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События

После звонка "из КНБ" павлодарская пенсионерка вынесла из дома все свои сбережения

Пожилые люди, пожилой человек, пожилой, пожилая, пожилые, пенсионеры, пенсионер, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 21:03 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области полицейские вернули крупную сумму денег пенсионерке, ставшей жертвой телефонных аферистов. Курьером мошенников оказался пожилой мужчина, решивший подзаработать, передает Zakon.kz.

Об этом 17 июля 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции региона. По данным ведомства, очередной инцидент произошел в Аксу. В дежурную часть городского отдела полиции обратилась 66-летняя местная жительница.

Женщина пояснила, что ей поступил звонок от неизвестных, которые представились сотрудниками "Казахтелекома" и КНБ. Злоумышленники испугали пенсионерку сообщением о том, что на ее имя якобы оформлен крупный кредит.

"Чтобы приостановить операции по счетам, в ходе телефонных переговоров они убедили ее передать курьеру все имеющиеся в доме сбережения. Перепуганная женщина собрала всю наличность и отдала незнакомому мужчине", – рассказали в полиции детали инцидента.

Сразу после обращения потерпевшей к делу подключились оперативники. В ходе принятых мер полицейские задержали 65-летнего мужчину, у которого изъяли 980 тысяч тенге.

Похищенные деньги в полном объеме вернули законной владелице. В отношении задержанного "курьера" сейчас проводится проверка.

Полиция Павлодарской области в очередной раз призывает граждан быть бдительными и не доверять подозрительным звонкам от незнакомцев. Стражи порядка напоминают, что нельзя выполнять никакие финансовые операции под давлением, а любую полученную информацию нужно всегда проверять самостоятельно. При малейших подозрениях на мошенничество необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону 102.

Ранее мошенники заставили пенсионеров взорвать торт в павлодарском банке.

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Канат Болысбек
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