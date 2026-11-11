"Занимаюсь любимым делом и зарабатываю": 11-летний житель Усть-Каменогорска вяжет игрушки

Пока некоторые дети "зависают" в телефонах, Айсултан Талапхан нашел себе занятие по душе и способ зарабатывать на карманные расходы. Zakon.kz расскажет о необычном хобби и мини-бизнесе подростка из Усть-Каменогорска.

11-летний Айсултан Талапхан – ученик 6 класса школы-гимназии №10. Он живет с родителями, а также со старшим братом, которому 15 лет, и младшей сестрой – ей всего три месяца. Его папа и мама – предприниматели. Мальчик мечтает пойти по их стопам, плюс освоить профессию дизайнера – к чему он уже сделал первые шаги, начав вязать мягкие игрушки.

"Впервые в начале этого года я увидел вязание крючком на уроке труда в школе, которое показала наша учительница. Мне стало интересно, и я захотел попробовать сам. И мне очень понравилось это занятие. Я решил продолжить обучение, но оно было уже самостоятельным. Сначала смотрел уроки в интернете, повторял за мастерами, учился делать петли и постепенно осваивал разные техники. Позже родители нашли мне индивидуальные уроки с преподавателем, чтобы я мог развиваться дальше". Айсултан Талапхан

Первым делом мальчик связал шарф, потом шапку, после этого задумал создать игрушечного зайчика. А за ним стали рождаться и другие плюшевые персонажи.

"Шарф я связал для себя, до сих пор его ношу. И своего первого зайца помню, ведь именно с него началось мое увлечение вязаными игрушками. Конечно, я не сразу разобрался в технике, было непривычно, приходилось много раз переделывать. Нужно было научиться правильно держать крючок, считать петли, следить за плотностью вязания. Если ошибешься вначале, потом вся игрушка может получиться неровной, поэтому иногда приходилось расплетать все". Айсултан Талапхан

Самое сложное в работе – это детали и сборка, поделился собеседник. Нужно сделать так, чтобы все части были одинаковыми, аккуратно соединить их и придать игрушке красивый вид.

"Я могу долго сидеть и вязать, не замечая, как пролетело время. Особенно нравится взаимодействовать с плюшевой пряжей, из нее получаются мягкие и красивые игрушки. Важно, чтобы нитки были качественными, приятными на ощупь и подходили для конкретной работы. Мне интересно придумывать новые игрушки и наблюдать, как из обычных ниток собирается целый образ. В интернете много идей, я смотрю разные видео, фотографии, вдохновляюсь работами других мастеров. Когда вижу какую-нибудь игрушку, думаю: смогу ли я связать такую же? А иногда хочется придумать что-то авторское". Айсултан Талапхан

Освоив азы и видя, что у него хорошо получается, школьник захотел, чтобы его работы радовали не только его, но и других людей. Поэтому он стал вязать игрушки на заказ. И продажи оказались весьма удачными.

"Цена товара зависит от размера, количества пряжи и сложности работы. Чем больше игрушка по размеру и деталям, тем дороже она стоит. Самый дорогой мой заказ был на 10 тыс. тенге, а вот брелоки я продавал на школьной ярмарке по 1 500 тенге. Мне приятно, что я своим трудом могу заработать деньги. Тем более ручная работа всегда ценится". Айсултан Талапхан

Приобретая плюшевые игрушки, покупатели выражают восхищение подростку.

"Когда вяжу, я отдыхаю и получаю удовольствие. Мне нравится сам процесс. А когда игрушка готова, я испытываю гордость, потому что понимаю: я сам ее сделал – своими руками. Особенно приятно, когда она нравится другим. Покупатели радуются моим работам, им нравится, что игрушки сделаны вручную, искренне и с любовью. Добрые отзывы мотивируют меня вязать дальше и создавать что-то новое. Я считаю, что игрушки должны быть красивыми, качественными, мягкими и безопасными. Самое главное, чтобы они вызывали улыбку и дарили восторг тому, кто ее получит". Айсултан Талапхан

Подросток в соцсетях показывает своей аудитории процесс работы и результат. На его страничку заглядывают добрые комментаторы, которые выражают восхищение юному дарованию и желают успехов.

"Блог стал вести, потому что мне захотелось показывать людям свои работы, рассказывать, как я вяжу игрушки, и делиться процессом создания. Еще через соцсети можно находить покупателей, получать заказы и знакомиться с людьми, которых тоже интересует рукоделие. Считаю, что у каждого человека может быть любое хобби, неважно, мальчик ты или девочка. Если тебе нравится что-то делать, нужно этим заниматься. Лично я не обращаю внимания на хейт, ведь некоторые считают, что вязать должны исключительно представительницы прекрасного пола. Для меня главное, чтобы мне самому нравилось то, чем я занимаюсь". Айсултан Талапхан

Оказалось, рукоделие в крови у Айсултана Талапхана. Его бабушка славилась как талантливая мастерица: она вязала, вышивала и плела ковры.

"Наверное, этот талант у нас в семье передается из поколения в поколение. Я бы хотел научить вязать и остальных родных или просто желающих, если им это интересно. Родители хорошо поддерживают меня, видят, что мне действительно нравится вязать, поэтому помогают развиваться. Например, недавно папа мне подарил швейную машинку, а мама купила пряжу. Мне очень приятно, что мои близкие верят в меня и разделяют мое увлечение". Айсултан Талапхан

Кроме вязания, школьник уже четыре года занимается кикбоксингом, в свободное время помогает маме по хозяйству и учится у отца ремонтировать разную спецтехнику.

"Мне нравится спорт, потому что он учит дисциплине, терпению и уверенности в себе. Стараюсь совмещать тренировки, учебу и свое любимое хобби. Пока я хочу учиться, совершенствовать свои навыки и создавать красивые игрушки. Я не хочу останавливаться на достигнутом. В будущем планирую стать дизайнером, мне хотелось бы иметь свой бренд, собственную мастерскую и, возможно, руководить большим бизнесом". Айсултан Талапхан

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Подросток добавил, что игрушки, особенно плюшевые, приносят радость не только детям, но и взрослым, помогают им выражать эмоции, снимать стресс и сохранять в памяти теплые воспоминания о детстве.