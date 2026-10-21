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Политика

Что изменится в армии Казахстана: Совет Безопасности одобрил план военной реформы

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 22:37 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности по вопросам военной реформы. Об этом 21 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Акорды, сообщает Zakon.kz.

Под председательством главы государства состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан.

Основной вопрос – проект плана военной реформы. Глава государства поручил разработать и внести на рассмотрение Совета Безопасности предложения по реформированию оборонной сферы с учетом масштабных преобразований в стране.

Президент подчеркнул особое значение создания в самые короткие сроки современной, мобильной и технологичной армии.

"Поставлена задача изменить качество Вооруженных сил. Это касается управления, подготовки военнослужащих, кадровой политики, военного образования, оборонного планирования и технологического оснащения. Особого внимания требуют безопасность службы, культура командования, эффективность использования государственных ресурсов. Взаимодействие армии с обществом тоже следует изменить. Речь идет о комплексной реформе. Половинчатые решения здесь не дадут необходимого результата", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания заместитель председателя Совета Безопасности Аида Балаева представила основные положения плана, разработанного с учетом международного опыта военного строительства, современных методов ведения боевых действий и предложений отечественных специалистов.

Документ предусматривает институциональные преобразования, направленные на повышение эффективности всей военной организации государства.

"Планируется пересмотр структуры и состава Вооруженных сил, совершенствование системы управления и оборонного планирования, формирование беспилотных сил и усиление ключевых компонентов армии. Важнейший аспект военной реформы – переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах, последующие шесть месяцев – служить непосредственно в воинских частях с акцентом на боевую подготовку и выполнение задач в составе подразделений", – говорится в сообщении Акорды.

Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности военнослужащих и защите их прав. Планируется создание институтов военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих, а также принятие мер по недопущению неуставных отношений, укреплению воинской дисциплины.

Предусмотрено также развитие единой системы военно-патриотической подготовки "Жас айбын" на основе концепции "Адал азамат", расширение сети специализированных военных школ и совершенствование начальной военной подготовки.

О планируемой модернизации Вооруженных сил доложил министр обороны Айдос Мырзахметов. Важным элементом военной реформы станет принятие новой информационно-коммуникационной стратегии вооруженных сил и повышение качества воспитательной работы на основе конституционного принципа "Закон и Порядок".

Эти меры направлены на укрепление армейской дисциплины и доверия общества к армии. Организационные мероприятия плана будут реализованы до конца текущего года, основные концептуальные меры – в 2027 году.

"В ходе заседания председатель Совета Безопасности поручил до конца года завершить работу Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан. Президент подчеркнул, что военная безопасность является общенациональной задачей, требующей согласованной работы всех заинтересованных органов", – добавили в Акорде.

По итогам заседания план военной реформы был одобрен. Глава государства заявил, что определяющее значение имеет своевременная, полная реализация запланированных преобразований.

Координация работы по выполнению плана возложена на правительство и Совет Безопасности.

24 сентября 2026 года в Мангистауской области во время военно-морских учений 17 военнослужащих унесло в Каспийское море. Спасти удалось троих, погибли 14 военных.

25 сентября в Министерстве внутренних дел сообщили, что после трагедии по подозрению в совершении уголовных правонарушений, связанных с халатным отношением к службе и нарушением правил кораблевождения, задержаны ответственные должностные лица высшего и старшего командного состава Вооруженных сил: начальник штаба – первый заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами ВС РК, два командира воинских частей, командиры роты морской пехоты и катера.

26 сентября 2026 года президент подписал распоряжение "О Комиссии по комплексной проверке состояния дел в Министерстве обороны Республики Казахстан". 5 октября состоялось совещание комиссии, на котором озвучили, что трагические события в Мангистауской области выявили накопившиеся системные проблемы в Вооруженных силах.

Предварительные итоги расследования свидетельствуют о серьезных просчетах при планировании военных мероприятий и отсутствии должного контроля со стороны прежнего руководства. По итогам первого этапа проверки органами уголовного преследования возбуждено 13 уголовных дел по фактам возможных хищений государственного имущества, должностных злоупотреблений и других нарушений в деятельности организаций и подразделений Министерства обороны.

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Канат Болысбек
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