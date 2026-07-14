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Общество

Еще чуть-чуть – и казахстанка лишилась бы 10 млн тенге: кто помог спасти сбережения

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:31 Фото: pexels
В Шымкенте сотрудникам Управления по противодействию киберпреступности департамента полиции (ДП) города удалось предотвратить мошенническую схему до того, как деньги были переведены злоумышленникам, сообщает Zakon.kz.

Подробности 14 июля 2026 года раскрыли в городском ДП:

"Женщине поступил звонок от неизвестных, представившихся сотрудниками банка. Под предлогом защиты денежных средств они убедили ее выполнять их указания. В дальнейшем общение было переведено в мессенджер WhatsApp, где злоумышленники продолжили психологическое давление".

В этот момент киберполицейские, осуществлявшие мониторинг подобных преступных схем через специализированный колл-центр, выявили подозрительный звонок. Установив адрес женщины, сотрудники выехали к ней домой и прервали общение с аферистами.

"Еще пару минут – и жительница Шымкента могла лишиться всех своих сбережений... Благодаря своевременному вмешательству киберполицейских удалось сохранить 10 млн тенге, находившихся на банковском счете горожанки".Пресс-служба ДП Шымкента

В связи с этим стражи порядка вновь призывают казахстанцев проявлять бдительность при общении с неизвестными лицами по телефону.

"Не сообщайте посторонним данные банковских карт, коды из SMS и другую конфиденциальную информацию. Помните: сотрудники банков и правоохранительных органов не запрашивают подобные сведения и не требуют перевода денежных средств на "безопасные" счета".Пресс-служба ДП Шымкента

13 июля 2026 года сообщалось, что запись в поликлинику едва не стоила пожилой жительнице Астаны 20 млн тенге. Мошенники использовали хитрую схему: выведали у 76-летней пенсионерки SMS-код под предлогом визита к врачу и с помощью психологического давления заставили ее выполнять их приказы. Но злоумышленникам помешали полицейские, которые предотвратили хищение денежных средств.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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