В "призрачные" дома на станции Малайсары возвращается жизнь

Неординарную ситуацию, в которой оказались 60 семей со станции Малайсары в Кербулакском районе области Жетысу, сегодня шаг за шагом берет на контроль исполнительная власть, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Конечно, в прежние времена проще всего было бы развести руками и оставить этих людей наедине со своей бедой, формально сославшись на, казалось бы, правовой тупик. Однако даже в такой непростой ситуации можно найти решение, которое позволит защитить интересы жителей и постепенно решить накопившиеся коммунальные проблемы. Именно для решения подобных задач и была разработана концепция "Слышащего государства", предложенная Касым-Жомартом Токаевым еще в 2019 году. В ее основе – открытый диалог власти с населением, внимание к проблемам граждан и поиск конкретных путей их решения.

История этого дома уходит корнями в советское прошлое. Тогда бок о бок со станцией Малайсары гремел мощный щебеночный завод. Это было крупное производство с собственной инфраструктурой.

Для сотрудников предприятия и возвели около 50 лет назад четыре добротные многоэтажки со всеми удобствами – централизованным отоплением, подачей воды и единой канализационной сетью. Однако на стыке эпох индустриальный гигант пошел с молотка и перешел в частные руки, а вот жилой сектор остался вне поля зрения новых владельцев. В итоге четыре типовых многоквартирных дома попросту выпали из правового поля, предприятие их сбросило со счетов. Большого количества рабочих уже нет, поэтому и необходимость предоставлять служебное жилье отпала. В коммунальную собственность района они официально переданы не были.

Фото: Zakon.kz/Лина Малахова

Однако часть жильцов, в основном это дети и внуки тех, кто в советское время трудился на щебеночном заводе, в домах осталась. Сами по себе, уже без надежды на поддержку предприятия. И без централизованного обслуживания сложная инженерия советской эпохи быстро пришла в упадок. Общая котельная приказала долго жить, вынудив сельчан переходить на автономные печки в квартирах, а из-за упавшего напора водопровода верхние этажи обезлюдели, жильцы сконцентрировались исключительно на первых и вторых уровнях. В домах по сути замерла привычная жизнь, а сами они превратились в своеобразные "призраки", в которых люди годами держались исключительно на собственной стойкости.

Главным препятствием для выделения казенных денег на решение коммунальных проблем долгие годы оставался юридический статус строений. Дома физически существуют, в них живут люди, но де-юре документов на жилье у них нет.

Вопрос статуса малайсаринских домов неоднократно поднимался на открытых встречах руководства области и района с населением, и позиция руководства области была категорична: людей необходимо защитить, а ситуацию ввести в законное русло.

"Все должно решаться строго по закону. Дано поручение прокуратуре, которая досконально изучит все юридические аспекты проблемы и выработает четкий алгоритм ее решения", – подчеркнул аким области Жетысу Бейбит Исабаев на одной из встреч.

В идеале задача надзорного органа – не просто зафиксировать существующее положение дел, а разработать юридическую дорожную карту, легитимировать правовой статус зданий, а для этого их требуется взять на баланс района. Далее уже можно будет узаконить проживание граждан, выдав им правоустанавливающие документы. Только когда права собственников будут защищены, государство сможет полноценно и в полном объеме направлять средства на комплексный капитальный ремонт кровель, фасадов и верхних этажей.

Пока прокуроры формируют правовой каркас, исполнительная власть на местах не стала ждать окончания бумажных процедур, а взялась за самые болезненные бытовые узлы. Одной из проблем на протяжении десятилетий оставалась обветшавшая канализация.

"В 2026 году на текущий ремонт канализационной системы многоэтажных жилых домов на станции Малайсары выделили 57 569 тысяч тенге", – сообщили в акимате Кербулакского района.

Подрядная организация зашла на объект весной, заменила прогнившие магистрали, подвела новые инженерные выходы. Сами жители станции признаются, – когда дело сдвинулось с мертвой точки, в ауле словно открылось второе дыхание. Сельчане увидели, что их многолетние чаяния услышаны властью.

О том, как проходил путь от обещания до первых реальных результатов, рассказывает местный житель Марат Чимболатов:

"В 2025 году мы ходили на встречу с акимом области, когда он приезжал с рабочей поездкой к нам в район. Тогда мы напрямую и подняли этот вопрос – о нашем существовании в этих заброшенных домах, о коммуналке, о том, как трудно выживать без удобств. Он выслушал нас и твердо сказал: "Хорошо, разберемся, поможем"".

Затем состоялась встреча уже с акимом Кербулакского района, где людям конкретно объявили, что деньги выделены, смета утверждена, а весной 2026 года начинаются работы.

"Мы всем селом этому обрадовались! И, действительно, слова не разошлись с делом, в апреле приехали строители, подрядчики, завезли технику, материалы и сразу принялись за работу. Слава Богу, сейчас уже закончили", – говорит Марат Чимболатов.

Успешное завершение канализационного проекта стало наглядным подтверждением того, что барьер недоверия сломлен. Теперь малайсаринцы с оптимизмом смотрят в завтрашний день и строят вполне конкретные планы по дальнейшему обустройству своего городка.

Еще одна задача на перспективу – стабильное водоснабжение. Сейчас вода не доходит до верхних этажей, из-за чего половина жилого фонда пустует. Следующей вехой модернизации может стать газификация. Согласно перспективным планам развития инфраструктуры района, приход природного газа на станцию Малайсары запланирован на 2027 год. Переход на голубое топливо позволит навсегда забыть об автономных угольных печках в квартирах, постоянной копоти и ведрах с золой, превратив бывшие заводские многоэтажки в полноценный и теплый жилой квартал.