Виноват ли холод: почему осенью чаще болеем и как защитить себя

Осенью люди чаще сталкиваются с насморком, болью в горле и ОРВИ. Но действительно ли достаточно замерзнуть, чтобы заболеть? Почему после прогулки на природе иногда начинает течь из носа? Как понять, обычная ли это реакция на холод или признак инфекции, Zakon.kz разбирался вместе с врачами.

Почему осенью мы чаще болеем

С наступлением холодов люди действительно чаще сталкиваются с острыми респираторными вирусными инфекциями. Однако дело не только в температуре за окном.

Педиатр, инфекционист, доктор медицинских наук, профессор кафедры детских инфекций Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Ляззат Ералиева объяснила, что в холодное время года люди больше времени проводят в закрытых помещениях, где вирусы легче передаются от человека к человеку.

"Кроме того, играет большую роль то, как часто помещения проветриваются, делается ли влажная уборка, насколько воздух в помещении сухой", – отметила специалист.

По словам врача, непогода и мороз сами по себе не вызывает вирусную инфекцию. Для развития ОРВИ необходим факт заражения вирусом. При этом переохлаждение может влиять на местную защиту слизистой носа, а у людей с хроническими заболеваниями – способствовать обострению болезни.

Что это означает на практике? Не нужно отказываться от прогулок при первых холодах, но важно одеться по погоде, уделять внимание проветриванию помещений, гигиене рук, полноценному сну и самочувствию. И главное – не считать теплую одежду единственной защитой от ОРВИ: безусловно, она помогает избежать переохлаждения, но не исключает заражения вирусом.

Почему после прогулки на холоде появляется насморк

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Человек выходит на улицу подышать свежим воздухом, но уже через несколько минут начинает шмыгать носом, а в горле появляется першение. Означает ли это, что он заболел?

Ляззат Ералиева объяснила, что насморк и дискомфорт в горле после пребывания на холоде не всегда связаны с инфекцией. Иногда это временная реакция слизистых оболочек, которая проходит после возвращения в тепло.

Обратить внимание стоит на то, когда именно возникли симптомы и как они меняются.

"Если нос начинает течь практически сразу после выхода на улицу, выделения прозрачные и водянистые, а в помещении состояние быстро улучшается, причиной может быть реакция на холодный воздух. При вирусной инфекции симптомы чаще развиваются постепенно, в течение нескольких часов или суток. Могут присоединиться повышение температуры, нарастающая боль в горле, кашель, выраженная слабость и ломота в теле", – отметила врач.

Однако это не абсолютное правило: по одному насморку или отсутствию температуры нельзя достоверно исключить инфекцию. Если состояние ухудшается, важно оценить симптомы в совокупности.

Как помочь себе, если после прогулки запершило в горле

Если появилось легкое першение, но нет температуры, выраженной слабости и других тревожных симптомов, не обязательно сразу принимать лекарства.

В первую очередь стоит:

вернувшись в комфортное тепло – переодеться, если одежда промокла;

выпить теплое питье, если оно помогает уменьшить дискомфорт;

проверить, не слишком ли сухой воздух дома;

понаблюдать, проходят ли симптомы и не появляются ли новые.

Бауржан Касенов, ассоциированный профессор кафедры патофизиологии, кандидат медицинских наук, объяснил, что холодный сухой воздух способен раздражать слизистую носа и горла. В ответ на его воздействие нос может активнее вырабатывать слизь, а в горле возникает ощущение сухости или першения.

Поэтому кратковременные симптомы после прогулки сами по себе не означают, что человек заразился ОРВИ. Но если дискомфорт усиливается, появляется температура или ухудшается общее самочувствие, лучше обратиться за медицинской консультацией.

Как холод влияет на защиту организма

Специалисты разъяснили: нос не просто пропускает воздух в дыхательные пути. Он согревает, увлажняет и очищает его. Холодный воздух может нарушать работу местных защитных механизмов, а сухость дополнительно ухудшает состояние слизистых оболочек.

По словам Бауржана Касенова, охлаждение слизистой может замедлять работу ресничек, которые помогают выводить слизь и задержанные частицы, а также влиять на местный противовирусный ответ.

"Это не означает, что каждый выход на холод приводит к заболеванию. Но если человек контактировал с вирусом, такие изменения могут создавать более благоприятные условия для развития инфекции", – отметил профессор.

