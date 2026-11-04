В поисках необычных ракурсов: фотограф показал Казахстан, который мы не замечаем

Астана и Караганда с высоты птичьего полета, индустриальные пейзажи, живописные уголки Сарыарки и зимние сплавы по реке Нуре. Фотограф Евгений Ткаченко уже много лет запечатлевает родной край, находя красоту даже в самых привычных местах, сообщает Zakon.kz.

Ловить мгновения, которые со временем становятся бесценными воспоминаниями, для фотографа из Караганды Евгения Ткаченко – не просто работа, а настоящее увлечение. Хотя его профессиональный путь начинался совсем в другой сфере: после университета Евгений несколько лет работал конструктором на заводе. Однако любовь к фотоискусству оказалась сильнее.

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"Вот уже 14 лет как единственным и основным моим делом является фотография. Специализируюсь на репортажной съемке событий любого рода – от светских мероприятий до спорта и форумов, снимаю архитектуру и интерьеры. За годы карьеры попробовал, наверное, все жанры". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

Запечатлевать моменты, которые благодаря снимкам обретают вечную жизнь, Евгений начал еще в школьные годы. Его первым фотоаппаратом стала обычная семейная "мыльница".

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"Первая настоящая камера попала ко мне в руки в конце 2011 года. Это был Nikon D5100 с китовым объективом 18–55. Фотоаппарат, к слову, до сих пор "жив" и лежит дома. Первые полгода я снимал все подряд: капли росы на рассвете, пауков в огороде, болота, свою машину, выезды на природу. Примерно тогда же узнал о субкультуре "руфинг" – лазании по крышам. Иногда экстремальном, часто нелегальном, но неизменно сопровождающемся фотосъемкой городских видов с высоты. Облазали с друзьями все интересные городские высотки, крыши и вышки. Каких-то новых интересных объектов для нас уже нет. Например, старых радиомачт высотой 245 и 270 метров, их снесли". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

Когда в Караганде интересных высот не осталось, фотограф решил переехать в столицу Казахстана. Он устроился на местный фотопортал и уже на новом месте продолжил исследовать городские пространства.

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"Помимо высоток добавились мосты, стадионы, строительные краны. Сейчас иногда думаю, что повторить то, что делали в те годы, уже не смог бы. Но это однозначно крутой опыт. Я много наблюдал за городом: смотрел, как меняются свет, фактура и горизонт в зависимости от времени суток и года". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

Евгений уверен, что красота присутствует вокруг нас всегда: в жарком дне, морозном вечере, туманном утре. Он научился не просто замечать ее, но и с помощью своих работ показывать эту уникальность другим.

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"В быту и рабочей суете мы часто не замечаем, насколько мир вокруг динамичен, как он постоянно меняется. И эти непрерывные перемены невероятно красивы, но не каждый остановится, чтобы обратить на них внимание. А из тех, кто остановился, не у каждого окажется в руках камера, способная зафиксировать момент". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

В этом плане Евгению очень близка сцена с фотографом из фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти", где герой решает не фотографировать редкого снежного барса со словами, что иногда стоит не щелкать затвором, чтобы невзначай не спугнуть волшебство, дать моменту застыть и сохранить его в душе.

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"Этот девиз я сейчас часто пропагандирую во время поездок на природу: оставляю камеры, беру с собой только телефон. Хочется иногда почувствовать себя простым человеком, а не фотографом на работе, прожить момент и сохранить его в собственной памяти. А для пары кадров вполне хватит и телефона". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

За годы работы у Евгения сформировалась и собственная философия. По его мнению, важно не только технично владеть камерой, но и уметь ловить уникальные мгновения, которые больше никогда не повторятся.

"Для получения хорошего снимка, конечно, важно знать основы композиции, понимать, как работает свет, чувствовать цвет. Но за годы работы я понял еще одну вещь: иногда сделать "плохой" снимок лучше, чем не сделать никакой из-за мыслей, что условия не подходящие. Это касается как портретов людей, так и городской среды. Порой думаешь, что то или иное здание успеешь снять позже, в лучший момент... А потом его сносят или переделывают фасад до неузнаваемости. И история просто затирается". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

Фотовыставки, награды и профессиональные регалии для него не стоят на первом месте. Гораздо важнее эмоции, которые вызывает снимок – причем не только у зрителей, но и у самого автора. Ведь хорошая фотография – это не просто удачный свет или композиция, а история, способная тронуть человека и спустя годы вернуть его в определенный момент жизни.

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"Самый памятный для меня кадр – на верхней площадке дымовой трубы ТЭЦ-3 в Караганде, сделанный в 2013 году. Когда я смотрю на него, по коже до сих пор бегают мурашки от пережитых ощущений. У снимка бэкграунд и предыстория длиной в полгода подготовки. И такое я уже не повторю, потому что мне никогда не будет 23. Девиз тех лет: "дерзость и молодость". Время какой-то невероятной свободы". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

Сегодня автор красивых кадров вновь живет в Караганде и открывает родной город с самых неожиданных ракурсов.

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"Караганду я много снимаю и фиксирую ее разные состояния. Не потому, что пытаюсь "продать" ее другим казахстанцам, как туристическую локацию, а потому что люблю город и место, в котором живу. Это должно быть в отношении любого города, поселка, аула. У всех. Но да, я считаю, что у Карагандинской области огромный потенциал в плане развития местного туризма. Я по работе был во всех крупных городах Казахстана, кроме Актау и Уральска, посетил почти все распиаренные туристические локации. И уверенно говорю, что наша область в одном ряду с Алматинской, с ВКО и Мангистау. Мелкосопочник Сарыарки отличается от всего, что есть в нашей стране, а такие локации, как Бектау-Ата, вообще уникальные. Филиал Марса в 300 км от города". Фотограф Евгений Ткаченко

Недавно у Евгения появилось еще одно увлечение, которое помогает не только найти скрытые и интересные участки региона, но и открывать новые источники вдохновения.

Фото: из архива Евгения Ткаченко

"Главным хобби последних четырех лет стал сапбординг. Плаваем и летом, и зимой. Наша река Нура на паре участков позволяет выходить на воду даже в январе. Это совершенно иной экспириенс по сравнению с летними заплывами – более экстремальный, ведь вода и мороз не шутки". Фотограф Евгений Ткаченко

Фото: из архива Евгения Ткаченко

Теперь в планах мастера создать путеводитель по самым красивым местам, чтобы люди могли увидеть эту красоту не только на снимках, но и воочию.