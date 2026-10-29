"Плачущий дедушка": необычный водопад удивляет туристов под Шымкентом

Недалеко от Шымкента находится необычное ущелье Жылак ата, где вода стекает по скалам тысячами тонких струй, словно слезы. Почему его называют "Плачущим дедушкой", какие легенды хранят местные родники и чем привлекает это место, рассказывает Zakon.kz.

Недалеко от Шымкента, в окрестностях села Киелитас Толебийского района, находится необычный водопад Жылак ата. Его название переводится с казахского как "Плачущий дедушка". Это живописное место пока мало известно широкой публике, хотя способно удивить даже опытных путешественников. Вода здесь стекает по скалам тысячами тонких струй, напоминая слезы. С водопадом связаны старинные легенды и поверья, которые до сих пор передаются местными жителями.

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

Гид по неизведанным маршрутам Александр Талакушкин уже много лет знакомит туристов с удивительными уголками природы. Одной из таких локаций по праву можно назвать ущелье Жылак ата. За необычный характер водных потоков это место прозвали "стеной плача". Как объясняет Александр, вода здесь не обрушивается вниз мощным потоком, а, словно слезы, медленно стекает по скалам тысячами мелких ручейков и капель. Создается впечатление, будто сама природа искренне о чем-то горюет.

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

"Ручейки плавно стекают по каменной поверхности, создавая удивительный пейзаж, который завораживает своей красотой. Лет пять-семь назад мы довольно часто приезжали сюда. Туристы нередко называли это место волшебным, отмечая его особую энергетику. Жылак ата еще называют ущельем тысячи родников. Это место скорее паломническое, чем туристическое". Гид Александр Талакушкин

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

К "плачущему дедушке" приходят не только ради того, чтобы своими глазами увидеть необычное природное явление. Некоторые верят, что здесь можно поправить здоровье, а каждый родник воспринимают как своеобразный эликсир для души и тела.

"Здесь повсюду струятся многочисленные родники. По преданию, каждый из них обладает своими чудодейственными свойствами. Считается, что один помогает при заболеваниях почек, другой – печени. А если есть проблемы со зрением, нужно зачерпнуть воду из еще одного родника. Самый большой источник-водопад находится в глубине ущелья. Люди верят, что он помогает при заболеваниях позвоночника. Под ним обязательно нужно постоять, словно под душем. Сразу предупрежу – дорога к этому роднику непростая, но дойти можно". Гид Александр Талакушкин

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

Сюда приезжают не только ради живописных пейзажей, но и в поисках тишины и внутреннего спокойствия. Кажется, будто в этом месте сама природа останавливает время и ставит жизнь на паузу. Вокруг слышен лишь умиротворяющий шум воды, который позволяет отвлечься от повседневной суеты, прислушаться к собственным мыслям и хотя бы ненадолго забыть о ежедневных тревогах. По словам гида Александра Талакушкина, ущелье привлекательно для посещения и зимой, когда даже чудодейственные родники покрываются льдом.

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

"Зимой, когда бывают сильные морозы до минус 20 градусов, родники замерзают, превращая ущелье в настоящую зимнюю сказку. При этом вода не застывает полностью, а на склонах образуются красивые сосульки. Возникает ощущение, будто сама природа украшает ущелье к Новому году. А вот летом это место преображается в настоящий зеленый оазис. Добраться сюда из Шымкента можно примерно за час. Большая часть пути проходит по асфальтированной трассе, и лишь последние три километра по проселочной полевой дороге". Гид Александр Талакушкин

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

Хоть ущелье и называют "плачущим дедушкой", существует легенда о том, что когда-то на один из местных аулов напали враги, возможно, джунгары. Люди в спешке покидали родные дома, спасаясь от врагов. В суматохе несколько младенцев оказались забытыми. Когда матери вернулись, они обнаружили своих детей погибшими. И тогда зарыдали не только матери – слезы полились и у природы.

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

"Сегодня это место очень популярно среди местных паломников. Иностранных туристов здесь почти не встретишь, поскольку об ущелье мало кто знает. Здесь есть хранитель этого места – ширакши. Он следит за чистотой и порядком, а еще рассказывает посетителям о правилах посещения и расположении родников". Гид Александр Талакушкин

Фото: из архива Екатерины Талакушкиной

Тем, кто собирается посетить ущелье, стоит заранее позаботиться об удобной одежде и обуви. Не лишним будет взять с собой и запасную пару ботинок. А главное – отправляться сюда с уважением к природе и местным традициям. Подтвержденных сведений о чудодейственных исцелениях людей после посещения этих родников нет, однако историй о том, как люди возвращаются в город отдохнувшими, умиротворенными и вдохновленными, – немало.