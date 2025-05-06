В Алматы ввели новую схему регулирования на одной из магистралей

Фото: Zakon.kz

Жители Алматы обратили внимание на новые светофоры, размещенные на мосту над одной из магистральных улиц города. В Департаменте полиции (ДП) объяснили, для чего они, сообщает Zakon.kz.

Как указано в соцсетях, новшество заметили на "барахолке" – около ТД "Адем". Автолюбители задались вопросом: для чего они. В ДП Алматы объяснили: введена новая схема светофорного регулирования. "В целях повышения безопасности дорожного движения, снижения аварийности и разгрузки транспортных потоков на пересечении улиц Северное кольцо и Москвина внедрена новая схема светофорного регулирования. По данным Управления административной полиции ДП Алматы, мера реализована по многочисленным обращениям жителей Алматы и является частью экспериментального проекта, разработанного администратором программ КГУ "Управление городской мобильности города Алматы", – сообщили в полиции. Новый подход предусматривает двухфазное светофорное регулирование, позволяющее водителям, движущимся в северном направлении по улице Северное кольцо в районе ТЦ "Адем", безопасно разворачиваться и двигаться в южном направлении. "Ожидается, что внедрение новой схемы значительно улучшит пропускную способность участка и снизит количество дорожно-транспортных происшествий", – отметили в пресс-службе ДП. В конце апреля к алматинским водителям обратились с просьбой по поводу движения на проспекте аль-Фараби.

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