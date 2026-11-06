"Я была готова мыть полы, лишь бы учиться": как девушка из маленького села под Атырау пришла в большую оперу

Когда-то девочка из маленького села в Атырауской области мечтала о большой сцене и была готова даже мыть полы в колледже, лишь бы учиться музыке. Сегодня Аяжан Куаншалиева поет в театре имени Абая и готовится исполнить партию Мюзетты в знаменитой опере "Богема" в Италии, сообщает Zakon.kz.

Девочка, которая поет

Село Жыланды Курмангазинского района Атырауской области. Обычная сельская жизнь, домашнее хозяйство, повседневные заботы, знакомые каждому деревенскому ребенку. Именно здесь прошло детство будущей оперной певицы Аяжан Куаншалиевой. Тогда никто и представить не мог, что однажды ее голос будет звучать со сцены одного из главных оперных театров Казахстана. Да и сама Аяжан еще не знала, что обладает редким даром – академическим голосом. Зато у нее была мечта. Причем сначала она была связана не столько с оперой, сколько с красивым далеким городом.

"С самого детства я любила смотреть по телевизору на горы Алматы. Буквально влюбилась в этот город. А еще обожала выступления Розы Рымбаевой. Мне нравилось, как она выходила на сцену в длинных красивых платьях и пела. Я тоже мечтала стать такой певицей. Правда, я вообще не умела петь эстраду. В школе даже микрофон правильно держать не получалось", – вспоминает с улыбкой Аяжан.

Но любовь к музыке оказалась сильнее первых неудач. Аяжан попросила бабушку отвести ее на занятия по домбре. И, возможно, ее судьба сложилась бы совершенно иначе, если бы однажды в сельскую школу имени Дины Нурпеисовой не приехала преподавательница сольфеджио из Атырау. После одного из уроков педагог попросила девочку остаться и начала проводить с ней необычные вокальные упражнения.

"Ее звали Макпуза апай. Однажды после урока она оставила меня и провела со мной особенную распевку. Она все время повторяла: "Немного открой рот, подними нёбо". Тогда я совершенно не понимала, зачем это нужно. Именно тогда я впервые узнала, что существует такое направление, как академический вокал, и целый мир оперного искусства. Именно она впервые сказала мне, что у меня академический голос", – рассказывает певица.

Фото: из архива Аяжан Куаншалиевой

После этого они начали исполнять народные песни в оперной манере, насколько тогда позволяли вокальные возможности девочки. Так Аяжан открыла для себя оперу – искусство, о котором в родном селе почти ничего не знала. Вскоре преподавательница рассказала ей о колледже эстрадного и циркового искусства имени Жусипбека Елебекова в Алматы, где можно было изучать академический вокал. И мечта о далеком городе неожиданно обрела вполне конкретную цель.

"Если не поступлю, буду петь на Арбате"

В семнадцать лет, после окончания школы, Аяжан решилась на шаг, который изменил ее жизнь. Вместе с мамой она отправилась из родного села в Алматы, чтобы поступить в колледж. В большом городе у нее не было ни связей, ни финансовой уверенности, ни гарантий, что все получится. Но был запасной план, который сейчас она вспоминает с улыбкой.

"Я настолько сильно хотела учиться в Алматы, что заранее придумала, что буду делать, если не поступлю. Думала: пойду на Арбат, буду петь там, собирать деньги. А если понадобится, даже полы в колледже буду мыть, лишь бы меня взяли туда и я могла находиться рядом с миром искусства. Моя мама в детстве тоже мечтала петь. К сожалению, из-за семейных обстоятельств, да и потому, что в то время мало кто верил в возможность построить карьеру в сфере искусства, ее мечта так и не осуществилась. Поэтому я очень благодарна всем, кто внес свой вклад в мое становление", – говорит Аяжан.

К счастью, осуществлять этот отчаянный план ей не пришлось. Девушка поступила на грант в колледж эстрадного и циркового искусства. Впрочем, поступление стало лишь началом большого пути. Впереди были жизнь в общежитии, ранние подъемы, строгие педагоги, бесконечные репетиции и первые серьезные испытания. Хоровые занятия начинались в восемь утра, несколько раз в неделю проходили уроки академического вокала. Молодым студентам преподавали не только технику пения, но и сценическую культуру, манеры, умение держаться перед публикой.

