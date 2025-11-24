#АЭС в Казахстане
События

Фотограф из Нидерландов показал Казахстан "не из этого мира"

Урочище Бозжыра, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 19:02 Фото: Instagram/maxrivephotography
Нидерландский фотограф Макс Райв посетил туристические уголки Мангистауской области, показав иностранцам "невероятные пустыни" и "сюрреалистические скальные образования", сообщает Zakon.kz.

Казахстану фотограф посвятил три поста. Сначала он анонсировал свой тур, а затем показал свое видение урочища Бозжыра.

"В Казахстане есть невероятные пустыни, сюрреалистические скальные образования и неземные природные узоры, предлагающие бесконечные возможности для фото. Не пропустите сентябрь следующего года – под руководством фотографа Мэдисон Маккардл и вашего покорного слуги", – призвал к путешествию Райв.

Затем он показал "заходящее солнце в неземных пейзажах Казахстана".

Фото: Instagram/maxrivephotography

А последним постом и вовсе взбудоражил подписчиков потрясающими видами.

"Сюрреалистические пейзажи Казахстана. Этот невероятный район находится на 70 м/230 футов ниже уровня моря", – подписал пост фотограф.

Иностранцы в комментариях отметили, что снимки похожи на кадры с Марса:

– Когда вы побывали на Марсе?

– Вау, это какая-то внеземная штука прямо здесь.

– Безумно хорошо! Казахстан выглядит так эпично.

– Какая красивая сцена. Супер!

– Боже, это фантастика!

– Вау, не в этом мире, Макс!

Ранее фотограф из Казахстана показал магию зимних лесов и гор на пути к БАО.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
