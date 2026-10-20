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Общество

Мировые лидеры по доказанным запасам природного газа – и на каких позициях Казахстан

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 17:52 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Последние оценки международных экспертов показывают, что Казахстан входит в число мировых лидеров по доказанным запасам природного газа и занимает по этому показателю 15-е место в мире, сообщает Zakon.kz.

Природный газ обладает целым рядом экономических, энергетических и экологических преимуществ для любого государства.

В первую очередь, он обладает низкой себестоимостью добычи и транспортировки. Во-вторых, в условиях выделения большого количества энергии при сгорании он является эффективным источником тепла и энергии. В третьих, он используется как сырье в химической промышленности (при производстве пластмасс, удобрений, метанола и т. д.).

Кроме того, помимо вышеописанных преимуществ важно отметить, что газ пользуется серьезным спросом на мировых рынках. Следовательно, при правильном подходе в развитии необходимой добывающей, обрабатывающей и транспортировочной инфраструктуры его можно поставлять на экспорт, обеспечивая себя тем самым стабильными валютными поступлениями в бюджет.

Также природный газ признан самым экологически чистым видом ископаемого топлива, поскольку при его сгорании образуется значительно меньше углекислого газа, сажи и токсичных веществ по сравнению с углем или нефтью, а выбросы серы при его горении практически нулевые.

Страны с наибольшими запасами

Первое место по доказанным запасам природного газа в мире, по версии экспертов американского аналитического онлайн-издания "CEOWORLD", сегодня занимает Россия.

Там залежи этого ископаемого топлива оцениваются в 1 688 трлн кубических футов, что составляет 24,39% от всех мировых запасов (1 куб. фут равен 0,02831685 куб. м. – Прим. ред.).

На втором месте по этому показателю в мире находится Иран (17,09% от всех мировых запасов), на третьемКатар (12,40%). И в общей сложности вышеназванные страны владеют 51% от всех доказанных мировых запасов природного газа – практически 3,7 квадриллиона кубических футов из 7,3 квадриллиона кубических футов.

В десятку стран мира с самыми богатыми залежами природного газа также вошли: Соединенные Штаты Америки (4,65% всех мировых запасов), Саудовская Аравия (4,38%), Туркменистан (3,83%), Объединенные Арабские Эмираты (3,11%), Венесуэла (2,91%), Нигерия (2,70%) и Китай (2,66%).

Запасы по СНГ

Как уже отмечалось выше, мировым лидером и соответственно лидером СНГ по доказанным запасам природного газа является Россия.

На втором месте по этому показателю среди стран Содружества и на 15-м в мире расположился Казахстан. Его доказанные запасы этого ископаемого топлива, по оценкам аналитиков "CEOWORLD" составляют 85 000 000 миллионов кубических футов, или 1,23% всех мировых залежей.

Следом за ним в этом рейтинге идут: Узбекистан (20-е место в мире – 65 000 000 млн куб. ф), Азербайджан (26-е место – 35 000 000 млн куб. ф), Кыргызстан (87-е место – 200 000 млн куб. ф), Таджикистан (89-е место – 200 000 млн куб. ф) и Беларусь (92-е место – 100 000 млн куб. ф).

Страны с самыми низкими запасами

Самыми маленькими запасами природного газа среди стран, у которых имеются месторождения этого ископаемого топлива, сегодня обладает Барбадос99-е место с объемом залежей в 4 000 млн кубических футов.

Чуть большими запасами газа, согласно оценкам этого издания, могут похвастаться: Албания (29 000 млн куб. ф), Греция (35 000 млн куб. ф), Чехия (35 000 млн куб. ф), Бенин (40 000 млн куб. ф), Монако (51 000 млн куб. ф), Испания (90 000 млн куб. ф) и Турция (131 000 млн куб. ф).

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Фото Олег Калиниченко
Олег Калиниченко
Экономический обозреватель
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