"У нас была довольно серьезная учебная нагрузка. Одной из ключевых дисциплин был хоровой класс. Руководителем отделения академического сольного пения была Шакиржан Буркутбаева, она же преподавала у нас хор. Занятия проходили два-три раза в неделю и начинались в восемь утра. Также два-три раза в неделю у нас были специальные занятия по оперному вокалу. Моим педагогом по специальности была Бакыт Турман. Она научила меня многому. В колледже очень серьезно относились к качеству образования. Особенно строгими были преподаватели сольфеджио и хорового класса, в том числе Ляззат Байжунусова. Дисциплина была на высоком уровне, и благодаря этому мы получали действительно хорошую профессиональную подготовку. Поэтому практически все мы сразу поступили в консерваторию на грант. В колледже педагоги готовили нас именно к этому", – продолжает она.

Фото: из архива Аяжан Куаншалиевой

Конечно, после переезда из небольшого села в большой город возникли и другие трудности, в том числе финансовые. Даже грант не избавлял от материальных проблем. Уже со второго курса Аяжан начала работать, чтобы хотя бы частично обеспечивать себя самостоятельно.

"Мама и бабушка всегда помогали мне всем, чем могли. Иногда отдавали последнее, чтобы я могла учиться. Я никогда не держала на них обиды за трудности. Наоборот, прекрасно понимала, какой ценой им давалось мое образование", – говорит Аяжан.

За красотой – годы труда и сомнений

Позже девушка поступила на грант и в консерваторию. Для семьи из небольшого села это была не просто победа. Это стало подтверждением того, что путь, который многим казался несерьезным, действительно может привести к профессии. Ведь родные изначально хотели видеть Аяжан врачом. По ее словам, сомнений в правильности выбранного пути было немало. Особенно со стороны старших братьев. Да и многие односельчане не понимали ее выбора.

"Самое интересное, что первоначально мама и бабушка мечтали совсем о другой судьбе для меня. Они хотели, чтобы я стала врачом. Это была понятная и стабильная профессия, в отличие от оперы, о которой в селе практически ничего не знали. Сомневались и старшие братья. Не все окружающие верили, что сельская девочка сможет чего-то добиться в академическом искусстве. Но мама и бабушка, несмотря на свои переживания, все-таки отпустили меня. Они поверили в меня, даже когда сами не до конца представляли, что это за профессия", – говорит она.

С 2021 года Аяжан работает в Театре оперы и балета имени Абая в Алматы. Впервые она пришла туда еще студенткой консерватории и два года была стажером. В мир профессионального театра ее привела наставница, заслуженный деятель Казахстана, ведущая солистка Гульзат Даурбаева. Именно она помогла молодой певице освоить первые серьезные партии, научила не просто исполнять музыку, а проживать на сцене судьбу каждой героини.

Фото: из архива Аяжан Куаншалиевой

"Моя наставница всегда говорила: "Когда ты хотя бы один раз исполнишь главную партию на сцене театра, ты уже не сможешь уйти. Не сможешь все это оставить, потому что таких ощущений больше нигде не получишь". Теперь я понимаю, насколько она была права", – добавляет Аяжан Куаншалиева.

Со стороны жизнь оперной певицы кажется красивой и даже немного сказочной. Роскошные костюмы, яркий свет софитов, музыка, аплодисменты. Но за этой картинкой скрывается совсем другая реальность. Каждый день начинается с вокальных упражнений, физической подготовки, разучивания новых произведений. Артистам приходится запоминать огромные музыкальные партии, нередко на итальянском, французском и немецком языках.

Причем недостаточно просто выучить слова. Нужно правильно их произносить, понимать смысл и передавать характер персонажа. Не менее важны полноценный сон, правильное питание и эмоциональное состояние.

"Зритель видит уже готовое выступление, но не представляет, сколько труда за ним стоит. Иногда ты не выспалась, устала, переживаешь из-за каких-то личных обстоятельств. Но все это необходимо оставить за кулисами. На сцене ты должна полностью принадлежать музыке", – делится Аяжан.

Есть у профессии и свои маленькие секреты. Например, перед выступлениями Аяжан избегает орехов и сладостей: по ее наблюдениям, они могут вызывать дискомфорт во время пения. Однако самое сложное в профессии – не ограничения в еде и даже не многочасовые репетиции. Гораздо труднее справляться с внутренними сомнениями. Певица не скрывает: за годы учебы и работы у нее не раз возникало желание все бросить и вернуться домой.

"Таких моментов было очень много. Иногда становилось настолько тяжело, что хотелось все оставить. Но я вспоминала мамино благословение, свою мечту и понимала, что не могу сдаться. В нашей профессии бывают ошибки, падения, разочарования. Главное – найти силы подняться и идти дальше", – поделилась Аяжан.

