Камеры с ИИ, дроны и ночные рейды: как меняется работа полиции в Кызылординской области

Безопасность – это не только порядок на улицах, но и защита людей от мошенников, дорожных угроз и других преступлений. Как меняется криминогенная обстановка в Кызылординской области, Zakon.kz рассказал начальник областного Департамента полиции полковник Серик Ергешов.

– Как сегодня обстоят дела с преступностью в области? Удалось ли снизить ее уровень?

– По итогам десяти месяцев 2026 года в области зарегистрировано 2 181 уголовное правонарушение. Это на 8,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество зарегистрированных преступлений составило 1 763, что на 11,7% ниже прошлогоднего показателя. Особенно важно, что сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений – на 16,8%. В том числе тяжких преступлений стало меньше на 18,1%. Снизилось и количество правонарушений средней и небольшой тяжести. За этими цифрами стоит ежедневная работа сотрудников полиции: оперативные мероприятия, раскрытие преступлений, патрулирование и профилактика. Но я всегда подчеркиваю: наша задача – не только реагировать на происшествия, но и сделать все возможное, чтобы они не случались.

– Сегодня многие преступления можно раскрыть благодаря видеонаблюдению?

– Да, это один из важных инструментов обеспечения порядка. Поэтому в Департаменте полиции круглосуточно работает Центр оперативного управления. Сюда звонят по номерам "112" и "102". С начала 2026 года с помощью камер раскрыто 192 преступления, выявлено более 117 тысяч правонарушений. GPS-системы и нагрудные видеорегистраторы позволяют в режиме онлайн контролировать работу сотрудников полиции. Технологии помогают и в поиске разыскиваемых граждан, и в выявлении водителей, которые садятся за руль после лишения водительских прав. С начала года установлено более 40 таких фактов. А для экстренной связи с полицией в местах массового скопления людей в Кызылорде установлены 15 кнопок SOS. Это особенно важно, когда человеку требуется помощь, а воспользоваться телефоном по какой-либо причине он не может.

– Сейчас много говорят об "умных" камерах, которые распознают лица и автомобили. Что умеет такая система в Кызылординской области?

– В регионе установлены почти тысяча камер с функциями искусственного интеллекта. Они могут распознавать лица и автомобили, фиксировать нарушения правил дорожного движения, выявлять выброс мусора в неположенных местах, обнаруживать оружие, скопления людей, задымление и оставленные без присмотра предметы. Используем и беспилотники. Сейчас в области есть 12 дронов, дополнительно заключен договор на аренду еще 10. Они помогают наблюдать за обстановкой с воздуха и оперативно реагировать на происшествия. Всего по области работают более 1,5 тысячи камер видеонаблюдения. Еще 22 509 камер, установленных в организациях образования, подключены к Центрам оперативного управления. Это позволяет контролировать обстановку в учебных заведениях и быстрее реагировать на возможные происшествия. Цифровые решения активно применяются и на дорогах. Конечно, сама по себе установка камер не решает всех проблем. Важно, чтобы полученная информация помогала вовремя предотвратить правонарушение или задержать нарушителя. Именно на это мы и ориентируемся.

– Одна из самых тревожных тем последних лет – интернет-мошенничество. Люди теряют сбережения, доверяя звонкам и сообщениям незнакомцев. Насколько серьезна эта проблема в Кызылординской области?

– Да, это сложное направление, поскольку преступники используют новые схемы преступлений. Поэтому мы работаем не только с непосредственными исполнителями, но и стараемся выявлять всю цепочку, через которую проходят похищенные деньги. За 10 месяцев задержаны 49 человек, занимавшихся интернет-мошенничеством как постоянным источником дохода. Также задержан подозреваемый, находившийся в международном розыске и скрывавшийся от следствия. Отдельно выявляем дроповодов и активаторов. Дроповоды собирали банковские данные жителей и передавали их посторонним лицам. Активаторы регистрировали на себя SIM-карты, а затем продавали их неизвестным людям. Задержаны один дроповод и девять активаторов. Сейчас проверяется их возможная причастность к другим эпизодам, в том числе в других регионах. В систему "Антифрод" Нацбанка внесено 2 971 сообщение об инцидентах. В рамках уголовных дел устанавливаются лица, принимавшие незаконные переводы. Также ведется работа по возврату потерпевшим более 10 миллионов тенге, заблокированных на счетах дропперов.

Еще одна часть этой работы – блокировка ресурсов, которые могут использоваться для противоправной деятельности. В ходе интернет-мониторинга выявлены 1 361 сайт и ссылка с признаками нарушения закона. Информация передана в систему "Кибернадзор". Но никакие технические средства не заменят осторожности самого человека. Мы постоянно напоминаем жителям: нельзя сообщать посторонним коды из SMS, данные банковских карт и пароли, переходить по сомнительным ссылкам и переводить деньги по просьбе неизвестных собеседников. В местах массового скопления людей распространено более 9 000 памяток по цифровой безопасности.

