Вы точно их не видели: самые необычные и редкие птицы Казахстана

В стране обитают птицы, которые по красоте и необычной внешности могли бы соперничать с экзотическими пернатыми из тропиков. Одни поражают ярким оперением, другие – причудливым клювом и повадками. Каких самых необычных представителей можно встретить в наших краях – в материале Zakon.kz.

Принято считать, что птицы с иноземным колоритом обитают где-то далеко – в тропических лесах, на островах Океании или в далеких странах. Однако Казахстан тоже способен удивить разнообразием пернатых. Здесь можно встретить пернатых с необычной формой клюва, ярким оперением и забавным поведением. Некоторые из них настолько редки, что даже жители регионов, где они водятся, далеко не всегда знают об их существовании.

Например, одна из таких птиц – краснокрылый стенолаз. Недавно в распоряжение редакции Zakon.kz попала фотография погибшей птахи, которую обнаружили алматинцы. Человек, нашедший птицу, признался, что никогда прежде не видел в городе настолько яркого представителя пернатых. И действительно, красные крылья с контрастными темными перьями делают ее похожей на экзотическую бабочку.

Фото: wikimedia/Kookaburra 81

Но стенолаз – далеко не единственная необычная птица, которую можно встретить в Казахстане.

Чтобы разобраться, какие представители пернатого мира заслуживают особого внимания, редакция Zakon.kz обратилась к орнитологу, директору по науке Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия Сергею Скляренко.

Ученый отметил, что большинство жителей страны никогда не видели вживую 80-90% птиц казахстанской фауны.

"В жизни человек встречает максимум 50-100 видов из более чем 500, обитающих в Казахстане", – пояснил орнитолог.

Редакция сделала подборку птиц, которые удивляют не только своим внешним обликом, но и образом жизни. Некоторые из них занесены в Красную книгу, другие отличаются крайне ограниченным ареалом или необычными способами добычи пищи.

Пернатая бабочка: краснокрылый стенолаз

Фото: wikimedia/Imran Shah

Краснокрылый стенолаз – птица, красота которой способна остановить взгляд даже самого равнодушного к природе человека. Его крылья украшены яркими красными перьями с черными пятнами, а в полете птица напоминает крупную бабочку.

Название стенолаза связано с образом жизни: большую часть времени он проводит на отвесных скалах, где ищет пищу среди трещин и расщелин.

В Казахстане этот вид обитает преимущественно в высокогорье. Но зимой, когда скалы покрываются снегом, птицы могут спускаться ниже, в том числе к глинистым обрывам и стенам зданий.

По словам Сергея Скляренко, иногда краснокрылого стенолаза можно заметить и в Алматы – преимущественно в верхней части города, на высоких зданиях, особенно после снегопадов.

Именно эта птаха оказалась на фотографии, которую передали редакции. К сожалению, найденный в Алматы стенолаз погиб. Но даже такая встреча напоминает, насколько эти создания необычные и хрупкие, особенно, если вдруг оказались рядом с человеком.

Птица с клювом-ложкой: обыкновенная колпица

Фото: wikimedia/Andreas Trepte

Обыкновенная колпица – одна из самых необычных водоплавающих птиц Казахстана. Ее невозможно спутать с другими пернатыми благодаря длинному клюву, расширенному и закругленному на конце. Он действительно напоминает ложку.

Колпица относится к семейству ибисовых и занесена в Красную книгу Казахстана. Она обитает в водно-болотных угодьях, в том числе в тростниковых зарослях Прикаспия. Во время кормления птица погружает клюв в болото и прочесывает пространство, водя им из стороны в сторону, вылавливая мелких водных животных.

Как рассказал Сергей Скляренко, в традиционных местах гнездования на севере Прикаспия численность колпицы в последние годы снижается. При этом птица появляется и в других местах. Поэтому за состоянием ее популяции продолжают следить специалисты.

Краснозобая казарка: маленькая путешественница, от которой зависят озера Казахстана

Фото: wikimedia/Tyler Brenot

Эту птицу легко узнать по контрастному оперению: темная спина, белые полосы и яркие рыжевато-красные участки на голове, шее и груди. Краснозобая казарка выглядит нарядно даже на фоне других водоплавающих птиц.

Однако ее главная особенность не только во внешности. Она гнездится в арктической тундре, а во время сезонных миграций пролетает через территорию Казахстана, останавливаясь преимущественно на озерах Костанайской области, а также Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.

"Казахстанские водоемы играют ключевую роль в сохранении этого вида. Без подходящих мест для отдыха и кормежки во время перелетов краснозобой казарке было бы значительно сложнее совершать миграции", – сказал орнитолог.

Сохранению птицы посвящены международные природоохранные проекты, в которых принимали участие и казахстанские специалисты.

