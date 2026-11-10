Зацепили мелодичностью и глубоким смыслом: девушка из Турции поет казахские песни и покоряет Казнет

Турчанка из Стамбула влюбилась в казахские песни настолько, что довольно быстро заговорила на языке Абая и даже отправилась в путешествие по Казахстану. Zakon.kz поговорил с девушкой и узнал, чем ее зацепили отечественные хиты.

24-летняя Ирем Гёкче родилась и всю жизнь живет в Стамбуле. С детства интересуется музыкой и в настоящее является студенткой консерватории. У девушки не только красивый голос – у нее есть талант писать авторские песни.

"Пою с тех пор, как только научилась говорить. Но серьезно начала заниматься музыкой с 2020 года. Теперь это для меня не просто хобби или профессия, а часть моей жизни и один из лучших способов выразить себя". Ирем Гёкче

Артистка слушает разную музыку, однако казахские песни запали ей в душу с первого звучания, причем насколько, что она сначала решила разобраться в словах, а потом и вовсе выучить язык.

"До этого никогда не была в Казахстане, у меня не было друзей-казахов. Я ничего не слышала про эту страну, культуру, а даже если слышала, не придавала большого значения. Но когда впервые послушала казахскую песню, у меня внутри все перевернулось. Я сразу заинтересовалась: на каком языке поют? Несколько раз переслушивала ее. Потом стала искать другие песни на казахском языке, и они тоже оказались прекрасны. Хотелось понять, о чем песня, я стала разбирать слова". Ирем Гёкче

Жительница Стамбула быстро отыскала репетитора по казахскому языку. Год назад она приступила к занятиям. Было сложно, но за это время она полностью выучила язык и свободно заговорила по-казахски.

"Сначала, когда вслушалась в слова, казалось, все не так сложно, – я даже ощутила, насколько казахский и турецкий схожи в произношении. Но, приступив к написанию букв, я растерялась. Впервые увидела такое правописание – на основе кириллицы. Были правила, которые нужно заучивать и разбираться. Но со временем все далось легко и стало понятно. Мне потребовалось меньше года, чтобы выучить язык, грамматику, произношение. Еще учить язык мне помогали казахские сериалы, они тоже оказались весьма увлекательными. Зато теперь знать, о чем поешь, – очень классно". Ирем Гёкче

Ирем Гёкче также играет на гитаре, на ее мелодию хорошо ложатся казахские песни. Студентка записывает на видео свое исполнение и делится им в соцсетях.

"Я самостоятельно разбираю песни, выбираю то, что западает в душу, учу их, работаю над правильным произношением, стараюсь петь так, чтобы все совпадало с нотами и словами. Когда решила выложить видео, совсем не ожидала такой теплой реакции от аудитории, от слушателей, которые массово меня поддержали. Были не только теплые слова – люди стали присылать мне свои любимые хиты. И меня увлекает как современное творчество, так и народная музыка". Ирем Гёкче

Собеседница поделилась, что этим направлением ее творчества приятно был удивлен не только казахский народ, но и турецкий.

"Когда я стала петь и писать песни на казахском языке, мои родные сильно удивились, расспрашивали, почему именно казахский. Но слушая мое исполнение, они даже признались, что осознали, насколько это красиво. Меня стали находить казахстанцы, которые гостят в Турции, выражать восхищение, а наши турки стали больше слушать казахских исполнителей. Тот факт, что люди так хорошо реагируют на мою музыку, дает мне мотивацию продолжать дальше. Казахский – для меня не просто иностранный язык, а часть моей жизни и творчества, он близок мне по духу". Ирем Гёкче

Не откладывая в долгий ящик, турчанка прилетела в Казахстан, чтобы все увидеть своими глазами и окунуться в местную культуру.

"Это большая страна с богатой культурой. У меня была возможность побывать в Актау и Астане. Мне очень понравилось, я впечатлена гостеприимством и теплотой казахского народа. Я даже примерила на себя казахский национальный костюм и поела бешбармак в юрте – это фантастически. Все еще хочу узнать больше об истории, традициях и музыке Казахстана. Очень хочется побывать в Алматы – наслышана о нем, о красоте гор и города". Ирем Гёкче

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Казахские песни очень красивые: мелодично звучат и имеют глубокий смысл, говорит Ирем Гёкче. Она намерена и дальше воспевать казахский язык, а также создавать авторские песни. Еще девушка хочет выступить в коллаборации с казахстанскими артистами. Самое главное для нее сейчас – внести свой вклад в большее признание казахского творчества в Турции и турецкой музыки в Казахстане. Быть мостом дружбы между двумя странами и нашими народами.