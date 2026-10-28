Касым-Жомарт Токаев: Наступившие реалии – это, по сути, "эра электричества"

Фото: Zakon.kz

В современных реалиях решающим фактором конкурентоспособности каждого государства и даже экономического суверенитета стала обеспеченность электроэнергией. Об этом 28 октября 2026 года во время выступления с Посланием народу РК заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

По его словам, наступившие реалии, по сути, это "эра электричества". "Для Казахстана критически важно преобразовать его сырьевое преимущество в устойчивый энергетический и технологический прогресс. Откровенно говоря, здесь проблем более чем достаточно. Профессиональных энергетиков у нас "раз-два и обчелся", а форумы, дискуссии по энергетической проблематике проводятся с завидной частотой и масштабностью. Между тем ежегодно казахстанская энергетика сталкивается с серьезным дефицитом, и поэтому в зимние периоды в так называемые пиковые моменты производятся закупки электроэнергии в соседних странах по высокой цене, а затем летом товар возвращается назад по резко заниженной стоимости". Касым-Жомарт Токаев "Вот такой простенький "бизнес", причем на протяжении десятилетий", – уточнил президент РК. "Меня уверяют, что это нормальная практика в энергетической сфере. Поэтому и неудивительно, что в свое время сумели "завалить" уже начавшееся строительство ТЭЦ в Балхаше. И сейчас срывается ввод в строй генерирующих мощностей в Туркестане, Кызылорде, Алматы, Экибастузе". Касым-Жомарт Токаев Ранее президент поставил задачу по качественному строительству всех автодорог.

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