Сезонный кошмар или ОРВИ: как отличить аллергию от вирусной инфекции

С весенним потеплением многие замечают у себя симптомы ОРВИ. Среди них – чихание, насморк, заложенность носа, першение в горле и кашель. Впрочем, эти признаки не всегда указывают на вирусную инфекцию. Порой под гриппом маскируется аллергия. Как уберечься от обострения, разбирался Zakon.kz.

С наступлением весны некоторые ошибочно принимают аллергию за обычную простуду и пытаются избавиться от внезапно появившихся симптомов самостоятельно. При этом не обращают внимания на продолжительность проблемы и удивляются неэффективности средств от ОРВИ. Дело в том, что причиной беспокойства может быть не вирусная инфекция, а сезонная реакция. Путаница с диагнозом, как показывает медицинская практика, приводит к неверному лечению.

"Действительно, симптомы очень схожи: ринит, заложенность носа, чихание, иногда слезоточивость. Но явное отличие именно простуды – выраженный симптом интоксикации – это плохое самочувствие, снижение аппетита, головные боли, недомогание. А при аллергии у нас пациент, в принципе, довольно-таки бодрый, работоспособность особо не снижается", – пояснила врач-аллерголог высшей категории Дильдаш Кадырова.

Что объединяет ОРВИ и аллергию:

насморк и заложенность носа;

чихание;

кашель;

слабость;

недомогание.

Признаки аллергии:

может беспокоить месяц, весь сезон или даже круглогодично;

температура тела не повышается;

прозрачные и жидкие выделения из носа, которые часто сопровождаются зудом в глазах, слезотечением и чиханием.

Признаки ОРВИ:

длительность – до двух недель, затем симптомы постепенно уменьшаются и проходят;

температура тела повышена, но легко снимается жаропонижающими препаратами;

выделения из носа более вязкой консистенции желтоватого или зеленоватого оттенка;

боль в горле, свойственная простуде.

Весеннее обострение аллергии, вопреки стереотипам, проявляется не только в период цветения, но и раньше. Каждый человек должен знать, какие факторы могут "разбудить" аллергию с простудной симптоматикой. Прежде всего реакцию вызывает цветение деревьев, кустарников, цветов и трав.

"Для Казахстана чаще всего, конечно, сорные травы. Сезон намного длительнее. Характерность: все-таки имеет место регион, для всех она разная, интенсивность тоже разная. В северных регионах сезон немного короче, а в нашем южном регионе намного длиннее, бывает до глубокой осени. Ранней весной у нас цветут деревья. Любое из них может спровоцировать аллергическую реакцию", – предупредила врач.

Весна уже порадовала алматинцев первыми цветами после зимы – подснежниками. Скоро в Алматы будет очень много зелени. Этому рады все, кроме аллергиков. Они запасаются антигистаминными препаратами и носовыми платочками. Побороть хроническую аллергию крайне сложно. Гораздо легче предотвратить недуг, который еще не успел развиться, неспецифическими мерами профилактики.

"Неспецифические меры профилактики – это бытовые элиминации аллергенов, то есть: когда вы приходите с улицы, обязательно нужно снимать верхнюю одежду, так как накапливается концентрация пыльцы в большом количестве. Также желательно сразу принять душ. Если нет такой возможности, то хотя бы умыться", – отметила эксперт.

Не допустить развитие аллергии поможет влажная уборка. Проводить ее в крупных городах желательно раз в день. Рекомендуется убрать из комнаты аллергика все пылесборники, включая старые вещи, а также цветущие растения. Не менее сильным аллергеном считается шерсть животных. В квартире с питомцами не помешает очиститель воздуха, говорят аллергологи.

"Основной является все-таки специфическая профилактика – АСИТ-терапия. То есть в первую очередь выявляется виновный аллерген, это иммунодиагностика, и потом вот эти виновные аллергены даются в маленьких дозах – для выработки защитных клеток антител. И тогда уже к следующему сезону цветения симптомы значительно уменьшаются, с каждым разом все лучше и лучше. Но вообще для стабилизации состояния рекомендованы пять курсов АСИТ-терапии, желательно в стадии стойкой ремиссии. Конечно, есть отдельные случаи поддержки. Например, в Европе делается круглый год, а у нас в стадии ремиссии потому, что у нас загрязненный воздух и очень много пыльцы в окружающей среде, поскольку все цветет. В большинстве случаев АСИТ-терапия проводится индивидуально, под контролем аллерголога", – подчеркнула специалист.

Как при аллергии, так и при ОРВИ лечение должно быть направлено на борьбу с первопричинами симптомов. Важно правильно подобрать препараты, их дозировку и отслеживать динамику течения болезни. В сезон цветения аллергики обязаны соблюдать специальную диету.

"Пациентам назначается гипоаллергенная диета. Это очень важно, так как могут быть перекрестные аллергические реакции. Если, например, аллергия идет от пыльцы деревьев, то мы не рекомендуем орехи, фрукты, растущие на деревьях и кустарниках, даже сельдерей и петрушка могут "перекрест" давать. Если, к примеру, аллергия на злаковые травы, то хлеб, хлебобулочные изделия, хлебный квас, изделия из муки. Геркулес и овсянка тоже могут вызывать перекрестную аллергию, то же самое – кофе и копченая колбаса с добавками. А если, например, пыльца сорных трав, то часто бахчевые дают реакцию: дыни, арбузы, семечки, халва или подсолнечное масло натуральное, поэтому аллергикам надо быть очень осторожными", – резюмировала врач-аллерголог Дильдаш Кадырова.

Не стоит пытаться вылечить болезнь своими силами и народными средствами. Самолечение до добра не доводит, уверяют медики. При первых симптомах необходимо срочно обращаться к врачу.

А если попросту игнорировать сезонную аллергию, она может перейти в круглогодичную и другие заболевания. Простуда и грипп, оставленные без внимания, тоже чреваты серьезными последствиями.