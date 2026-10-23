Египет готовит новые условия въезда для казахстанских туристов
Об этом решении стало известно во время переговоров министров иностранных дел двух стран Мухтара Тлеуберди и Бадром Абдельатти.
По данным МИД РК, был подписан Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение об освобождении от виз владельцев дипломатических паспортов от 7 ноября 2006 года. Этот документ предусматривает распространение безвизового режима на граждан Казахстана и Египта, являющихся владельцами действительных служебных паспортов.
Еще одним из ключевых итогов переговоров стало достижение договоренности об исключении Казахстана из перечня государств Центральной Азии, в отношении граждан которых египетской стороной введены дополнительные требования при въезде в страну с туристическими целями.
"Данное решение направлено на упрощение условий въезда казахстанских туристов в Египет и дальнейшее развитие туристических обменов".Пресс-служба МИД РК
В настоящее время правила въезда в Египет для граждан Казахстана выглядят так:
- Виза по прилете ($30): Доступна только при покупке пакетного тура (на 30 дней, по всей стране).
- Бесплатный Синайский штамп: Только в аэропорту Шарм-эль-Шейха на срок до 15 дней (без выезда за пределы Синайского полуострова).
- Самостоятельная поездка (без тура): Визу нужно оформлять заранее в Посольстве Египта в Астане.
- Паспорт: Должен быть действителен не менее 6 месяцев с даты въезда.
- Ограничение по возрасту: Лица до 21 года могут въезжать только в сопровождении родителей.
- Документы с собой: Паспорт, обратные билеты, турваучер/бронь отеля, страховка. Бумажные миграционные карты в аэропортах отменены (контроль цифровой).
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