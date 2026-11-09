Деревья, которые вырастут вместе с детьми: история необычного проекта в Костанайской области

В Костанайской области школьники сажают плодовые сады, сообщает Zakon.kz. Проект "Мой двор – мой сад" ("Менің аулам – менің бағым"), разработанный при участии ученых, стал одной из самых необычных региональных инициатив в рамках программы "Таза Қазақстан".

Когда наука работает на будущее

Проект объединил образование, науку и экологическое воспитание, а его участниками уже стали тысячи школьников, педагогов и родителей. Он реализуется в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан", инициированной президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. При этом сама идея школьных плодовых садов стала уникальной разработкой Костанайской области.

Особенность инициативы в том, что она родилась на стыке науки и образования. Активное участие в разработке концепции приняли ученые Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы. Они помогли подобрать сорта деревьев, адаптированные к климатическим условиям региона, а также подготовили рекомендации по посадке и дальнейшему уходу за саженцами.

Проект рассчитан на пять лет. Его задача не только озеленить территории образовательных организаций, но и сформировать у детей ответственное отношение к окружающей среде, привить навыки заботы о природе и показать ценность собственного труда.

"Мы рассматриваем этот проект как работу на перспективу. В ближайшие годы 100 плодовых садов должны появиться в наших организациях образования. Уже сегодня к нему присоединились школы, колледжи и вузы области, а вместе с педагогами и учащимися активное участие принимают родители и местные сообщества", – рассказал руководитель управления образования Костанайской области Ардак Бегатаров.

По его словам, научное сопровождение стало одним из ключевых преимуществ инициативы. Каждый сорт для будущих школьных садов подбирали совместно с учеными университета, чтобы деревья хорошо приживались и успешно развивались в условиях Костанайской области.

От первого саженца до большого проекта

Принцип проекта основан на личном участии каждого ребенка. Школьники не просто помогают высаживать деревья, но и на протяжении нескольких лет будут следить за их развитием. Благодаря этому школьные дворы постепенно превращаются в своеобразные живые лаборатории, где теория подкрепляется практикой. Специалисты рассчитывают, что благодаря правильно подобранным сортам и соблюдению рекомендаций по уходу приживаемость саженцев составит не менее 80%. Для образовательных организаций подготовлены специальные методические материалы, подробно описывающие все этапы работы с молодыми деревьями.

Стартовал проект в октябре 2026 года на территории школы №31 Костаная. Именно здесь появились первые деревья. Позже инициативу поддержали десятки образовательных организаций региона. Сегодня на территориях школ, колледжей и вузов высаживают яблони, груши, сливы, вишни и абрикосы. Предпочтение отдается сортам, которые хорошо адаптированы к местным природно-климатическим условиям.

Одной из самых заметных площадок проекта на днях стала школа №32. Вместе со школьниками и педагогами к посадке деревьев присоединились представители Наурзумского государственного природного заповедника и руководство области.

"Забота о своем крае проявляется не в словах, а в делах. Когда дети собственными руками сажают дерево и затем ухаживают за ним, они начинают чувствовать ответственность за окружающий мир и понимают ценность своего вклада. Сегодня мы высаживаем молодые деревца, а уже через несколько лет ребята увидят первые плоды своего труда. Такое участие помогает воспитывать уважение к труду, терпение и любовь к своей стране через реальные поступки", – отметил заместитель акима Костанайской области Бакытжан Нарымбетов.

Для самих школьников участие в проекте стало возможностью оставить свой след в истории родной школы. Ученица школы №32 Жансая Абдрахманова признается, что для детей саженцы давно стали чем-то большим, чем просто элемент благоустройства.

"Мы понимаем, что со временем здесь появится настоящий сад, который будет радовать будущие поколения учеников. Каждый из нас хочет внести свой вклад в то, чтобы школа становилась красивее, а окружающий мир вокруг нас – зеленее и уютнее", – поделилась школьница.

История, которая объединила область

Проект активно развивается не только в областном центре, но и во многих районах региона, где плодовые сады стали частью масштабной работы по экологическому и трудовому воспитанию. Здесь школьники знакомятся не только с основами садоводства, но и получают практические знания по биологии и экологии, учатся ухаживать за растениями и наблюдать за их развитием.

Большой отклик получила и инициатива учащихся Рудненской специальной школы для детей с особыми образовательными потребностями, где к посадке деревьев присоединились десятки ребят. По словам директора Регионального центра психологической поддержки и воспитательной работы Елены Петренко, акция объединила людей по всей области.

"Мы ежедневно наблюдаем, как развивается эта инициатива в разных районах. Школы присылают фотографии, видеоролики и свои истории, которыми мы делимся с жителями области. Для нас важно показать, что любовь к родному краю проявляется через реальные дела и личное участие каждого человека. Меня искренне вдохновил пример учащихся Рудненской специальной школы. Почти 50 ребят вышли на посадку деревьев, и этот случай стал одним из самых ярких подтверждений того, что проект действительно объединяет людей", – поделилась она.

С особым теплом о проекте говорит и ученица школы №31 Айлана Абдрашева, которая участвовала в закладке первого сада. Она отметила, что ей хочется видеть, как растет дерево, которое она посадила сама. Школьница надеется, через много лет здесь будет большой красивый сад, а она сможет вернуться в родную школу и сказать, что когда-то тоже помогала его создавать.

Модель для всей страны

Сегодня результаты проекта уже превзошли первоначальные ожидания. Вместо запланированной тысячи саженцев участники высадили более 2,5 тыс. деревьев и кустарников. Участие в проекте приняли 93 учреждения образования, среди которых не только школы, но и колледжи, и вузы региона. На первом этапе намечено создать 100 первых плодовых садов. А всего за время реализации проекта – высадить 6 тыс. саженцев. Не исключено, что это количество окажется гораздо больше. До 2030 года планируется охватить более 400 учреждений образования региона. Но организаторы убеждены, что главный показатель успеха будет измеряться не количеством посадок, а тем, сколько деревьев удастся сохранить и вырастить.

Как отметил Ардак Бегатаров, каждый школьный сад должен стать частью жизни образовательной организации. Наблюдая за ростом деревьев, дети получат практические знания, научатся работать в команде и начнут понимать ценность собственного труда.

"Нам важно, чтобы каждый саженец был связан с историей конкретной школы и ее учеников. Заботясь о деревьях, дети учатся понимать природу, получают практические знания и начинают осознавать свою ответственность за окружающий мир. Когда над созданием сада вместе работают взрослые и дети, рождается не просто зеленое пространство, а культура бережного отношения к родной земле", – подчеркнул руководитель управления образования.

Проект "Мой двор – мой сад" начался в Костанайской области, но его значение давно вышло за пределы одного региона. Здесь удалось объединить ученых, педагогов, школьников, родителей и местные сообщества вокруг общей цели. В итоге появились не только новые аллеи и плодовые сады, но и эффективная модель экологического воспитания, которая показывает, как идеи программы "Таза Қазақстан" могут работать в реальной жизни.

И, возможно, через несколько лет главным результатом этого проекта станут не только урожаи яблок или абрикосов. Его настоящим успехом будут тысячи детей, которые научились бережно относиться к природе, ценить собственный труд и чувствовать ответственность за землю, на которой живут.