Казахстанцы стали самой работающей нацией среди стран СНГ – рейтинг

Казахстан по итогам 2025 года вошел в топ-30 стран мира с самыми высокими показателями уровня занятости населения, сообщает Zakon.kz.

Согласно последнему отчету Международной организации труда, уровень занятости населения в Казахстане достиг отметки в 67%, что вывело его в глобальном рейтинге на единоличное 29-е место из 187 возможных.

К слову, по данным той же организации, Казахстан по этому показателю является не только лидером на пространстве СНГ, но и значительно опережает Прибалтийские страны, а также Нидерланды, Швейцарию, Францию, США, Финляндию, Норвегию, Швецию, Данию, Японию и даже Китай.

Что известно о рейтинге

Уровень занятости, или коэффициент занятости, – наглядный показатель состояния рынка труда, который в свою очередь демонстрирует в процентном соотношении, сколько в том или ином государстве экономически активного и финансово-самостоятельного населения.

В общем, этот коэффициент фактически показывает то, насколько много в стране работающих граждан, обширный ли на предложения внутренний рынок труда, созданы ли условия для развития собственного бизнеса и как много в стране тех, кто живет только за счет государственный пособий.

Следовательно, чем выше показатель занятости, тем меньше нагрузка на экономику и больше денег у государства на реализацию инфраструктурных проектов, развитие науки и социальную поддержку нуждающихся.

Расчеты проводят специалисты Международной организации труда (учреждение из системы ООН) на ежегодной основе.

Для формирования конечного результата за основу берутся данные о количестве трудоспособного населения в возрасте от 15 лет и старше, которые на протяжении определенного периода времени осуществляли любую деятельность, за которую получали денежные выплаты. Тем не менее в учет не попадают учащиеся, пенсионеры и домохозяйки, не получающие финансовые пособия со стороны государства.

Уровень занятости в СНГ

Как уже указывалось выше, безоговорочным лидером среди стран СНГ по количеству занятого и экономически активного населения является Казахстан.

Такие достижения могут являться наглядной демонстрацией эффективности действий нашего государства в плане стимулирования малого и среднего бизнеса, создания новых рабочих мест, развития промышленности и обрабатывающего сектора.

Второе место в СНГ и 67-е место в мире по уровню занятости населения занимает Беларусь. Там доля работающего и получающего прибыль за свою деятельности населения составила 61%. На третьем месте среди стран СНГ расположилась Россия – 73-е место в мире с коэффициентом занятости в 60%.

Более низкими показателями в этом сегменте на пространстве стран Содружества отмечаются – Азербайджан (74-е место в мире, коэффициент занятости – 60%), Кыргызстан (111-е место в мире, коэффициент занятости – 55%), Узбекистан (114-е место в мире, коэффициент занятости – 55%), Армения (129-е место в мире, коэффициент занятости – 52%) и Таджикистан (175-е место в мире, коэффициент занятости – 36%).

Показатели занятости по миру

Как ни странно, самые высокие показатели по занятости населения уже не первый год демонстрируют не только страны с активно развивающейся экономикой, но и не очень богатые государства с небольшим по количеству населением и не пользующиеся популярностью у трудовых мигрантов.

Так, первое место глобального рейтинга международной организации труда по уровню занятости населения занимает Катар. Там количество постоянно работающих граждан составляет 87%.

Вторую строчку данного рейтинга занимают Соломоновы острова (83%), а третью – Мадагаскар (83%). Высокими показателями занятого населения также отмечаются Северная Корея (79%), Объединенные Арабские Эмираты (77%), Исландия (72%), Кувейт (72%), Вьетнам (72%) и Бахрейн (70%).

Страны с развитой экономикой, согласно этому рейтингу, похвастаться высокой занятостью своего населения сегодня уже не могут. Связано это, как правило, с тем, что их граждане больше предпочитают жить за счет государственных пособий и не работать.

В результате количественный показатель работающего населения Нидерландов по итогам 2025 года составил 65% (40-е место в мире), Швейцарии – 64% (43-е место), Норвегии – 63% (48-е место), Китая – 62% (59-е место), Японии – 62% (60-е место), Дании – 62% (62-е место), США – 59% (80-е место), Швеции – 59% (81-е место), Великобритании – 59% (86-е место), Германии – 59% (87-е место), Финляндии – 55% (117-е место) и Франции – 52% (134-е место).

С одной стороны, для экономически сильных государств низкий уровень занятости не является смертельным, поскольку они могут себе позволить полностью содержать своих граждан.

С другой – это огромное давление на бюджет, отсутствие достатка финансов на инфраструктурные и экономически важные проекты, высокое налогообложение работающих граждан (в некоторых западных странах подоходный налог превышает отметку в 50% от заработка) и постоянный приток иностранных трудовых мигрантов.

Последние позиции в рейтинге по уровню занятости населения занимают Сомали (27%), Джибути (24%) и Сан-Томе и Принсипи (21%).