправная термосумка при правильном использовании помогает безопасно доставлять пищу. Основную защиту обеспечивает герметичная упаковка", – пояснила специалист.

Как загрязнение может попасть в еду

Даже если блюдо находится в контейнере или пакете, риск нельзя полностью исключить. По словам врача, многое зависит от состояния упаковки и соблюдения правил гигиены.

Например, загрязнения могут попасть внутрь, если крышка контейнера закрыта неплотно, упаковка повреждена или в ней есть щели. Дополнительный риск возникает, когда на внешней поверхности контейнера остаются загрязнения: человек берет его руками, открывает и затем касается пищи.

Еще один возможный путь – жидкость, скопившаяся на дне сумки. Если она попадает на упаковку или просачивается под крышку, загрязнение может распространиться на продукты.

Важную роль играет и личная гигиена курьера. Если он не моет руки, использует загрязненный инвентарь или перевозит еду вместе с посторонними предметами, вероятность перекрестного загрязнения возрастает.

Отдельная проблема – нарушение температурного режима. Термосумка должна помогать сохранять необходимую температуру блюда на протяжении доставки. Если она плохо удерживает тепло или холод, а заказ везут слишком долго, условия могут стать благоприятными для размножения некоторых микроорганизмов.

По словам специалиста, горячие блюда рекомендуется поддерживать при температуре выше +60°C, а холодные – не выше +4°C.

Чем опасны сальмонеллы, кишечная палочка и стафилококки

Попадание патогенных микроорганизмов в пищу может привести к кишечным инфекциям и пищевым токсикоинфекциям. Однако последствия зависят от конкретного возбудителя, количества попавших в организм микроорганизмов и состояния здоровья человека.

Сальмонеллы вызывают сальмонеллез – заболевание, которое можно заподозрить по неожиданно начавшейся диарее, повышенной температуре тела или резким спазмам и боли в животе. Также оно сопровождается тошнотой и рвотой. В отдельных случаях инфекция протекает тяжело и требует медицинской помощи.

Патогенные штаммы кишечной палочки также способны вызывать кишечную инфекцию, а следовательно, дать знать о себе внезапным расстройством кишечника и болями в животе. Некоторые разновидности этой бациллы могут приводить к тяжелым осложнениям, в том числе поражению почек.

При этом важно учитывать, что обнаружение кишечной палочки само по себе не всегда означает присутствие опасного возбудителя: существуют как безвредные разновидности, так и патогенные штаммы.

Стафилококки, в частности золотистый стафилококк, при определенных условиях могут вырабатывать в пище токсины. Употребление зараженного продукта приводит к ощущению тошноты, рвоте, живот начинает крутить и открывается понос. Некоторые стафилококковые токсины устойчивы к нагреванию, поэтому обычный разогрев не всегда делает такую пищу безопасной.

Листерии в продуктах могут вызывать листериоз. Для здорового человека инфекция иногда протекает относительно легко, но для беременных женщин, новорожденных, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом она представляет особую опасность.

"В тяжелых случаях возможно поражение нервной системы, а при беременности – осложнения для плода", – подчеркнула врач.

При этом не следует считать, что все перечисленные возбудители обязательно могут присутствуют в грязной курьерской сумке. Речь идет о возможных рисках, о которых нужно знать каждому.

Что должно насторожить

Асель Бухарбаева перечислила несколько признаков, которые могут указывать на ненадлежащее состояние курьерской сумки:

Влажность внутри . Сумку необходимо полностью высушивать после очистки. Постоянная сырость способствует появлению плесени и ухудшает санитарное состояние.

. Сумку необходимо полностью высушивать после очистки. Постоянная сырость способствует появлению плесени и ухудшает санитарное состояние. Остатки пищи после предыдущего заказа . Крошки, пролитые соусы и жир, особенно в углах и швах, могут способствовать накоплению загрязнений.

. Крошки, пролитые соусы и жир, особенно в углах и швах, могут способствовать накоплению загрязнений. Поврежденная подкладка . Трещины и порезы затрудняют полноценную мойку и дезинфекцию.

. Трещины и порезы затрудняют полноценную мойку и дезинфекцию. Неприятный запах и плесень . Это показатель того, что емкости необходима тщательная обработка, а в некоторых случаях – замена сумки.

