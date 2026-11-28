Может ли бытовая химия проникать в кровь человека, рассказала эксперт
Доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета, кандидат медицинских наук Ольга Сайно рассказала порталу "Доктор Питер", что бытовая химия, предназначенная для детей, в большинстве случаев действительно безопаснее обычной. В таких средствах снижено содержание потенциально опасных компонентов, в том числе агрессивных отдушек, красителей, хлора и фосфатов.
По словам специалиста, кратковременное вдыхание испарений бытовой химии обычно не приводит к серьезным последствиям. Однако регулярный контакт с ними, уборка в плохо проветриваемом помещении и смешивание несовместимых средств могут вызвать раздражение слизистых, першение в горле, кашель и сухость в носу.
При длительном или интенсивном воздействии возможны более серьезные реакции.
Что касается проникновения бытовой химии в кровь, то, по словам Сайно, поверхностно-активные вещества, содержащиеся в моющих средствах, через неповрежденную кожу в кровоток не проникают. Риск возникает при наличии ран, воспалений и раздражений.
При этом стоимость средства не гарантирует его безопасности.
Эксперт рекомендует во время уборки пользоваться резиновыми перчатками, регулярно проветривать помещение и не смешивать несовместимые чистящие средства.
Также важно тщательно ополаскивать посуду проточной водой. При использовании чрезмерного количества моющего средства и недостаточном смывании его остатки могут попасть в организм вместе с пищей.
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