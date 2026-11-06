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Спорт

Асем Орынбай добыла первую лицензию для Казахстана на Олимпиаду-2028

казахстанская спортсменка, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 17:02 Фото: telegram/olympickz
6 ноября лидер сборной Казахстана по стендовой стрельбе Асем Орынбай сумела войти в топ-5 чемпионата мира и завоевала первую лицензию для участия в Олимпийских играх 2028 года, сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы МТС РК, опытная спортсменка вошла в пятерку сильнейших на ЧМ-2026 в Дохе (Катар), плюс завоевала первую олимпийскую лицензию для Казахстана.

В решающем раунде Асем Орынбай поразила 20 мишеней из 24 возможных и заняла пятое место.

Стендовая стрельба Лицензия Олимпиада-2028, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2026 17:02

Фото: telegram/olympickz

Первые два места мирового первенства достались китаянкам Yiting Jiang (34 мишени) и Che Yufei (32). "Бронза" у словачки Моники Стибрава.

Это уже вторая медаль казахстанской сборной на соревнованиях в Катаре.

3 ноября Ирина Юнусметова завоевала историческую бронзовую медаль ЧМ-2026 в индивидуальных состязаниях по стрельбе из малокалиберного пистолета на дистанции 50 метров.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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