Казахстан поднялся на 41-е место в мировом рейтинге общественной безопасности

Согласно результатам последних исследований, Казахстан вошел в топ-50 стран мира с самым высоким уровнем общественного порядка и безопасности, сообщает Zakon.kz.

Казахстан за последние четыре года заметно усовершенствовал систему поддержания общественного порядка и безопасности, что в свою очередь положительно оценили аналитики международной организации "World Justice Project", поставив нашу страну на 41-е место в мире по этому показателю.

Как оценивают

Показатель общественного порядка и безопасности учитывает защищенность населения от преступности, угрозы терроризма, вооруженных конфликтов и политического насилия. Отдельное внимание уделяется распространенности насилия при разрешении личных конфликтов.

Исследование проводится, опираясь на анализ общедоступных статистических данных и результатов проводимых опросов экспертов в области права, в котором принимают участие 138 тысяч домохозяйств по всему миру и 4 200 юристов.

Индекс составляется на основании вычисления среднего значения полученных в ходе исследования данных по шкале от 0 до 1, где 1 – наивысший уровень общественного порядка и безопасности, а 0 – низкий.

Оценка Казахстана

Согласно данным аналитиков международной организации "World Justice Project", Казахстан в 2026 году с индексом общественного порядка и безопасности 0,80 балла занял 41-е место среди 143 оцениваемых государств.

Такой результат отнюдь не случаен, поскольку наша страна постоянно совершенствовалась в этом направлении, постепенно улучшая показатели в данном критерии в течение четырех последних лет. Так, в 2023 году Казахстан находился на 44-м месте, в 2024-м поднялся на 43-е, в 2025-м занял 42-е, а в нынешнем году уже достиг 41-й строчки.

К слову, в этом аспекте наша страна является одной из лучших в СНГ и опережает целый ряд государств Европы и Азии, включая Китай (44-е место), Францию (48-е), Грузию (50-е), Болгарию (52-е), Португалию (53-е), Италию (64-е), Турцию (67-е) и Грецию (73-е).

Лидеры и аутсайдеры

Самым высоким уровнем общественного порядка и безопасности сегодня в мире может похвастаться Сингапур – его итоговый индекс, оценивающий данное направление, составил 0,94 балла.

В десятку лучших стран мира по этому показателю, согласно обновленным данным, вошли: Люксембург (0,94 балла), Дания, Ирландия, Япония (все по 0,93 балла), Норвегия, Гонконг, Швеция, Финляндия, Мальта (все по 0,92 балла).

Наихудшие показатели сегодня имеют: Пакистан, Нигерия (по 0,32 балла), Гаити (0,36 балла), Афганистан, Мали (по 0,37 балла), Демократическая Республика Конго (0,39 балла), Буркина-Фасо (0,41 балла), Мозамбик (0,42 балла) и Колумбия (0,46 балла).

Стоит отметить, что показатель уровня общественной безопасности является составной частью итогового индекса верховенства права, рассчитываемого международной организацией "World Justice Project".

В этом ключе, помимо безопасности, в исследовании оценивается еще семь ключевых параметров, в числе которых: соблюдение основных прав граждан, противодействие коррупции, открытость государственных органов, работа судебной системы и соблюдение законодательства.

Лидером общего индекса верховенства права в 2026 году стала Дания. Следом расположились Норвегия, Финляндия, Швеция и Люксембург.

Казахстан, в свою очередь, в рейтинге по итоговому индексу верховенства права занял 67-е место среди 143 стран мира и оказался выше, чем Узбекистан (79-е), Украина (87-е), Китай (92-е), Кыргызстан (99-е), Беларусь (104-е), Турция (117-е) и Россия (121-е).