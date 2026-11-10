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Гигантские сомы, затопленные улицы и призраки: какие тайны скрывает Капшагайское водохранилище

Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:21 Фото: Zakon.kz
Капшагайское водохранилище известно пляжами и летним отдыхом, но у него есть и другая сторона. Под водой скрывается старинный поселок, а среди местных жителей бытуют истории о гигантских сомах и призраках. Какие тайны хранит водоем и что из них правда, – в материале Zakon.kz .

Поселок под водой

История Капшагайского водохранилища началась задолго до появления пляжей и баз отдыха. В 1969 году на реке Или перекрыли русло, а годом позже приступили к заполнению водоема. Из-за этого под водой оказался старинный поселок Илийск, основанный в 1853 году. Изначально это было небольшое укрепление с переправой через Или. Его основали для охраны и обслуживания переправы, которой пользовались путешественники и торговые караваны. Постепенно поселение разрасталось. Появлялись жилые дома, общественные здания и церковь. К середине XX века Илийск превратился в полноценный населенный пункт, где проживали более пяти тысяч человек.

Капчагайское водохранилище, Капчагай, база отдыха на Капчагайском водохранилище, базы отдыха на Капчагае, пляж, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:21

Фото: Zakon.kz

Строительство водохранилища изменило судьбу города. Жителей переселили в соседние населенные пункты, в том числе в Новоилийск, который впоследствии стал Капчагаем, – ныне Конаев. Старые постройки разобрали, а территорию постепенно затопили. Вместе с домами под водой оказалось и кладбище, но часть захоронений перед этим все же перенесли.

Именно с затопленным поселением связаны многочисленные легенды. Рассказывают, будто на дне до сих пор можно увидеть купола старых церквей, а по ночам на берегу появляются призраки бывших жителей. Есть и истории о гробах, которые якобы всплывали на поверхность после заполнения водохранилища.

Подтверждений этим мистическим рассказам нет. Но сам факт того, что под популярным местом летнего отдыха скрываются улицы, дома и следы прежней жизни, уже делает историю Капшагайского водохранилища необычной. Получается, что у Конаева есть собственный подводный город.

Сомы, которые якобы едят людей

Одна из самых известных легенд связана с гигантскими сомами. Если верить рассказам любителей страшилок, на дне водохранилища обитают рыбины длиной три-четыре метра и весом в несколько сотен килограммов. Более того, некоторые утверждают, что в желудках таких хищников находили останки утонувших людей.

Звучит впечатляюще, особенно если услышать подобное вечером у костра. Однако научных подтверждений существования сомов-людоедов в водохранилище нет. Обыкновенные сомы действительно способны вырастать до внушительных размеров и питаться рыбой, а также падалью. Но доказательств того, что они целенаправленно охотятся на людей, не существует.

Не меньше вопросов вызывают рассказы о неизвестном существе, которое якобы скрывается в самых глубоких впадинах водоема. Его описывают как огромного мутанта, а иногда и вовсе приписывают ему сверхъестественные способности. Но пока доказательств существования такого обитателя не появилось.

Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:21

Фото: Zakon.kz

Трилобит из Капшагая и загадочный краб

Впрочем, не все истории о необычных обитателях водохранилища появились исключительно благодаря богатой фантазии отдыхающих. В сентябре 2009 года рыбаки действительно сообщили о необычной находке. По их словам, им попалось странное членистоногое длиной около 90 сантиметров. У существа было плоское тело, покрытое твердым панцирем, множество конечностей, расположенных с одной стороны туловища, а также необычное строение ротового аппарата и глаз. Рыбаки сняли находку на камеру мобильного телефона и решили передать ее специалистам зоопарка.

Вскоре появилась сенсационная версия. Якобы удалось обнаружить живого трилобита – древнее морское членистоногое, вымершее сотни миллионов лет назад. Однако эта история вызвала сомнения у специалистов. Среди возможных объяснений называли щитня – небольшого пресноводного ракообразного, а также мечехвоста, внешне напоминающего древних трилобитов.

Впрочем, достоверно установить, что именно поймали рыбаки, по имеющимся сведениям не удалось. Поэтому история о 90-сантиметровом существе так и осталась одной из самых загадочных страниц капшагайского "фольклора".

Капчагайское водохранилище, Капчагай, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:21

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Еще один повод для обсуждений появился в 2017 году. Тогда в интернете распространилось видео с довольно крупным крабом, которого рыбаки обнаружили в водохранилище. Необычного гостя успели снять, после чего отпустили обратно в воду. Пользователи тут же принялись искать объяснение его появлению. Одни предполагали, что краб попал в Или из Китая, другие шутили о путешествии на лапах перелетных птиц. Звучала и версия, что кто-то намеренно выпустил в водоем личинок ракообразных. Но ни одна из этих гипотез не получила убедительного подтверждения.

Водовороты-убийцы и опасные берега

Есть у Капшагайского водохранилища и другая мрачная репутация. Некоторые отдыхающие связывают случаи гибели людей с таинственными водоворотами и даже злыми духами утонувших. Однако спасатели МЧС страны объясняют трагедии вполне земными причинами.

Среди основных факторов риска – резкое ухудшение погоды, сильный ветер и штормовые волны, перепады глубины, купание в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие присмотра за детьми. Спокойная на вид поверхность водохранилища вовсе не означает, что в воде нет опасности. Погода здесь может измениться довольно быстро, а последствия беспечности бывают трагическими.

Так что прежде чем искать мистику, стоит вспомнить об элементарных правилах безопасности. В отличие от призраков, опасные течения и внезапный шторм – явления тут вполне реальные.

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Остров с историей батыра

После смерти в 1773 году Отеген батыр был похоронен на вершине высокого холма в этой местности. Когда в начале 1970-х годов начали заполнять водохранилище, возникла угроза затопления могилы. По просьбе родственников и представителей общественности в 1973 году останки батыра перезахоронили в Жамбылской области, неподалеку от села Отеген в Кордайском районе. Позднее там возвели мемориальный мавзолей.

Легенды Капшагайского водохранилища, могила Отеген батыра, водоем, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 17:21

Фото: Instagram/turclub.kz

Однако вершина холма, где изначально находилось захоронение, полностью под воду не ушла. Так появился скалистый остров длиной около полутора километров, расположенный примерно в двух километрах от берега. В 2020 году потомки Отеген батыра установили в западной части острова небольшой мемориальный мавзолей в память о первоначальном месте захоронения.

Получается, что у водохранилища есть своя настоящая история, которая порой интереснее любой выдумки. Здесь действительно скрывается затопленное прошлое, есть необычные природные объекты и места, связанные с историей Казахстана. А вот гигантских сомов, призраков и доисторических монстров пока лучше оставить в категории легенд – хотя бы до появления убедительных доказательств.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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