Охотник на ос: осоед

Фото: wikimedia

У этой птицы довольно необычное меню. Как следует из названия, осоед питается преимущественно личинками и другими стадиями развития ос и шершней, добывая их из гнезд.



На первый взгляд, такая специализация кажется рискованной: насекомые могут атаковать хищника и ужалить его. Однако природа предусмотрела защиту. Лицевую часть головы осоеда покрывают плотные мелкие перья, которые помогают ему справляться с опасной добычей.

Осоед – пример того, насколько необычными могут быть пищевые предпочтения казахстанских птиц. Внешне он может показаться обычным хищником, но его способ добычи корма делает его одним из самых интересных представителей пернатой фауны.

Самый маленький падальщик: стервятник

Стервятник – самый мелкий представитель птиц-падальщиков, обитающих в Казахстане. В отличие от многих других хищных птиц, он питается не живой добычей, а останками животных.

Его внешний вид также связан с особенностями питания. У стервятника сравнительно тонкий клюв, которым удобно извлекать мягкие ткани из туш животных.

Несмотря на важную роль в природных экосистемах, численность этого вида в Казахстане невелика. По словам Сергея Скляренко, в Каратау, который был одним из основных мест его гнездования, наблюдается сокращение популяции.

Стервятник находится под охраной как на национальном, так и на международном уровне.

Клюв, который невозможно перепутать: серпоклюв

Фото: wikimedia/Dr. Raju Kasambe

Название этой птицы говорит само за себя. Ее главная отличительная особенность – длинный, тонкий, загнутый вниз клюв, напоминающий серп.

Серпоклюв обитает на галечниковых участках горных рек. С помощью необычного клюва он добывает беспозвоночных среди камней и в щелях между ними.

Как отметил орнитолог, раньше птица была связана преимущественно с высокогорными участками, однако постепенно начала осваивать и галечники в нижних поясах гор.

Численность серпоклюва в Казахстане невелика – речь идет всего о нескольких десятках пар. При этом популяция остается относительно стабильной. Но птица чувствительна к беспокойству в местах обитания и изменениям речных русел. Затопление, осушение или преобразование галечников могут поставить ее под угрозу.

Пустынная птица, которая спасает потомство от жары: зеленая щурка

Фото: wikimedia/Dûrzan Cîrano

Зеленую щурку можно узнать по яркому зеленому оперению. Но куда интереснее ее поведение. Эта птица ловит насекомых прямо в воздухе, в том числе пчел и других перепончатокрылых.

Особенно удивительна система устройства ее жилища. Зеленая щурка обитает в пустынях и выкапывает в песчаной или уплотненной глинистой почве длинные норы. Протяженность такого хода может достигать трех метров.

Как объяснил Сергей Скляренко, это не означает, что птица уходит под землю на три метра: речь идет именно о длине норы. При этом гнездовая камера может располагаться на глубине от нескольких десятков сантиметров до метра.

Такая конструкция помогает защитить яйца и птенцов от экстремальной жары. Если на поверхности почва раскаляется до 50-60 градусов, то внутри норы температура остается более стабильной – около 28-30 градусов.

Черный великан среди дятлов: желна

Желна, или черный дятел, – самый крупный из дятлов, гнездящихся в Казахстане. Ее можно встретить на Алтае и в северных регионах страны.

Птица отличается полностью черным оперением и заметной красной шапочкой на голове. Благодаря внушительным размерам и характерному внешнему виду ее трудно спутать с другими дятлами.

Желна ведет оседлый образ жизни и тесно связана с лесными массивами. Она добывает насекомых и их личинок из древесины, используя мощный клюв.

Для жителей юга Казахстана эта птица практически незнакома: ее ареал связан прежде всего с северными и восточными лесами страны.

Житель песков, который бегает по земле: саксаульная сойка

Фото: wikimedia/Kudaibergen Amirekul

Саксаульная сойка – одна из самых интересных птиц казахстанских пустынь. В стране обитают два ее подвида, один из которых встречается в Кызылкумах, а другой – в Южном Прибалхашье.

Особенно примечателен илийский подвид: он имеет очень ограниченный ареал и больше нигде не встречается. Его численность за последние два десятилетия резко сократилась.

Саксаульная сойка приспособилась к жизни среди пустынной растительности. Она передвигается по песку, а гнезда устраивает на кустах саксаула. По словам орнитолога, они напоминают небольшие сооружения из растительного материала.

Из-за скрытного образа жизни и ограниченного распространения увидеть эту птицу в природе непросто.

Настоящая райская птица: райская мухоловка

Райская мухоловка – пожалуй, одна из самых экзотических на вид птиц Казахстана. Ее название вполне оправданно: яркое оперение и необычный силуэт делают ее похожей на обитателя тропических лесов.



