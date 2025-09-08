"Стратегический ресурс, способный вывести Казахстан на новый уровень": эксперт об "умных" городах

В Послании народу президент Касым-Жомарт Токаев назвал повсеместное внедрение искусственного интеллекта и тотальную цифровизацию ключевым компонентом стратегического курса страны. Эксперт объяснила Zakon.kz значение цифровой инфраструктуры для современного Казахстана.

Ранее глава государства отметил, обнародованные им задачи критически важны для дальнейшего динамичного развития Казахстана и его превращения в подлинно цифровое государство.

Более того, стало известно, что в республике появится новое Министерство искусcтвенного интеллекта, которое займется регулированием внедрения искусственного интеллекта во все сферы.

Как подчеркнула главный эксперт отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдана Акесина, в Послании 2025 года в принципе особое внимание уделяется цифровой инфраструктуре и внедрению технологий, повышающих качество жизни граждан, в том числе через "умные" городские экосистемы.

"Вопрос формирования цифровых городских экосистем становится особенно актуальным на фоне роста урбанизации Казахстана. За последние 10 лет доля городского населения в Казахстане увеличилась на шесть процентных пунктов – с 57,1% до 63,1%. По данным Бюро национальной статистики, на 1 мая 2025 года в стране проживали 12,8 млн горожан и 7,5 млн сельчан. По оценкам экспертов, при сохранении текущей динамики уже через пять лет уровень урбанизации приблизится к 66%, тогда как базовый сценарий прогнозировал 62,6% к концу 2025 года. Реальные показатели демонстрируют, что процесс идет быстрее, чем ожидалось. Стремительное увеличение числа горожан приводит к росту нагрузки на транспорт, энергетику и социальные сервисы. Это усиливает запрос на внедрение цифровых технологий, способных повысить эффективность городского управления", – считает Акесина.

По ее словам, тема цифровых городов остается в центре внимания уже не первый год и получила дополнительное развитие в октябре 2024 года, когда президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем правления компании G42 Пенг Сяо. На встрече обсуждались перспективы внедрения системы Smart City, направленной на повышение качества жизни граждан с помощью современных технологий.

Также важно отметить, что в нынешнем году жители Казахстана получили возможность подключить высокоскоростной спутниковый интернет Starlink для дома, продолжает спикер. Ранее технология использовалась только в рамках пилотных проектов для школ в труднодоступных регионах. Кроме того, продолжается строительство волоконно-оптических линий связи. Проект ставит себе целью подключить более 3 тыс. сельских населенных пунктов к высокоскоростному интернету до 2026 года.

"В контексте развития цифровой инфраструктуры особое значение приобретает появление в нашей стране суперкомпьютера нового поколения, который был привезен в Казахстан в 2025 году. Его вычислительные мощности открывают широкие возможности для разработки и тестирования систем искусственного интеллекта. Одним из приоритетных направлений применения должно как раз стать "умное" управление городами: от транспортной логистики и регулирования энергопотребления до экологического мониторинга и систем общественной безопасности. Это не только технологическое оборудование, а стратегический ресурс, способный вывести Казахстан на новый уровень цифрового лидерства в регионе". Главный эксперт отдела стратегического анализа Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Айдана Акесина

Специалист добавила, что сильная цифровая инфраструктура обеспечивает цифровой суверенитет, а также делает возможным создание сложных "умных" систем, таких как "цифровые двойники" городов. "Цифровые двойники" – это виртуальные копии реальных городов и городских систем, которые постоянно синхронизируются с "оригиналом". Такие системы могут использоваться для моделирования различных сценариев развития городской среды, чтобы принимать более обоснованные управленческие решения. Самые "умные" города мира – Шанхай, Шэньчжэнь и другие активно внедряют системы "цифровых двойников", основанных на BIM-технологиях (Building Information Modeling).

"На этом фоне в Послании президента народу обозначены новые стратегические ориентиры в области цифровизации, такие как внедрение искусственного интеллекта в управление городами", – резюмировала собеседница.

Она убеждена: Казахстан уже заявил о себе как о региональном лидере в сфере электронного правительства и в финтехе. Теперь важно реализовать лидерский потенциал в урбанистике, в сфере "умных" городов, где технологии напрямую работают на повышение качества жизни людей.