– В сельской местности особенно болезненно воспринимаются кражи скота. Для многих семей это не просто имущество, а результат многолетнего труда. Как полиция борется с такими преступлениями?

– Вы правы. Для сельского жителя потеря скота – настоящая катастрофа. Поэтому профилактика скотокрадства это одно из важных направлений. Работа ведется совместно с акиматами в рамках программы противодействия кражам на 2024-2026 годы. За 10 месяцев 2026 года общее количество краж скота в области снизилось на 14,9%. Если за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 276 фактов, то в этом году – 235. Это меньше на 12,1%. Раскрываемость составила 82,1%. Из 65 похищенных животных 41 возвращено владельцам. В ходе ОПМ задержаны двое подозреваемых, причастных к трем преступлениям. Полицейские регулярно проверяют скотные рынки, места продажи мяса и основные автодороги. С владельцами скота проводятся беседы: животные не должны оставаться без присмотра, документы на них необходимо оформлять своевременно. Ведь защита имущества – общая задача. Полиция должна оперативно реагировать и раскрывать преступления, но и сами владельцы могут многое сделать для того, чтобы не стать жертвами злоумышленников.

– Общественная безопасность это и профилактика, но какие проблемы сегодня требуют особого внимания?

– В первую очередь это правонарушения, связанные с алкоголем, семейно-бытовое насилие, безопасность несовершеннолетних и повторная преступность. За 10 месяцев 2026 года число правонарушений в семейно-бытовой сфере снизилось на 17,5%. Мы проводим рейды по выявлению незаконной продажи алкоголя и нарушений общественного порядка. В результате выявлено около 250 торговых точек, незаконно реализовывавших алкоголь, а около 300 предпринимателей привлечены к адмответственности. Более 7 200 граждан получили административные взыскания за нахождение в общественных местах в состоянии опьянения.

В области действует инициатива "Ауыл – ішімдіксіз ауыл". Сегодня от продажи алкогольной продукции отказались 54 сельских населенных пункта. В Жалагашском районе ее поддержали все села. Отдельное внимание уделяем людям, которые после освобождения из мест лишения свободы возвращаются к обычной жизни. Совместно с местными исполнительными органами помогаем им с социальной адаптацией и трудоустройством. Это важно, чтобы человек мог начать новую жизнь и не вернулся к преступной деятельности. По итогам отчетного периода количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, снизилось на 1,4%, а повторных тяжких преступлений – на 59%.

В рамках акций "Тұрмыс", "Нет насилию", "Подросток", "Дети в ночном городе" проводятся профилактические мероприятия и встречи. В образовательных учреждениях организовано более 600 встреч, на которых обсуждаются правовая грамотность, ответственность за правонарушения и личная безопасность.

– Дороги области – еще одна зона риска. Что делается для того, чтобы водители и пешеходы чувствовали себя в большей безопасности?

– Основная причина многих ДТП – нарушение правил дорожного движения и невнимательность участников движения. Поэтому мы усиливаем контроль на аварийных участках и проводим профилактические мероприятия. На улицах и перекрестках, где чаще происходят аварии, организован постоянный мониторинг. Патрульные экипажи приближены к таким участкам. В районах мобильные группы из сотрудников патрульной полиции проводят рейды не реже двух раз в месяц. Для выявления нарушений на автодорогах используются четыре беспилотника. С их помощью за отчетный период выявлено 229 правонарушений. На отдельных участках установлены предупреждающие информационные панели и макеты с проблесковыми маячками. Проводились также акции "Безопасная дорога", "Поддельные номера", "Перевозчик", "Автобус" и "Внимание, пешеход".

Есть и проблема, характерная для сельских территорий: на трассах происходят столкновения автомобилей с домашними животными. В частности, такие случаи фиксируются на республиканской дороге от Кызылорды до границы Актюбинской области, протяженность которой составляет 566 километров. Для предупреждения аварий предложено установить вдоль дороги металлические ограждения общей площадью 944 кв м. Соответствующие предложения направлены акиматам.

– Если подвести итог, что сегодня для вас является главным показателем эффективной работы полиции?

– Конечно, снижение преступности и раскрытие правонарушений – важные показатели. Но за каждой цифрой стоит конкретный человек, его семья, имущество, здоровье и безопасность. Поэтому для нас принципиально важно не только раскрывать преступления, но и предупреждать их, оперативно приходить на помощь и защищать права граждан. Полиция не может обеспечить безопасность в одиночку. Здесь важны взаимодействие с местными исполнительными органами, поддержка общественности и доверие самих жителей. Когда люди не остаются равнодушными, сообщают о правонарушениях и соблюдают закон, результат становится ощутимее.