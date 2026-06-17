"Буквально режут туристов": новая угроза появилась на популярных пляжах Египта

Побывавшие в Египте туристы рассказали о новой угрозе, кроющейся в водах Красного моря, сообщает Zakon.kz.

За последние недели зафиксировано уже несколько случаев травм от острых шипов рыб-хирургов, которые буквально режут туристов.

Россиянка Анастасия рассказала "Базе", что отдыхала в Шарм-эль-Шейхе. И как-то в воде прямо у берега заметила очень красивых рыбок. Девушка стала наблюдать за ними. Одна рыбка подплыла ближе и в этот момент девушка почувствовала резкую боль в ноге.

Анастасия позвала на помощь. Ее сначала осмотрели медики отеля, а затем направили в городскую больницу. Позже выяснилось, что в воде Анастасия видела рыбу-хирурга, которая оставила ей несколько швов на ноге в память о встрече.

Похожая ситуация на том же курорте произошла с другой туристкой из России. Девушка рассказала, что экзотическая рыба проколола ей ногу в трех местах.

По словам отдыхающих, ситуации не единичны – у берегов пляжа в Шарм-эль-Шейхе и в Хургаде опасная рыба водится в огромном количестве. Но предупреждающие таблички для туристов есть не везде.

В мае 2026-го из Египта пришли другие тревожные новости – на туристов нападали акулы, не обошлось без жертв.