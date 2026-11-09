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Бесплатная помощь для казахстанцев: как работает Мобильный офтальмологический диагностический центр

автобус Глазного института, обследование органов зрения, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:45 Фото: Zakon.kz
Казахский научно-исследовательский институт глазных болезней при поддержке управлений общественного здравоохранения и аппаратов акимов Алматы и Алматинской области инициировал уникальный проект. О том, как проводят бесплатные обследования для казахстанцев, рассказывает Zakon.kz.

1 июля 2026 года началась пилотная эксплуатация Мобильного диагностического центра (МДЦ), созданного на базе Казахского научно-исследовательского института глазных болезней (КазНИИ ГБ). За это время врачи института уже совершили более 60 выездов, бесплатно обследовали и проконсультировали более 3 000 человек.

"Впервые в Казахстане появился специализированный выездной формат офтальмологической диагностики. Главная идея заключается в том, чтобы приблизить медицинскую помощь к человеку: врачи приезжают туда, где работают люди, – в организации, учреждения, на предприятия и другие площадки".Руководитель МДЦ КазНИИ ГБ Медет Алтынбек

МДЦ – полноценный медицинский комплекс на базе комфортабельного автобуса. Внутри оборудованы рабочие места для врачей-офтальмологов, зона диагностики, сектор регистрации.

автобус Глазного института, обследование органов зрения, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:45

Фото: Zakon.kz

Комплекс оснащен профессиональным высокоточным оборудованием для диагностики глаз от ведущих производителей из США, Германии и Японии.

автобус Глазного института, обследование органов зрения, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:45

Фото: Zakon.kz

Причем это не просто профилактический осмотр. Если врач обнаруживает признаки заболевания или необходимость дополнительного обследования, человеку дают рекомендации и направляют его в КазНИИ ГБ для уточнения диагноза и определения тактики лечения.

Почему такая диагностика необходима

Некоторые офтальмологические заболевания способны долго развиваться без ярко выраженных симптомов. Человек может привыкать к постепенному ухудшению зрения или не придавать этому значения, пока проблема не начинает серьезно влиять на повседневную жизнь.

диагностика, Мобильный диагностический центр, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:45

Фото: Zakon.kz

По словам врача-офтальмолога МДЦ Айбека Мизамидина, сейчас даже у молодых пациентов специалисты часто обнаруживают близорукость и синдром сухого глаза. Одной из причин может быть длительное взаимодействие с компьютерами и другими цифровыми гаджетами. У людей старшего возраста чаще встречаются катаракта и глаукома, которые также требуют своевременной диагностики и лечения.

автобус Глазного института, обследование органов зрения, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:45

Фото: Zakon.kz

Проверить зрение можно, не покидая рабочего места

МДЦ сотрудничает с госучреждениями и организациями, которые помогают проводить обследования на своих площадках. Сейчас автобус курсирует по Алматы и Алматинской области, но в планах руководителей проекта – расширение географии выездов.

"Особо отмечу взаимодействие с акиматом Алматинской области, благодаря которому бесплатные медицинские обследования стали доступны для жителей региона. За сравнительно короткий период Мобильный диагностический центр смог наладить сотрудничество с представителями разных сфер. Площадками для проведения обследований становятся медорганизации, крупные предприятия, финансовые институты, торговые центры и госучреждения".Руководитель МДЦ КазНИИ ГБ Медет Алтынбек
обследование глаза офтальмолог сетчатка, фото - Новости Zakon.kz от 09.11.2026 10:45

Фото: Zakon.kz

Три тысячи обследованных: что показывают результаты

По данным специалистов МДЦ, наиболее часто у консультируемых выявляется синдром сухого глаза, признаки катаракты и повышения внутриглазного давления (глаукомы). При этом сумма выявленных офтальмологических нарушений превышает число обследованных, так как у пациента могут одновременно быть несколько патологий.

Мобильный диагностический центр – первое звено в цепочке медицинской помощи: от диагностики до подтверждения патологии и определения дальнейшей тактики лечения. В КазНИИ ГБ рассматривают данный проект как основу для дальнейшего развития.

В планах на 2027 год при поддержке Министерства здравоохранения РК – переход к устойчивой модели финансирования и возможность создания аналогичных мобильных центров, базирующихся в Астане и Шымкенте.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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