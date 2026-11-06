На грани молчания: как понять, что подросток переживает кризис, и не пропустить суицидальные сигналы

Ребенок все чаще безучастен в семейной жизни, раздражается из-за обычных вопросов и повторяет: "Отстаньте, все нормально". Как отличить подростковую эмоциональность от серьезного психологического кризиса и попыток суицида? Подробнее – в материале Zakon.kz.

Подростковый возраст – своеобразный период внутренней перестройки. Меняется тело, характер, круг общения, отношение к себе и окружающим. Он еще вчера спокойно рассказывал родителям обо всем, что происходило в школе, а сегодня предпочитает молчать, или недавно с удовольствием занимался спортом, встречался с друзьями, а теперь все чаще остается дома. Обычный вопрос – "Как дела?" – вызывает раздражение, а попытка поговорить заканчивается коротким и безучастным ответом.

Взрослые нередко объясняют подобные изменения переходным возрастом. И действительно, стремление к самостоятельности, эмоциональные перепады и желание личного пространства – естественная часть взросления, но есть нюансы. Иногда за привычной подростковой замкнутостью скрывается нечто более серьезное: тревога, депрессивное состояние, чувство одиночества или кризис, с которым ребенок не может справиться самостоятельно.

Главная сложность заключается в том, что психологическое неблагополучие подростка не всегда выглядит так, как его представляют взрослые, и может нести колоссальные проблемы. Одна из них – это суицид. Как понять, что появились триггерные звонки, рассказала кандидат психологических наук Жанат Биржанова.

Тревожные сигналы

Когда говорят о подростковой депрессии, многие представляют ребенка, который постоянно плачет, жалуется на жизнь и не хочет выходить из комнаты. Однако в реальности эмоциональный кризис может проявляться совершенно иначе.

"Среди тревожных изменений в поведении подростка, на которые родителям стоит обратить особое внимание, прежде всего можно выделить нарушения сна. Если ребенок систематически спит значительно меньше необходимого времени, испытывает трудности с засыпанием или часто просыпается ночью, это может свидетельствовать об эмоциональном неблагополучии", – говорит психолог.

Также, по словам эксперта, еще один серьезный сигнал – селфхарм, то есть самоповреждающее поведение. Это могут быть порезы, царапины и другие повреждения, которые подросток наносит себе намеренно. Подобные действия нельзя воспринимать как простое желание привлечь внимание. Часто таким образом ребенок пытается справиться с сильными внутренними переживаниями, эмоциональной болью или состоянием, которое не умеет выразить словами.

Самоповреждение не всегда связано с суицидальными намерениями, однако оно требует обязательного внимания и профессиональной помощи.

"Также настораживающим признаком может быть снижение аппетита, изменение пищевых привычек, резкое похудение или выраженное недовольство собственным телом. Особенно часто подобные переживания встречаются у девочек-подростков, которые могут испытывать сильное давление из-за внешности и стремиться соответствовать определенным стандартам красоты. В некоторых случаях за отказом от еды или желанием снизить вес скрываются серьезные эмоциональные проблемы", – предупреждает психолог Жанат Биржанова.

Еще один важный сигнал – выраженная социальная изоляция. Подросток постепенно прекращает общаться с друзьями, избегает встреч, теряет интерес к привычным занятиям и предпочитает оставаться в одиночестве. Если раньше ребенок был общительным, а теперь практически полностью замкнулся в себе, – это повод внимательно отнестись к его состоянию.

"Конечно, каждый из перечисленных признаков сам по себе не означает, что подросток обязательно находится на грани суицида. Однако сочетание бессонницы, самоповреждающего поведения, изменение аппетита и социальной изоляции может свидетельствовать о серьезном психологическом неблагополучии и повышенном риске суицидального поведения. Особенно важно обращать внимание на такие изменения, если они появляются одновременно, сохраняются длительное время или сопровождаются высказываниями о собственной ненужности, безнадежности и нежелании жить". Психолог Жанат Биржанова

Слова могут быть сигналом

Иногда подросток не рассказывает о своих переживаниях напрямую. Вместо этого он произносит фразы, которые взрослые могут воспринимать как эмоциональные преувеличения:

"Я никому не нужен".

"У меня никогда не получится".

"Лучше бы меня не было".

"Я никчемный, меня не любят в классе".

"Всем будет легче без меня".

"Мне хочется просто исчезнуть".

Подобные высказывания нельзя автоматически считать признаком суицидального намерения. Однако игнорировать их опасно, особенно если они повторяются, сопровождаются ощущением безнадежности или другими тревожными изменениями.