По ее словам, одного природного таланта для большой сцены недостаточно. Оперное искусство требует дисциплины, терпения и постоянной работы над собой.

Фото: из архива Аяжан Куаншалиевой

Приглашение в Италию

Осенью 2026 года в жизни Аяжан произошло событие, которое она считает важным шагом на пути к международной сцене. В октябре певица получила приглашение выступить в Италии, исполнив партию Мюзетты в знаменитой опере Джакомо Пуччини "Богема". Для девушки, которая когда-то даже не знала о существовании академического вокала, это особенное признание.

Для Аяжан Куаншалиевой приглашение стало большой честью и возможностью выйти на новый профессиональный уровень. Она особенно благодарна организаторам международного конкурса вокального искусства Нуржамал Усенбаевой, который проходил в Астане. По ее словам, именно такие конкурсы открывают молодым исполнителям новые двери.

Сейчас Аяжан активно готовится к предстоящему выступлению. Ей предстоит не просто выучить партию Мюзетты, но и передать непростой характер героини, ее темперамент, эмоциональность и внутреннюю свободу.

Недавно певица также побывала в Париже. По ее словам, подобные путешествия для артиста – прежде всего возможность познакомиться с мировой культурой, увидеть новые грани искусства и получить вдохновение.

Но выход на международную сцену, признается Аяжан, требует не только таланта. Это еще и серьезные финансовые вложения: обучение у известных педагогов, мастер-классы, изучение иностранных языков, участие в конкурсах, подготовка новых партий.

Два голоса среди молчания

К счастью, насыщенный ритм творческой жизни Аяжан есть с кем разделить. Ее супруг Бекзат Абитов тоже оперный певец, лауреат международных конкурсов и ведущий солист театра оперы и балета имени Абая. В их семье искусство – не просто профессия одного из супругов, а общее дело.

"Для меня очень ценно, что рядом человек, который понимает, насколько трудна наша работа. Бекзат всегда поддерживает меня, вдохновляет, помогает в творческом развитии и искренне радуется моим успехам. Мы понимаем друг друга не только как супруги, но и как коллеги". Аяжан Куаншалиева

Молодая семья старается строить планы с учетом насыщенного театрального графика. Репетиции, спектакли, концерты, конкурсы, поездки – свободное время приходится буквально выкраивать. Но Аяжан не считает, что из-за этого молодость проходит мимо. Супруги решили, что сейчас, пока они молоды, нужно много работать, развиваться и создавать прочную основу для будущего. Поэтому профессия занимает значительную часть их семейной жизни.

Фото: из архива Аяжан Куаншалиевой

Несмотря на свой профессиональный путь, Аяжан прекрасно понимает людей, которые никогда не были в оперном театре и считают академическую музыку слишком сложной. Ведь когда-то она сама была такой.

Оперу девочка из Жыланды открыла для себя совершенно случайно, благодаря внимательному педагогу, сумевшему разглядеть ее способности.

Поэтому сегодня певица особенно заинтересована в том, чтобы академическое искусство становилось ближе обычным людям. Аяжан считает, что не нужно бояться оперы. Необязательно быть профессиональным музыкантом или разбираться в классике, чтобы получать от нее удовольствие. Опера – это прежде всего человеческие судьбы, любовь, боль, надежда и сильные эмоции.

По ее мнению, знакомить зрителей с этим искусством можно и через социальные сети. Поэтому она активно ведет свой блог, где рассказывает простыми словами о сюжетах спектаклей, показывает закулисье, знакомит публику с артистами. Особенно важно, считает она, развивать интерес к национальным операм и творчеству казахстанских композиторов. Не менее значимым вопросом остается доступность профессионального музыкального образования для талантливых детей из отдаленных населенных пунктов.

"Я сама училась на государственных грантах и в колледже, и в консерватории. Моя семья не смогла бы самостоятельно оплачивать такое дорогое образование. Поэтому для сельских детей гранты – это действительно огромная возможность изменить свою жизнь. Возможно, именно сейчас где-нибудь в маленьком казахстанском селе растет еще одна девочка с необычным голосом, которая пока даже не подозревает о своем таланте". Аяжан Куаншалиева

Сегодня Аяжан Куаншалиева мечтает выступать в известных оперных театрах мира, участвовать в престижных международных конкурсах, представлять Казахстан и знакомить зарубежную публику с национальной культурой.