Поэтому в холодную и ветреную погоду врач советует прикрывать нос и рот шарфом или баффом. Это помогает частично согревать и увлажнять вдыхаемый воздух. По возможности лучше дышать через нос, поскольку при дыхании через рот холодный воздух непосредственно воздействует на слизистую глотки.

Что предусмотреть в доме, чтобы снизить риск ОРВИ

С наступлением отопительного сезона воздух в квартирах и офисах может становиться слишком сухим. Это не только вызывает неприятные ощущения в носу и горле, но и влияет на защитный слой слизистых.

Бауржан Касенов рекомендует ориентироваться на влажность воздуха и в качестве комфортного микроклимата рассматривать влажность в пределах 40-60%.

Что следует делать дома и в офисе:

Регулярно проветривать комнаты. Особенно важно обновлять воздух там, где одновременно находятся несколько человек.

Необходимо не только следить за влажностью в помещении с помощью гигрометра, но и не забывать о влажной уборке. Она помогает поддерживать чистоту в помещении, хотя сама по себе не гарантирует защиту от вирусов.

Мыть руки после общественных мест и поездок в транспорте. Это одна из простых мер профилактики респираторных инфекций.

Важно помнить: проветривание и увлажнение воздуха не заменяют другие меры профилактики, но помогают уменьшить влияние неблагоприятных условий в помещении.

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Как одеваться осенью, чтобы не переохлаждаться

По словам Бауржана Касенова, для прогулок в холодную погоду лучше выбирать многослойную одежду, защищать голову, шею, кисти рук и стопы. В ветреную погоду особенно важно учитывать не только температуру, но и силу ветра.

Продолжительность прогулки зависит от погоды, физической подготовки и самочувствия. Врач называет 30-60 минут комфортной ходьбы ориентиром для большинства людей, но это не обязательная норма: при сильном ветре или морозе прогулку стоит сократить.

"Не нужно специально ускоряться или одеваться настолько тепло, чтобы сильно вспотеть. Если появилась дрожь, возникло выраженное ощущение холода или намокла одежда, лучше зайти в помещение и согреться", – отмечает специалист.

При этом мокрые волосы, холодные ноги или сквозняк сами по себе не вызывают вирусную инфекцию. Однако длительное переохлаждение может вызывать дискомфорт и влиять на защитные механизмы дыхательных путей. Поэтому одеваться по погоде все же важно.

Помогают ли витамины не заболеть осенью

Полноценный сон, разнообразное питание и регулярная умеренная физическая активность необходимы для нормальной работы иммунной системы. Однако это не означает, что прием витаминов автоматически обезопасит вас от респираторных заболеваний.

Ляззат Ералиева отметила, что дефицит витаминов может ослаблять иммунную защиту. Бауржан Касенов уточнил, что коррекция дефицита витамина D может быть полезна, если он действительно есть, а данные о профилактическом эффекте витамина C и цинка неоднозначны.

Поэтому не стоит самостоятельно принимать большие дозы добавок в надежде предотвратить простуду. Лучше придерживаться сбалансированного питания, а необходимость приема витаминов и дозировку обсуждать с врачом с учетом индивидуальных потребностей.

Умеренная физическая активность на улице поддерживает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем, улучшает сон и помогает справляться со стрессом. На открытом воздухе вирусные частицы обычно рассеиваются быстрее, чем в закрытом плохо проветриваемом помещении.

Можно ли гулять, если уже простудился?

По мнению врачей, если наблюдается только легкий насморк, нет температуры, выраженной слабости и одышки, короткая спокойная прогулка обычно допустима. Но важно учитывать общее самочувствие и не подвергать окружающих возможному заражению, особенно людей из групп риска.

При повышенной температуре, сильной слабости, ломоте или ухудшении состояния лучше остаться дома и дать организму восстановиться.

Ляззат Ералиева рекомендует обратиться к врачу, если температура сохраняется более трех-четырех дней и состояние ухудшается.

"Есть симптомы, при которых нельзя ждать: затрудненное дыхание, спутанность сознания, невозможность пить. В таких случаях необходима срочная медицинская помощь. Не стоит откладывать консультацию и при выраженном ухудшении состояния у детей, беременных, пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями", – добавила врач.

Холод не равен простуде

Не стоит отказываться от времяпрепровождения на улице в красивую осеннюю пору из-за страха заболеть. Следует понимать, что холодный воздух может раздражать слизистые оболочки и влиять на их защитные функции, но сам по себе не вызывает ОРВИ. Для развития инфекции необходимо заражение соответствующим возбудителем.