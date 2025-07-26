Популярный фотограф показал красоты плато Актас
Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь восхитил казахстанцев красотами родного края, сообщает Zakon.kz.
В этот раз в его объектив попали изумительные пейзажи плато Актас.
"Это невероятные виды совсем рядом с Алматы. А работа пейзажного фотографа интересная и немного опасная", – подписал видео на своей странице в Instagram Дмитрий Доценко.
Подписчики поблагодарили фотографа за кадры:
- Благодаря вам такие красоты видим, спасибо.
- Как всегда завораживающе.
- Фантастика! И не надо ехать в Норвегию.
- Это, конечно, очень красиво, но сердце сжалось от страха.
Ранее Дмитрий Доценко показал казахстанцам завораживающий "лавандовый рай" в горах Алматы.
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