#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Советы

Холод не виноват: разрушен главный миф о сезонных простудах

градусник, женщина, болезнь, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 16:26 Фото: pexels
Резкое похолодание осенью вовсе не является прямой причиной снижения иммунитета. В это время рост респираторных инфекций связан с тем, что люди чаще находятся в закрытых помещениях и реже проветривают, сообщает Zakon.kz.

Убедительных данных о прямом влиянии перепадов температур на инфекции или иммунитет нет, уточняет врач-терапевт Светлана Бурнацкая.

По ее словам, гораздо важнее длительное переохлаждение, сухой воздух, недостаток сна и тесные контакты с заболевшими.

Врач также подчеркнула важность базовых привычек: полноценного сна, комфортной температуры и влажности в помещении, одежды по погоде.

В разговоре с изданием "Известия" 14 октября 2026 года она предупредила, что не стоит рассчитывать на "иммуностимуляторы" и витаминные комплексы как на гарантированную защиту.

"Для иммунной системы важнее полноценное питание с белком, овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, орехами и рыбой. Особенно значимы витамин D, цинк, железо и витамины группы B, но принимать их дополнительно без подтвержденного дефицита не всегда необходимо".Светлана Бурнацкая

Кроме того, Бурнацкая отметила важность питьевого режима для состояния слизистых: специально увеличивать потребление жидкости не нужно, но при сухости воздуха стоит вовремя восполнять потери. Теплое питье облегчает неприятные ощущения в горле, но не является профилактикой инфекций.

Также, по словам врача, закаливание может быть частью здорового образа жизни при постепенном и регулярном подходе. Начинать интенсивные процедуры на фоне болезни или плохого самочувствия не стоит.

Специалист далее обратила внимание, что частые простуды сами по себе не означают "слабый иммунитет": взрослые могут несколько раз в год переносить респираторные инфекции.

Насторожиться стоит, если они возникают необычно часто, протекают тяжело, требуют антибиотиков или человек долго не восстанавливается. В таких случаях нужно обратиться к врачу и разобраться с возможными факторами риска и хроническими заболеваниями.

"Осеннее похолодание не стоит воспринимать как самостоятельную причину снижения иммунитета. Гораздо эффективнее сосредоточиться на том, что можно контролировать: полноценном сне, нормальном питании, достаточном потреблении жидкости, комфортной влажности воздуха, подходящей одежде, проветривании помещений и разумной физической активности".Светлана Бурнацкая

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее был назван напиток, снижающий риск деменции.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
Опасны ли кондиционеры в сезон простуд: мнение специалиста
09:11, 03 июля 2026
Опасны ли кондиционеры в сезон простуд: мнение специалиста
Кондиционер
17:20, 16 июня 2026
Врач развеял популярный миф о простуде из-за кондиционера
Простуда, осень, иммунитет, здоровье, врачи, советы
16:38, 18 августа 2025
Иммунитет по осени укрепляют: как избежать простуд в холодный сезон года
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Астана&quot; благодаря победе над &quot;Иртышом&quot; сохраняет прописку в еврокубках
16:53, Сегодня
"Астана" благодаря победе над "Иртышом" сохраняет прописку в еврокубках
&quot;Кайрат&quot; разгромил &quot;Младость&quot; в молодёжной Лиге чемпионов УЕФА
16:50, Сегодня
"Кайрат" разгромил "Младость" в молодёжной Лиге чемпионов УЕФА
Зверев и Бублик обнимаются после матча
16:41, Сегодня
Зверев рассказал, почему доиграл встречу с Бубликом в Шанхае несмотря на травму ноги
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
16:30, Сегодня
Анна Данилина без игры вышла в четвертьфинал топ-турнира в Ухане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: