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Красные, зеленые или серо-черные: поменяет ли общественный транспорт Алматы цветовую гамму

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12 Фото: Zakon.kz
За последние десятилетия автобусы Алматы успели сменить не один цвет. На улицах города курсировали: синие, белые, зеленые и даже черно-серые машины. Теперь к ним добавились новые красные электробусы. Как менялся облик общественного транспорта и зачем это делают – в материале Zakon.kz.

Красные автобусы появились на городских улицах в июне 2026 года. Пока это не масштабная смена имиджа алматинского транспорта, а эксперимент – городские власти проверяют новую цветовую гамму и оценивают, как ярко-красный цвет новых автобусов будет влиять на безопасность дорожного движения. Специалисты акимата Алматы уверены, что именно "красный" делает общественный транспорт более узнаваемым и заметным в плотном потоке.

"В настоящее время в тестовом режиме организованы три маршрута, на которых задействованы порядка 40 автобусов красного цвета. Окончательное решение по выбору данной цветовой гаммы на сегодня не принято", – сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

Красные автобусы вместо зеленых, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

У каждого направления своя задача. Одни автобусы связывают железнодорожный вокзал с жилыми районами, другие помогают добраться до Горного Гиганта.

14 машин обслуживают маршрут №134 от вокзала "Алматы-1" до разворотной площадки на пересечении улиц Толе би и Яссауи. На маршруте №87 работают 18 автобусов. Они связывают район Академии гражданской авиации с микрорайоном Горный Гигант. На маршруте №140, который соединяет станцию метро "Райымбек батыр" с микрорайоном Горный Гигант, задействованы девять электробусов.

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: пресс-служба акимата Алматы

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12
Новые красные автобусы и новые маршруты: хорошую новость сообщили жителям Алматы

Стоит отметить, что каждый автобус рассчитан на 90 пассажиров. У электробусов низкий пол, поэтому заходить в салон удобнее пожилым людям, пассажирам с детьми и людям с инвалидностью.

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

А как было раньше?

К слову, у алматинских автобусов уже была своя богатая цветовая история. Еще в 1990-х и 2000-х годах на маршрутах можно было встретить синие, белые, а также белые с голубой полосой автобусы. Единого оформления тогда в мегаполисе не существовало, потому что транспорт принадлежал разным перевозчикам, в основном, частникам. В итоге каждый из них выбирал собственную расцветку, а некоторые машины колесили с рекламными баннерами на бортах.

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: pastvu.com/Максим Гольбрайхт

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: pastvu.com/Максим Гольбрайхт

Со временем город решил отойти от такого буйного разнообразия. Акимат Алматы постарался привести в порядок весь пассажирский транспорт, эту работу проводили в несколько этапов. Так, в 2010 году были закуплены первые автобусы на газе. Для них подобрали серо-синюю окраску, уже к 2015 году городская администрация вновь обновила автопарк, и алматинский общественный транспорт сменил цветовую гамму на зеленую. Это решение приняли в рамках концепции "Жасыл қала" – "Зеленый город". А в 2022 году к ярко-зеленым добавили еще серо-черные автобусы, все они сейчас активно перевозят пассажиров.

Теперь история может сделать новый поворот. На смену привычной гамме пришли красные автобусы. Стоит отметить, что пассажирам, которые уже давно привыкли ориентироваться по цвету транспорта, беспокоиться не стоит. Даже если власти города утвердят новый цвет, перекрашивать все машины никто не будет.

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

А как за рубежом?

Во многих городах мира цветовая гамма автобусов уже стала визитной карточкой городов. К примеру, Лондон туристы сразу узнают по красным двухэтажным автобусам. Стамбул – по желтым, а Сидней – по синему и белому. Не так давно свою цветовую гамму выбрал и Мюнхен – там автобусы темно-синие.

Красные автобусы вместо зеленых, автобусы, общественный транспорт, цвет, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 14:12

Фото: Zakon.kz

Получается, у каждого города свой "характер" на колесах. Где-то цвет транспорта давно стал частью исторического образа, где-то – элементом единого оформления общественной сети. И хотя универсального стандарта нет, яркая расцветка помогает сделать автобусы более узнаваемыми и выделить их среди обычного городского потока.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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