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Статьи

Новая эра электричества Казахстана: эксперт объяснил, что необходимо для энергопрофицита к 2029 году

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 15:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Обеспеченность электроэнергией становится одним из ключевых факторов конкурентоспособности государства и сохранения его экономического суверенитета. Комментируя Послание президента народу Казахстана, эксперт высказал мнение о том, что необходимо для достижения энергопрофицита в стране.

В своем выступлении глава государства обозначил задачу достичь профицита выработки электроэнергии к 2029 году. По мнению руководителя Департамента компаративных исследований и научно-теоретического анализа Института евразийской интеграции Серика Жусупова, ее решение имеет принципиальное значение для дальнейшего экономического развития страны.

"В 2025 году объемы производства электроэнергии в республике увеличились до 123,1 млрд кВт-ч, но потребление составило 124,6 млрд кВт-ч. То есть 1,5 млрд кВт-ч были закуплены в соседних странах и по ценам существенно выше казахстанских. Минэнерго заявляет о планах роста выработки электроэнергии в ближайшие годы за счет ввода новых мощностей. Но следует понимать, что и спрос на электричество постоянно растет в арифметической прогрессии за счет открытия новых энергоемких промышленных объектов и центров обработки данных, которые в будущем составят основу для развития искусственного интеллекта не только в национальных, но и мировых масштабах", – отметил Серик Жусупов.

Эксперт считает, что Казахстану предстоит серьезная гонка с растущим спросом на электричество. Если выработка не будет успевать за потребностями экономики, дефицит энергоресурсов может затормозить развитие инновационных отраслей. Именно поэтому стране необходим резерв генерирующих мощностей, о котором говорил президент.

"Достижение этой задачи потребует одновременного решения трех задач: ускоренного ввода новых генерирующих мощностей, модернизации действующих электростанций, которые сильно изношены, и развития сетевой инфраструктуры, без которой будет трудно рационально осуществлять перенаправление энергопотоков из одних регионов в другие. Причем в последнем случае критически важно синхронно строить и электростанции, и сети, так как увеличение производства электроэнергии может не дать необходимого эффекта для развития всей энергосистемы без оптимизации ее перераспределения", – подчеркнул эксперт.

По словам Жусупова, для достижения поставленной цели правительству необходимо усилить государственный контроль за вводом новых энергетических объектов и развитием отрасли в целом. При этом важен опережающий подход: решения должны учитывать изменения спроса на электроэнергию в разных регионах страны.

Эксперт считает, что выход Казахстана на устойчивый профицит электроэнергии к 2029 году – достижимая стратегическая цель. Ее реализация позволит создать надежную энергетическую основу для расширения промышленного производства, развития цифровой экосистемы и укрепления национальной экономики.

Ранее редакция писала о том, что озвучил президент Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана "Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле".

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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