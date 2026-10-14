Холод не виноват: разрушен главный миф о сезонных простудах

Резкое похолодание осенью вовсе не является прямой причиной снижения иммунитета. В это время рост респираторных инфекций связан с тем, что люди чаще находятся в закрытых помещениях и реже проветривают, сообщает Zakon.kz.

Убедительных данных о прямом влиянии перепадов температур на инфекции или иммунитет нет, уточняет врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

По ее словам, гораздо важнее длительное переохлаждение, сухой воздух, недостаток сна и тесные контакты с заболевшими.

Врач также подчеркнула важность базовых привычек: полноценного сна, комфортной температуры и влажности в помещении, одежды по погоде.

В разговоре с изданием "Известия" 14 октября 2026 года она предупредила, что не стоит рассчитывать на "иммуностимуляторы" и витаминные комплексы как на гарантированную защиту.

"Для иммунной системы важнее полноценное питание с белком, овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и рыбой. Особенно значимы витамин D, цинк, железо и витамины группы B, но принимать их дополнительно без подтвержденного дефицита не всегда необходимо". Светлана Бурнацкая

Кроме того, Бурнацкая отметила важность питьевого режима для состояния слизистых: специально увеличивать потребление жидкости не нужно, но при сухости воздуха стоит вовремя восполнять потери. Теплое питье облегчает неприятные ощущения в горле, но не является профилактикой инфекций.

Также, по словам врача, закаливание может быть частью здорового образа жизни при постепенном и регулярном подходе. Начинать интенсивные процедуры на фоне болезни или плохого самочувствия не стоит.

Специалист далее обратила внимание, что частые простуды сами по себе не означают "слабый иммунитет": взрослые могут несколько раз в год переносить респираторные инфекции.

Насторожиться стоит, если они возникают необычно часто, протекают тяжело, требуют антибиотиков или человек долго не восстанавливается. В таких случаях нужно обратиться к врачу и разобраться с возможными факторами риска и хроническими заболеваниями.

"Осеннее похолодание не стоит воспринимать как самостоятельную причину снижения иммунитета. Гораздо эффективнее сосредоточиться на том, что можно контролировать: полноценном сне, нормальном питании, достаточном потреблении жидкости, комфортной влажности воздуха, подходящей одежде, проветривании помещений и разумной физической активности". Светлана Бурнацкая

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