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Общество

Египет готовит новые условия въезда для казахстанских туристов

пирамиды, верблюды, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 11:53 Фото: pexels
Для казахстанцев, собирающихся в Египет, появились хорошие новости. Теперь для туристов из Казахстана будет упрощен въезд, сообщает Zakon.kz.

Об этом решении стало известно во время переговоров министров иностранных дел двух стран Мухтара Тлеуберди и Бадром Абдельатти.

По данным МИД РК, был подписан Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов от 7 ноября 2006 года. Этот документ предусматривает распространение безвизового режима на граждан Казахстана и Египта, являющихся владельцами действительных служебных паспортов.

Еще одним из ключевых итогов переговоров стало достижение договоренности об исключении Казахстана из перечня государств Центральной Азии, в отношении граждан которых египетской стороной введены дополнительные требования при въезде в страну с туристическими целями.

"Данное решение направлено на упрощение условий въезда казахстанских туристов в Египет и дальнейшее развитие туристических обменов".Пресс-служба МИД РК

В настоящее время правила въезда в Египет для граждан Казахстана выглядят так:

  • Виза по прилете ($30): Доступна только при покупке пакетного тура (на 30 дней, по всей стране).
  • Бесплатный Синайский штамп: Только в аэропорту Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней (без выезда за пределы Синайского полуострова).
  • Самостоятельная поездка (без тура): Визу нужно оформлять заранее в Посольстве Египта в Астане.
  • Паспорт: Должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда.
  • Ограничение по возрасту: Лица до 21 года могут въезжать только в сопровождении родителей.
  • Документы с собой: Паспорт, обратные билеты, турваучер/бронь отеля, страховка. Бумажные миграционные карты в аэропортах отменены (контроль цифровой).

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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