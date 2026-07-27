Можно ли изменить график работы из-за жары в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) напомнило казахстанцам интересные предписания. О том, какие правила должны соблюдать работодатели при организации работы в жаркую погоду, читайте в материале Zakon.kz.

Так, согласно статье 23 Трудового кодекса РК, работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда в соответствии с законодательством, трудовым и коллективным договорами.

При этом подпункт 19 пункта 1 статьи 23 Трудового кодекса дает работнику право отказаться от выполнения работы, если возникла ситуация, угрожающая его жизни или здоровью. В таком случае он должен уведомить непосредственного руководителя или представителя работодателя.

Кроме того, пункт 2 статьи 82 Трудового кодекса предусматривает специальные перерывы для работников, которые трудятся на открытом воздухе в жаркое или холодное время года, а также в неотапливаемых помещениях и на погрузочно-разгрузочных работах. Эти перерывы предназначены для охлаждения (или обогрева), отдыха и включаются в рабочее время.

Также в ведомстве подчеркивают, что работодатель обязан оборудовать помещения, где сотрудники смогут отдохнуть и охладиться.

Далее в Минтруда подчеркнули, что порядок организации работы на открытом воздухе определяется трудовым законодательством, а также трудовым и коллективным договорами.

Если работодатель нарушает условия коллективного договора, в том числе требования по организации труда в жаркую погоду, государственный инспектор труда вправе выдать предписание об устранении нарушений и привлечь работодателя к административной ответственности.

Можно ли перевести сотрудников на дистанционную работу

В ведомстве также напомнили нормы, касающиеся дистанционного формата.

Согласно подпункту 55-2 пункта 1 Трудового кодекса, дистанционная работа – это выполнение трудовых обязанностей вне места нахождения работодателя с использованием информационно-коммуникационных технологий.

В соответствии с пунктом 2 статьи 138 Трудового кодекса, по инициативе работника или работодателя и по соглашению сторон может быть установлен дистанционный или комбинированный формат работы.

"Для сотрудников на дистанционной работе сохраняется фиксированный учет рабочего времени. Особенности контроля определяются трудовым договором или внутренними актами работодателя". Пресс-служба МТСЗН РК

Согласно пункту 5 статьи 138 Трудового кодекса, в рабочее время сотрудник должен оставаться на связи с работодателем.

Также статья 74 Трудового кодекса позволяет устанавливать гибкий режим рабочего времени, в том числе для дистанционных работников. Это помогает сочетать личные потребности сотрудников с интересами работодателя. При этом учетный период при гибком графике не может превышать шесть месяцев.

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