Иногда взрослые реагируют привычно и обесценивают состояние подростка. Родители искренне хотят поддержать ребенка, но уменьшение степени проблемы может заставить его почувствовать, что собственные переживания не имеют значения.

Ну, а если ребенок говорит о смерти, исчезновении или нежелании жить, важно воспринимать его слова серьезно. Даже если кажется, что он просто хочет привлечь внимание.

По словам психолога, очень важно правильно разговаривать с подростком и ни в коем случае не обесценивать его переживания.

Нельзя говорить: "Это все пройдет",

"Займись чем-нибудь полезным",

"Иди лучше на спорт",

"У тебя просто слишком много свободного времени".

Такие фразы не помогают решить проблему, а могут усилить чувство одиночества и непонимания.

"Если подросток говорит, что не видит смысла жить, устал от всего или не хочет жить дальше, нельзя игнорировать эти слова. Иногда родители воспринимают подобные высказывания как эмоциональный всплеск или попытку привлечь внимание. Но даже если поведение кажется демонстративным, это все равно серьезный сигнал. За такими словами и поступками могут стоять глубокие переживания и потребность в помощи. Поэтому важно выслушать ребенка без осуждения, не ругать и не пугать его", – говорит Жанат Биржанова.

Соцсети: место, где подросток иногда говорит больше, чем дома

Современные подростки могут часами общаться в интернете и при этом практически ничего не рассказывать родителям. Их эмоциональная жизнь чаще всего находится в цифровом пространстве: школьные чаты, личные переписки, публикации, комментарии, короткие видео. Иногда именно там можно заметить изменения, которые остаются невидимыми в реальной жизни.

Подросток начинает публиковать сообщения о бессмысленности существования, одиночестве, собственной ненужности. Привычные фотографии и веселые видео сменяются мрачными публикациями. Появляются прощальные фразы, сообщения, похожие на окончательное прощание, или прямые высказывания о желании причинить себе вред.

Однако важно не превращать каждый грустный пост в повод для паники. Подростки используют музыку, мемы и эмоциональные публикации как способ самовыражения. Значение имеет не отдельная картинка, а контекст: насколько изменилось поведение ребенка, что происходит в его жизни и сопровождаются ли публикации другими тревожными сигналами.

"Подросток должен понимать, что его чувства важны и что он не останется со своей проблемой один. При подобных сигналах необходимо своевременно обратиться за профессиональной помощью", – поясняет психолог.

Почему ребенок молчит, даже когда ему нужна помощь

Самый сложный момент для родителей – понять, почему подросток не рассказывает о том, что происходит.

Причин может быть много. Он боится осуждения, не хочет разочаровывать близких, опасается наказания или считает, что взрослые не смогут его понять. Иногда ребенок испытывает настолько сильные переживания, что просто не знает, как их объяснить.

Особенно трудно подросткам, которые привыкли соответствовать высоким ожиданиям. Хорошие оценки, победы, достижения, успешность – все это может создавать ощущение, что право на любовь и поддержку необходимо заслужить. В результате ребенок скрывает трудности, старается выглядеть благополучным и продолжает жить с ощущением, что не имеет права на слабость. Именно поэтому психологи советуют родителям не ограничиваться формальным вопросом "Как дела?", а создавать условия для настоящего разговора.

Психолог – это не крайняя мера

В обществе все еще существует стереотип: к психологу обращаются, когда ситуация уже стала критической. Поэтому родители могут долго ждать, надеясь, что ребенок сам справится с трудностями.

Однако психологическая помощь не обязательно означает, что у подростка серьезное расстройство. Это возможность разобраться в переживаниях, получить поддержку и научиться справляться с эмоциональными нагрузками. Если ребенок длительное время находится в подавленном состоянии, теряет интерес к жизни, говорит о собственной ненужности или проявляет другие тревожные признаки, консультацию специалиста не стоит откладывать.

Суицидальное поведение подростков – сложная проблема, у которой не бывает одной причины и универсального решения. На эмоциональное состояние ребенка могут влиять:

семейные отношения,

школьная среда,

конфликты,

буллинг,

психические расстройства,

чувство одиночества.

Но есть то, что взрослые действительно могут сделать, – это не игнорировать изменения, не обесценивать переживания и не ждать, пока подросток сам объяснит, насколько ему плохо. Иногда профилактика начинается с прогулки, совместного ужина или короткого сообщения, где родитель проявляет заботу. Подростку важно не услышать, что его любят, ему необходимо знать, что в момент, когда весь мир кажется непонятным и враждебным, рядом есть человек, который не отвернется.