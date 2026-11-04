ТЮЗ вернулся домой: как первый детский театр в Алматы преобразился после капремонта – фоторепортаж

В Алматы театр имени Наталии Сац готовится вновь распахнуть свои двери любимым зрителям. Только теперь гостей он будет встречать в светлой, теплой и уютной обстановке. Zakon.kz покажет, как выглядит театральный комплекс после масштабной реконструкции.

Журналисты одними из первых увидели обновленный Государственный академический русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац. Здесь постарались сохранить историческую архитектуру и создать современную инфраструктуру для спектаклей, репетиций и образовательных проектов. А вот знакомство с обновленным зданием театра организаторы начали с легендарной мозаики на фасаде, о которой в соцсетях так много говорили и просили сохранить ее.

"Начать хотелось бы с нашей замечательной мозаики, потому что в соцсетях гуляет хейт, что мы ее немного испортили. На самом деле мозаику восстановили, привели в первозданный вид, она изначально выглядела так. Сейчас даже в углу вы можете наблюдать, что проявились автографы авторов этой работы. И самое удивительное, уникальное панно на массивном козырьке создавали не только художники Юрий Функоринео и Владимир Твердохлебов, как привыкли считать, но и Александр Татаринов". Заместитель руководителя отдела маркетинга театра Диас Адамбеков

В фойе сооружения стало намного светлее. Здесь мозаика полностью сохранена, однако заиграла новыми красками, поскольку почищена и восстановлена в тех местах, где были сколы и несовершенства.

"Ее также создали монументалисты Юрий Функоринео и Владимир Твердохлебов. Она посвящена роли женщины в обществе как матери и работницы. Конечно, это историческая память, и мы ее сохранили. Мозаику промыли, очистили, сохранили в первозданном виде. В работе участвовал лично художник Юрий Функоринео, он приходил к нам, обсуждал обновления и показывал, где и что сделать. Его покойная жена когда-то работала в нашем театре художником, поэтому все здесь воедино сходится". Заведующая литературно-драматургической частью театра Татьяна Карамышева

Единственный элемент, который появился в фойе и которого не было, – это рисунок на полу.

"Когда мы готовились к реконструкции, мы вместе с застройщиком и акиматом Алматы просматривали архивы, и были найдены чертежи, которые были подписаны самим Кунаевым, и изначально этот рисунок там был. По каким-то причинам к концу постройки здания в 80-х годах его решили убрать. И нами было принято решение воплотить в жизнь эту идею. Помимо этого, была добавлена подсветка для центральной колонны, которая называется "Древо жизни", и небольшая подсветка мозаики". Заместитель руководителя отдела маркетинга театра Диас Адамбеков

В этот момент в зале шла репетиция спектакля "Сац. Возвращение домой". Артисты готовились к гала-концерту, который состоится в день открытия театра – 7 ноября. Отрывки из лучших спектаклей и эмоциональная игра участников создавали интригу, поэтому здесь хотелось задержаться и досмотреть постановку до конца. Но экскурсия продолжилась, кресла остались ждать своих преданных зрителей.

"Зал был темный, холодный, невзрачный, он значительно преобразился. Обновление затронуло инженерные сети, звуковое, световое и техническое сценическое оборудование. Сцена театра теперь оснащена передовыми технологиями под самые современные театральные проекты. Сейчас вместе с балконом 744 места, но они сократились с 782 потому, что кресла стали просторнее и комфортнее для наших зрителей. Еще раньше на балкон билеты не продавали, так как изначально здание строилось не для театра, балкон был неудобен, и даже небезопасен, детям не было видно сцену из-за перил, поэтому мы туда их не водили. Сейчас там все переделали". Заместитель руководителя отдела маркетинга театра Диас Адамбеков

Рядом с историческим зданием открылся новый корпус театра, в котором находится камерная сцена имени легендарного режиссера, заслуженного деятеля Казахстана и России, возглавлявшего театр в период с 1986 по 2005 год, Бориса Преображенского. Сцена-трансформер выполнена в формате Black Box и рассчитана почти на 260 зрителей. Ее гибкая планировка позволяет менять расположение площадки и зрительских мест в зависимости от замысла постановки.

"На сцене все двигается, в ней можно сделать разные компоновки зала. Туда вмещается около 300 человек, для сравнения: на нашей старой камерной сцене было всего 52 места". Заместитель руководителя отдела маркетинга театра Диас Адамбеков

Современное здание стало просторнее и функциональнее. Здесь уместились большой и два малых репетиционных зала, балетный класс, цеха, склады и другие полезные пространства. До реконструкции общая площадь здания составляла около 9 тыс. кв. м. После ремонта и постройки нового объекта эта цифра выросла до 25 тыс. кв. м.

"Получаем такие комментарии: зачем было построено еще одно стеклянное здание в городе? Возвращаясь к истории, изначально наше сооружение было создано как Дом культуры, в нем, кроме сцены, ничего не было. А театр – это большое производство: цеха, склады, разные сцены, репетиционные залы и другие полезные пространства. Раньше это делалось, где придется. Например, наш художник, когда готовился к спектаклям, раскладывал материалы на полу в фойе и там же разрисовывал. Соответственно, новое здание взяло на себя всю инфраструктурную функцию. Также у нас много лет при театре функционирует бесплатная детская студия, и юным артистам приходилось заниматься там, где свободно, а теперь у них целый этаж с многофункциональными кабинетами, где они могут ставить свои постановки". Заместитель руководителя отдела маркетинга театра Диас Адамбеков

После реконструкции театр планирует развиваться не только как площадка для спектаклей, но и как современный Арт-Центр – креативное пространство для творческих экспериментов, новых идей и культурных проектов.

С 6 по 8 ноября зрителей ждут два спектакля – "Кот в сапогах" и "Страсти по Шекспиру", а также концерт, посвященный открытию обновленного театрального пространства. А 7 ноября – День рождения театра имени Наталии Сац. В эту дату зрителям представят гала-спектакль "САЦ. Возвращение домой", посвященный празднику театра и открытию обновленного здания. Название постановки символично: после реконструкции театр возвращается на свою сцену, сохраняя традиции и открывая новую главу в своей истории.