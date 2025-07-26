Популярный фотограф показал красоты плато Актас

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь восхитил казахстанцев красотами родного края, сообщает Zakon.kz.

В этот раз в его объектив попали изумительные пейзажи плато Актас.

"Это невероятные виды совсем рядом с Алматы. А работа пейзажного фотографа интересная и немного опасная", – подписал видео на своей странице в Instagram Дмитрий Доценко.

Подписчики поблагодарили фотографа за кадры:

Благодаря вам такие красоты видим, спасибо.

Как всегда завораживающе.

Фантастика! И не надо ехать в Норвегию.

Это, конечно, очень красиво, но сердце сжалось от страха.

Ранее Дмитрий Доценко показал казахстанцам завораживающий "лавандовый рай" в горах Алматы.