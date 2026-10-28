Чем опасна опавшая листва для людей с аллергией

Осенью парки и улицы покрываются золотым ковром из листьев. Но за красивой картинкой может скрываться причина насморка, кашля, зуда и даже затрудненного дыхания. Zakon.kz решил разобраться, насколько опасна осенняя листва.

Дело не столько в самой листве, сколько в плесневых грибах, которые активно размножаются во влажной растительной массе. Заведующая кафедрой аллергологии и клинической иммунологии, доктор медицинских наук, профессор Аллергоцентра профессорской клиники Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова Жанат Испаева рассказала, почему осенняя уборка может быть опасна для здоровья, кому стоит соблюдать особую осторожность и как защитить себя от нежелательных реакций.

Не листья, а плесень

Может ли опавшая листва сама по себе вызывать аллергию, споров много, однако ответ предельно прост.

"Опавшая листва редко является сильным аллергеном. Однако влажная среда, тепло и дожди под "лиственным ковром" идеальны для роста грибков. Сами опавшие листья редко вызывают истинную аллергическую реакцию, а основные симптомы провоцирует плесень (споры плесневых грибов), которая активно размножается на влажной разлагающейся органике", – говорит аллерголог Жанат Испаева.

По словам врача, споры плесени являются сильными аллергенами, и их концентрация в воздухе резко возрастает в конце лета и осенью, особенно в сырую погоду. Помимо этого, на поверхности листьев могут накапливаться пыльца сорных трав, городская пыль и сажа, которые также могут выступать раздражителями. Таким образом, осенью человек может сталкиваться сразу с несколькими потенциальными раздражителями.

От чихания до проблем с легкими

Фото: Zakon.kz/Асель Аукешева

Реакция на контакт с опавшей листвой и перегноем может затрагивать дыхательные пути, глаза и кожу.

"Выраженность симптомов зависит от индивидуальной чувствительности человека, количества вдыхаемых частиц и наличия хронических заболеваний. Когда человек ворошит влажные листья или работает с перегноем, в воздух поднимаются миллиарды микроскопических спор. Они попадают на слизистые оболочки дыхательных путей, оседают на коже и могут раздражать глаза", – говорит аллерголог Жанат Испаева.

Нос и дыхательные пути

Самые распространенные проявления – чихание, насморк, заложенность носа и кашель, в том числе сухой. При более выраженной реакции могут появиться хрипы, чувство сдавленности в груди и одышка. У людей с предрасположенностью к аллергии и особенно у пациентов с бронхиальной астмой вдыхание спор плесени способно вызвать бронхоспазм, обострение заболевания и даже приступ удушья.

Глаза

Контакт с аллергенами может привести к развитию аллергического конъюнктивита. Его характерные признаки: зуд, покраснение, слезотечение и припухлость век. Симптомы могут усиливаться во время уборки листвы или после прогулки в парке в сырую погоду.

Кожа

При непосредственном контакте с прелыми листьями и перегноем возможно развитие контактного дерматита. Кожа краснеет, отекает, начинает чесаться. Иногда появляются мелкие пузырьки (везикулы) или участки шелушения. Раздражение может возникать и без прямого прикосновения: споры, переносимые по воздуху, оседают на открытых участках тела и провоцируют зуд, высыпания, крапивницу или дерматит.

Легкие

В отдельных случаях длительное и интенсивное вдыхание органической пыли из компоста и перегноя может привести к более серьезным последствиям. Речь идет об экзогенном аллергическом альвеолите – воспалении легочной ткани, которое также известно как "легкое фермера" или "болезнь грибовода". Это заболевание может сопровождаться кашлем, одышкой и общим недомоганием. Такой риск особенно важен для людей, которые регулярно и подолгу работают с органической пылью.

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Кто в группе риска

Врач выделяет несколько групп, которым стоит особенно внимательно относиться к контакту с опавшими листьями и перегноем:

Люди с бронхиальной астмой.

Страдающие аллергическим ринитом и поллинозом.

Пациенты с атопическим дерматитом.

Дети и пожилые люди.

Те, кто работает на улице.

"Люди, профессионально занимающиеся уборкой улиц и садов, находятся в группе максимального риска, так как они проводят в облаках этой пыли много часов подряд. При использовании граблей, а особенно воздуходувок (садовых пылесосов), концентрация спор плесени и токсичной пыли в воздухе возрастает в сотни раз", – говорит аллерголог.

Диагноз без догадок

Чтобы установить точную причину симптомов, необходимо обратиться к специалисту. Для диагностики аллергии врач оценивает характер жалоб, сезонность, обстоятельства появления реакции и возможную связь с конкретными аллергенами.

"Для выявления причинного фактора могут быть назначены кожные аллергопробы или анализ крови на специфические IgE-антитела. Эти исследования помогают определить, есть ли аллергическая чувствительность к плесневым грибам, пыльце или другим веществам", – говорит Жанат Испаева.

Также врач предупреждает, что не каждое раздражение после уборки листьев означает аллергию. Пыль и другие частицы могут вызывать и неаллергическое раздражение слизистых оболочек. Именно поэтому правильный диагноз важен для выбора дальнейших мер защиты и лечения.

Уборка с защитой

Если у человека есть склонность к аллергическим реакциям, лучший вариант – по возможности не заниматься уборкой прелой листвы и работой с перегноем самостоятельно. Если избежать контакта нельзя, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Защищайте дыхание и глаза. Во время уборки следует использовать подходящий респиратор и закрытые защитные очки. Они помогают уменьшить попадание пыли и спор в дыхательные пути и на слизистые оболочки глаз.

Увлажняйте листву. Перед сгребанием сухие листья рекомендуется обильно полить водой из шланга. Это помогает снизить количество пыли, которая поднимается в воздух во время работы.

Не забывайте о перчатках. Они уменьшают непосредственный контакт кожи с влажными растительными остатками, плесенью и другими возможными раздражителями.

Соблюдайте гигиену после уборки. Закончив работу, нужно сразу сменить одежду, принять душ, вымыть голову, промыть глаза и нос. Частицы пыли и споры могут оставаться на волосах и ткани, поэтому важно не переносить их в жилые помещения.

Снимите контактные линзы. Перед уборкой их лучше снять, чтобы уменьшить риск раздражения глаз при попадании пыли и спор.

Людям с бронхиальной астмой, выраженной аллергией или другими хроническими заболеваниями дыхательных путей стоит особенно внимательно оценить риски. Если контакт с листвой регулярно вызывает симптомы, безопаснее поручить такую работу другому человеку и обсудить ситуацию с врачом.

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Когда нужна помощь

Не стоит игнорировать симптомы, которые сохраняются после прекращения контакта с листвой. Если зуд, отек или кашель не проходят в течение суток, необходимо обратиться к врачу.

Отдельного внимания требуют симптомы со стороны глаз. Гнойные выделения, светобоязнь или ухудшение зрения – повод для обязательного медицинского осмотра, поскольку такие проявления могут указывать не только на аллергию.

При приступе удушья или значительном затруднении дыхания нужно немедленно обратиться за экстренной медицинской помощью.

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Осенняя листва сама по себе – не повод отказываться от прогулок и красивых пейзажей. Но если под ногами влажный слой разлагающихся листьев, а впереди уборка сада или двора, стоит помнить о невидимых спутниках осени, плесневых спорах и пыли. Разумная осторожность, средства защиты и своевременная консультация врача помогут снизить риски и сохранить хорошее самочувствие.