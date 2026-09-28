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Зачем алматинцы выбираются на природу осенью – фоторепортаж

Осенние горы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33 Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева
Осень в алматинских горах – это особая удивительная книга с разнообразными главами. Большая, живая, написанная не чернилами, а золотом листвы, холодным горным воздухом и следами на тропах. Zakon.kz решил заглянуть на страницы этого горного романа.

У каждого человека в этой книге – своя глава. Одни приходят сюда за тишиной, другие – чтобы наконец услышать себя. Кто-то поднимается в горы после тяжелого разговора, расставания или очередного жизненного поворота. А есть и те, кто просто хочет на несколько часов выйти из привычного ритма города и посмотреть, как солнце медленно ложится на горные склоны.

Каждый склон здесь будто хранит свой сюжет. Не тот, который можно пересказать в двух словах, а настоящий, по всем правилам литературы: с завязкой, кульминацией, потерями, неожиданными поворотами и теми страницами, которые человек иногда предпочитает никому не показывать. В этой книге нет главных и второстепенных героев. Каждый, кто однажды вышел на горную тропу, уже стал ее частью.

Осенний Медеу, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

А деревья здесь – особые свидетели. Они молчат, но, кажется, помнят больше, чем можно рассказать словами. Год за годом они встречают человека одним и тем же шелестом листвы, но каждый год особенно – нарядные, раскрашенные в самые яркие осенние цвета.

люди в горах, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

"Стараемся ходить по лестнице здоровья хотя бы раз в сезон. Сложно дается, конечно, зато мысли разгружаются на ура. Осенью здесь вообще другой вайб. Мотивируем себя тем, что, поднявшись до Горельника или Шымбулака, можно вкусно позавтракать и выпить кофе. Сожгли же калории, теперь можно и восполнить дефицит", – делится своим опытом алматинка Эльмира.

Людей, спускающихся и поднимающихся по лестнице, кстати, очень много. У каждого за плечами – свой невидимый рюкзак. В нем не только вода, куртка и термос с горячим чаем. В нем то, что не измерить килограммами: мысли, несказанные слова, любовь, которая закончилась раньше, чем хотелось бы, решения, о которых до сих пор приходится думать, страхи, которые давно пора было отпустить. Горы слышали больше искренних признаний и эмоций, чем конференц-залы и бизнес-встречи. И удивительно, но они принимают весь этот груз без лишних вопросов.

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Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Осенью алматинские горы словно позволяют себе роскошь быть особенно яркими. Природа устраивает настоящее буйство красок. Еще вчера знакомый склон был преимущественно зеленым, а сегодня в нем уже смешались медный, золотой, янтарный, багряный и глубокий коричневый. Где-то между деревьями еще держится летняя зелень, где-то листья уже вспыхнули золотом, а отдельные кроны будто загорелись красным пламенем. И всё это на фоне строгих, величественных гор.

"Приехали сегодня подышать свежим воздухом и насладиться осенними красками. В городе столько дел, постоянный шум, поток машин, все время куда-то спешишь. А здесь все иначе. Мы сами стараемся отдыхать на природе и приучаем детей проводить свободное время не только за просмотром фильмов и листанием ленты, а на свежем воздухе. Иногда мозгу просто нужна разгрузка от мегаполиса. Поэтому сегодня мы здесь", – рассказывает Ерлан.
люди гуляют в горах, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Особенно красиво наблюдать, как осенний свет ложится на склоны. Утром краски кажутся мягкими и прозрачными, днем становятся насыщеннее, а к вечеру горы словно покрываются тонким медовым сиянием. Солнце пробивается сквозь ветви, подсвечивает отдельные листья, и на несколько мгновений кажется, будто весь лес наполнен золотыми искрами.

цветение шиповника, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Повернул на одну тропу – перед глазами березовая роща. Сделал несколько шагов – открывается панорама гор, где холодные серые камни соседствуют с теплыми осенними оттенками. Еще один поворот – и уже слышен шум ручья, над которым нависают деревья с почти прозрачной листвой.

стволы деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

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В этом и есть особенная красота алматинских гор: здесь нет одного цвета, которым можно было бы описать эту осень. Она многослойная, контрастная, живая. В ней есть тепло золота и холод камня, огонь багряных листьев и спокойствие хвои, прозрачная голубизна неба и глубокие тени леса, и все это вперемешку с людьми, которые приходят сюда за честным разговором с самим собой.

машины едут в сторону гор, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Иногда кажется, что природа нарочно собрала все самые красивые оттенки, прежде чем окончательно перелистнуть страницу и уйти в зиму. И человек, оказавшись среди этого буйства красок, на какое-то время перестает спешить.

лошади на трассе в горах, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Горы словно меняют обложку: зеленое постепенно уступает место золотому, воздух становится прозрачнее, а город внизу кажется дальше и тише. Природа не торопится. Она просто перелистывает страницы. И среди этих золотых страниц идут люди: влюбленные, уставшие, счастливые, растерянные. Те, кто пришел впервые, и те, кто знает каждую знакомую тропу. Кто-то идет рядом с близким человеком, кто-то один. Но каждый несет с собой собственный сюжет.

буйство красок осенью, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2026 16:33

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Наверное, поэтому в алматинские горы хочется возвращаться. Потому что одна и та же тропа никогда не бывает одинаковой. Меняется погода, меняется свет, меняется сезон. И главное – меняемся мы сами.

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Фото Асель Аукешева
Асель Аукешева
Корреспондент
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