#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+11°
$
455.63
507.89
5.65
Политика

Касым-Жомарт Токаев: Наступившие реалии – это, по сути, "эра электричества"

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 11:34 Фото: Zakon.kz
В современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией. Об этом 28 октября 2026 года во время выступления с Посланием народу РК заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, наступившие реалии, по сути, это "эра электричества".

"Для Казахстана критически важно преобразовать его сырьевое преимущество в устойчивый энергетический и технологический прогресс. Откровенно говоря, здесь проблем более чем достаточно. Профессиональных энергетиков у нас "раз-два и обчелся", а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью. Между тем ежегодно казахстанская энергетика сталкивается с серьезным дефицитом, и поэтому в зимние периоды в так называемые пиковые моменты производятся закупки электроэнергии в соседних странах по высокой цене, а затем летом товар возвращается назад по резко заниженной стоимости".Касым-Жомарт Токаев

"Вот такой простенький "бизнес", причем на протяжении десятилетий", – уточнил президент РК.

"Меня уверяют, что это нормальная практика в энергетической сфере. Поэтому и неудивительно, что в свое время сумели "завалить" уже начавшееся строительство ТЭЦ в Балхаше. И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия
11:37, Сегодня
Токаев обозначил задачу к 2029 году – добиться устойчивого энергопрофицита
Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства
17:05, 27 октября 2026
Касым-Жомарт Токаев посетит Турцию
Послание президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана
10:59, Сегодня
Послание Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана – видео
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Туркестан-Арена&quot; - общий план на поле
12:30, Сегодня
Официально: финал Кубка Казахстана между "Ордабасы" и "Кайсаром" пройдёт в Туркестане
Елена Рыбакина заплетает косу
12:17, Сегодня
В отличной форме: опубликовано новое видео с тренировки Елены Рыбакиной в Токио
Чемпионат мира по борьбе
12:07, Сегодня
Чемпионат мира по борьбе: Ирина Кузнецова победила топовую монголку, но проиграла японке
Чемпионат мира по борьбе
12:00, Сегодня
Казахстанская борчиха Ирина Казюлина проиграла на четвёртом чемпионате мира в карьере
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: