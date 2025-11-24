Фотограф из Нидерландов показал Казахстан "не из этого мира"
Фото: Instagram/maxrivephotography
Нидерландский фотограф Макс Райв посетил туристические уголки Мангистауской области, показав иностранцам "невероятные пустыни" и "сюрреалистические скальные образования", сообщает Zakon.kz.
Казахстану фотограф посвятил три поста. Сначала он анонсировал свой тур, а затем показал свое видение урочища Бозжыра.
"В Казахстане есть невероятные пустыни, сюрреалистические скальные образования и неземные природные узоры, предлагающие бесконечные возможности для фото. Не пропустите сентябрь следующего года – под руководством фотографа Мэдисон Маккардл и вашего покорного слуги", – призвал к путешествию Райв.
Затем он показал "заходящее солнце в неземных пейзажах Казахстана".
Фото: Instagram/maxrivephotography
А последним постом и вовсе взбудоражил подписчиков потрясающими видами.
"Сюрреалистические пейзажи Казахстана. Этот невероятный район находится на 70 м/230 футов ниже уровня моря", – подписал пост фотограф.
Иностранцы в комментариях отметили, что снимки похожи на кадры с Марса:
– Когда вы побывали на Марсе?
– Вау, это какая-то внеземная штука прямо здесь.
– Безумно хорошо! Казахстан выглядит так эпично.
– Какая красивая сцена. Супер!
– Боже, это фантастика!
– Вау, не в этом мире, Макс!
Ранее фотограф из Казахстана показал магию зимних лесов и гор на пути к БАО.