Особенно эффектно выглядят самцы с удлиненными центральными рулевыми перьями, которые образуют длинный хвост. Контрастные цвета оперения придают птице по-настоящему сказочный вид.

В Казахстане райская мухоловка обитает преимущественно в южных горных районах. Ближайшие к Алматы места ее встречи находятся примерно в 100-150 километрах к западу от города. Наиболее вероятно увидеть ее в низкогорьях Каратау и Таласского Алатау, на юге Туркестанской и Жамбылской областей.

Это достаточно редкий и локально распространенный вид, поэтому встреча с ним – большая удача для любителей наблюдения за птицами.

Пустынная птица с необычным домом: скотоцерка

Скотоцерка – небольшая пустынная птица с довольно необычной внешностью – она держит свой хвост над спинкой, выглядя потешно. Еще птаха привлекает внимание ярким оперением и особенностями своего поведения.

Одной из самых интересных деталей ее биологии орнитолог назвал гнездование. Птица строит шарообразные гнезда из шерсти, растительных волокон, луба и других доступных материалов.

В Казахстане скотоцерка встречается крайне локально – преимущественно на самом юге республики, в южной части пустыни Кызылкум.

Поэтому даже любители птиц, которые часто бывают на природе, далеко не всегда могут похвастаться встречей с этой необычной обитательницей пустынь.

Загадка высокогорья: красный вьюрок

Красный вьюрок – один из наиболее редких и малоизученных представителей пернатой фауны Казахстана. Это высокогорная птица, которая обитает в Тянь-Шане и встречается в нашей стране на северной границе своего ареала.

"Взрослый самец отличается ярким красным оперением головы и груди, тогда как самки выглядят гораздо скромнее – их перья преимущественно серовато-бурые", – отмечает ученый.

Биология этого вида изучена слабо. По словам орнитолога, в Казахстане удалось обнаружить всего одно жилое гнездо красного вьюрка. Его нашли в районе Большого Алматинского ущелья, под пиком Советов.

Птица обитает на больших высотах, преимущественно выше 3000 метров над уровнем моря. Гнезда устраивает на отвесных скалах вблизи ледников и снежников, а корм ищет на каменистых склонах, осыпях и альпийских лужайках.

Встреча с красным вьюрком – редкая удача даже для специалистов, изучающих птиц Казахстана.

Тропическая красавица среди камышей: султанка

Фото: wikimedia/Saswat Mishra

Султанку легко принять за птицу из далеких тропиков. Ее оперение сочетает насыщенные синие, голубые, зеленые и фиолетовые оттенки, а ярко-красные клюв, лобная бляшка и длинные лапы делают внешность по-настоящему необычной. По размерам она напоминает небольшую домашнюю курицу, но по красоте вполне могла бы соперничать с экзотическими пернатыми.



Султанка обитает в заболоченных местах, предпочитая водоемы с густыми зарослями тростника. Несмотря на яркую окраску, увидеть ее непросто: птица ведет скрытный образ жизни, редко выходит из зарослей и при малейшей опасности старается быстро спрятаться.

В Казахстане султанка считается крайне редкой. По данным орнитологических наблюдений, в конце XX века ее гнездование было известно только в дельте Урала, на полуострове Пешной. Однако встречи с этой птицей продолжают фиксировать. Так, в августе 2026 года султанку обнаружили на территории промышленной базы в Актау. Птица получила травмы, ее доставили в ветеринарную клинику, а после восстановления планировали выпустить в природу.

Таким образом, увидеть султанку на территории нашей страны – действительно необычное событие, а ее необычная внешность делает эту птицу одной из самых примечательных представительниц нашей орнитофауны.

Птиц в Казахстане могут обнаружить еще больше

Мир пернатых Казахстана гораздо разнообразнее, чем может показаться на первый взгляд. И даже сегодня специалисты продолжают получать новые сведения о распространении птиц и особенностях их поведения.

По словам Сергея Скляренко, в последние 15 лет важную роль в изучении фауны стали играть не только профессиональные орнитологи, но и любители природы. Благодаря доступности цифровых камер, развитию интернет-сообществ и обмену фотографиями люди все чаще самостоятельно наблюдают за птицами, определяют виды и делятся находками.

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"Территория Казахстана огромна, а специалистов, занимающихся изучением пернатых, сравнительно немного. Поэтому наблюдения любителей помогают обнаруживать виды в новых местах, уточнять маршруты миграции и следить за изменениями ареалов", – отметил специалист.

Орнитолог считает, что список птиц Казахстана еще будет постепенно меняться. Этому могут способствовать как новые находки, так и естественное изменение мест гнездования и путей миграции, в том числе под влиянием климатических изменений.

И, возможно, однажды необычную птицу, о существовании которой большинство казахстанцев даже не подозревает, обнаружат совсем рядом – в ближайшем лесу, у горной реки или даже на крыше городского здания.