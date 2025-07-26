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Общество

Популярный фотограф показал красоты плато Актас

горы, фото - Новости Zakon.kz от 26.07.2025 17:25 Фото: Instagram/dots_foto
Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко вновь восхитил казахстанцев красотами родного края, сообщает Zakon.kz.

В этот раз в его объектив попали изумительные пейзажи плато Актас.

"Это невероятные виды совсем рядом с Алматы. А работа пейзажного фотографа интересная и немного опасная", – подписал видео на своей странице в Instagram Дмитрий Доценко.

Подписчики поблагодарили фотографа за кадры:

  • Благодаря вам такие красоты видим, спасибо.
  • Как всегда завораживающе.
  • Фантастика! И не надо ехать в Норвегию.
  • Это, конечно, очень красиво, но сердце сжалось от страха.

Ранее Дмитрий Доценко показал казахстанцам завораживающий "лавандовый рай" в горах Алматы.

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Андрей Дюсупов
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