Еще чуть-чуть – и казахстанка лишилась бы 10 млн тенге: кто помог спасти сбережения

В Шымкенте сотрудникам Управления по противодействию киберпреступности департамента полиции (ДП) города удалось предотвратить мошенническую схему до того, как деньги были переведены злоумышленникам, сообщает Zakon.kz.

Подробности 14 июля 2026 года раскрыли в городском ДП:

"Женщине поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка. Под предлогом защиты денежных средств они убедили ее выполнять их указания. В дальнейшем общение было переведено в мессенджер WhatsApp, где злоумышленники продолжили психологическое давление".

В этот момент киберполицейские, осуществлявшие мониторинг подобных преступных схем через специализированный колл-центр, выявили подозрительный звонок. Установив адрес женщины, сотрудники выехали к ней домой и прервали общение с аферистами.

"Еще пару минут – и жительница Шымкента могла лишиться всех своих сбережений... Благодаря своевременному вмешательству киберполицейских удалось сохранить 10 млн тенге, находившихся на банковском счете горожанки". Пресс-служба ДП Шымкента

В связи с этим стражи порядка вновь призывают казахстанцев проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по телефону.

"Не сообщайте посторонним данные банковских карт, коды из SMS и другую конфиденциальную информацию. Помните: сотрудники банков и правоохранительных органов не запрашивают подобные сведения и не требуют перевода денежных средств на "безопасные" счета". Пресс-служба ДП Шымкента

13 июля 2026 года сообщалось, что запись в поликлинику едва не стоила пожилой жительнице Астаны 20 млн тенге. Мошенники использовали хитрую схему: выведали у 76-летней пенсионерки SMS-код под предлогом визита к врачу и с помощью психологического давления заставили ее выполнять их приказы. Но злоумышленникам помешали полицейские, которые предотвратили хищение денежных средств.