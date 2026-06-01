Статьи

Таинственный парк, о котором знают не все: чем живет "Желтоксан" в Алматы

В шумном Алматы, где новые жилые комплексы растут быстрее деревьев, еще остаются места, будто застывшие во времени. Одно из них – парк "Желтоксан" – немного дикий, тихий и таинственный. Какие легенды скрывает это место и чем оно привлекает местных жителей, в фоторепортаже Zakon.kz.

Об этом парке не пишут в туристических подборках, сюда не ведут экскурсии, а большинство посетителей – жители соседних домов, которые давно считают это место частью своей повседневной жизни. Для одних парк "Желтоксан" – привычный маршрут после работы, для других – территория детства, а для кого-то настоящее убежище от городского шума. Здесь нет глянцевой ухоженности популярных общественных пространств, зато есть атмосфера, за которую его и любят местные.

Парк словно живет в собственном ритме. Утром здесь неспешно гуляют пенсионеры, днем слышен смех детей, а ближе к вечеру дорожки заполняются молодежью – кто-то бегает, другие катаются на велосипеде, а некоторые просто собираются компаниями на лавочках.

Это место объединяет разные поколения. Пока малыши играют на площадках и гоняют мяч, родители отдыхают в тени деревьев, а старшее поколение приходит сюда за тишиной, спокойствием и возможностью немного передохнуть от городской суеты.

Особый интерес парк вызывает именно у детей и подростков, живущих поблизости. Для них это территория свободы. Здесь они устраивают велозаезды, исследуют незнакомые тропы и превращают обычную прогулку в маленькое приключение. В эпоху гаджетов такие пространства становятся редким местом, где еще можно просто выйти во двор, встретиться с друзьями и провести время на свежем воздухе.

"Я со своими друзьями все летние каникулы провожу в этом парке. В основном катаемся на велосипедах. У нас есть тут свой шалаш, который мы построили сами. Там мы можем передохнуть, провести время, поиграть в настольные игры. Это хорошо, что рядом есть этот парк. Нам тут весело", – сказал Асхат Тажин.
Стоит отметить, что парк находится в Турксибском районе Алматы и его нельзя назвать идеальным. Где-то трава разрослась и давно не видела газонокосилки, видно, что за деревьями никто не ухаживает, а часть тропинок заметно изношена. После дождя отдельные участки превращаются в полосу препятствий.

Но именно эта небрежность и создает особый вайб парка. Здесь нет ощущения стерильности и искусственности. Деревья растут свободно, трава живет будто по собственным правилам, а пространство выглядит не как тщательно спроектированный объект, а как настоящий городской сад со своей историей и характером.

А еще у парка есть собственная легенда. Старожилы вполне серьезно рассказывают о загадочном духе, который будто бы живет среди старых деревьев. Его называют Старым Садовником. Говорят, это не грозный и не мрачный призрак, а тихий хранитель места - мудрый дух, который будто наблюдает за парком, следит за молодыми саженцами и особенно любит моменты, когда здесь слышен детский смех.

"Кто-то действительно уверяет, что ранним утром видел среди аллей фигуру пожилого человека в старой одежде, исчезающую за деревьями. Лично я считаю, что это красивая выдумка, которая просто делает прогулки интереснее. Когда идешь ранним утром на работу, действительно всматриваешься в чащу и глазами ищешь силуэт старика", – поделилась алматинка Марина Токналова.
Парк "Желтоксан" не претендует на звание самой модной городской локации Алматы. У него есть недостатки, он местами "уставший" и даже немного дикий. Но именно этим он и цепляет – ощущением простоты, тишины и живой городской памяти. Пока одни алматинцы ищут новые места для отдыха, другие уже давно знают, что иногда лучший парк – тот, о котором почти никто не говорит.