. Это показатель того, что емкости необходима тщательная обработка, а в некоторых случаях – замена сумки. Посторонние предметы . Перевозить вместе с едой одежду, обувь, мусор и другие вещи нецелесообразно.

. Перевозить вместе с едой одежду, обувь, мусор и другие вещи нецелесообразно. Нарушение температурного режима . Если сумка не сохраняет тепло или холод, безопасность блюда может оказаться под угрозой.

Однако внешний вид курьерской сумки не всегда позволяет судить о безопасности доставленной еды. Даже на визуально чистой поверхности могут присутствовать микроорганизмы, способные при определенных условиях попасть в пищу.

Как должны обрабатывать сумки для доставки

Асель Бухарбаева уточнила, что полноценная обработка должна включать несколько этапов:

1. Удаление остатков пищи и видимых загрязнений.

2. Мойку с моющим средством и последующее ополаскивание.

3. Дезинфекцию средством, разрешенным для соответствующих поверхностей, с соблюдением инструкции по применению.

4. Полное высушивание сумки перед следующим использованием.

Простого протирания влажной салфеткой недостаточно, особенно если загрязнения скопились в швах и углах или на поверхности остались жир и остатки еды.

Если одной сумкой пользуются разные курьеры, специалист рекомендует обрабатывать ее перед каждой передачей. Но, безусловно, лучше, если у каждого сотрудника будет собственная сумка.

Внутренняя поверхность должна быть влагостойкой, неповрежденной и пригодной для регулярной мойки и дезинфекции. Изношенную подкладку, которую невозможно качественно очистить, следует своевременно заменить.

С 1 января 2025 года действует национальный стандарт СТ РК 3988-2024, посвященный доставке продукции общественного питания. Как отметила Асель Бухарбаева, документ содержит требования к курьерам, в том числе касающиеся наличия медицинской книжки, но носит это рекомендательный характер.

Как потребителю защитить себя

При получении заказа, прежде чем забрать доставку, стоит проверить, цела ли упаковка, плотно ли закрыт контейнер и на месте ли защитная наклейка, если она предусмотрена.

Если контейнер поврежден, пакет порван, упаковка негерметична или на ней заметны следы загрязнения, лучше отказаться от употребления такой пищи и сообщить о проблеме в службу доставки. При возможности стоит сделать фотографии и сохранить информацию о заказе.

Необычный запах, изменение внешнего вида блюда или сомнения в том, что оно хранилось при правильной температуре, также должны насторожить. При этом отсутствие неприятного запаха не гарантирует безопасность продукта.

"Если есть подозрение на загрязнение, не стоит пытаться обезопасить блюдо, просто переложив его в чистую посуду или разогрев в микроволновке. Некоторые токсины устойчивы к нагреванию, а обычный разогрев не гарантирует уничтожения всех опасных микроорганизмов", – рекомендуют специалисты.

Через сколько проявляются симптомы отравления

После употребления зараженной пищи может появиться резкое ухудшение самочувствия и указывающие на "непорядок" в организме симптомы. Время появления настораживающих признаков, говорящих о попадании внутрь инфекции, зависит от возбудителя и может составлять от нескольких часов до нескольких суток, а в отдельных случаях – дольше.

По словам Асель Бухарбаевой, за обязательной медицинской помощью необходимо обратиться при появлении крови в стуле, высокой температуре, частой рвоте, признаках обезвоживания или выраженной диарее. Маленьким детям, беременным женщинам, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом категорически не следует откладывать обращение к врачу при обозначенных симптомах.

"Если возникают двоение в глазах, затруднение глотания или нарушения речи, необходимо немедленно вызвать скорую помощь", – добавила врач-эпидемиолог.

При этом установить, что причиной заболевания стала именно курьерская сумка, самостоятельно невозможно. Источником заражения могли оказаться также ингредиенты, кухня, оборудование или условия хранения и приготовления блюда. Чтобы определить причину, специалистам придется провести эпидемиологическое расследование и необходимые лабораторные исследования.

Таким образом, состояние курьерской сумки – один из факторов пищевой безопасности, но не единственный. Защитить потребителя помогает соблюдение санитарных требований на всех этапах: от приготовления блюда до его передачи заказчику.