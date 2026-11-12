Редкое пополнение: в Шымкентском зоопарке родились 10 удавов

В Шымкентском зоопарке произошло редкое событие – впервые за три десятилетия здесь появилось потомство у удавов. Десять малышей пока скрыты от посетителей, а сотрудники ежедневно следят за их развитием. Как растут новорожденные рептилии, увидел корреспондент Zakon.kz.

"Настоящее чудо!" – с восхищением говорит Раиса Долгова, показывая на целую гроздь удавов, которые собрались в клубок и мирно греются под лампой. Впервые за 30 лет в Шымкентском городском зоопарке появилось потомство у этих неядовитых змей из семейства ложноногих. Маленькие удавы родились еще в конце августа, однако показать их решили только сейчас, когда малыши немного подросли.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Не все детеныши родились жизнеспособными, поскольку самка впервые стала матерью. Сейчас в нашем террариуме на адаптации находятся 10 удавов. Большая часть из них уже самостоятельно питается. Двое-трое еще ни разу не ели без нашей помощи. Поэтому мы пока не выпускаем их в экспозицию и не показываем посетителям. Они ведь дети, – малышам нужно немного подрасти и окрепнуть. Кормим их новорожденными мышатами и крысятами, поскольку с более крупной добычей они пока не справятся", – говорит сотрудница зоопарка.

Потомство у рептилий последний раз было в начале 1990-х годов. С тех пор сменилось не одно поколение рептилий, и нынешнее пополнение стало особенно ценным за несколько десятилетий. Родители малышей приехали в Шымкент из-за границы. Самец – из России, а самка – из минского зоопарка.

"В начале 2026 года мы поселили родителей в одном террариуме. Между ними возникла взаимная симпатия, что для этих змей нередкое явление. И вот спустя время в зоопарке произошло долгожданное пополнение. Особенность удавов в том, что детеныши развиваются в яйцевых оболочках внутри организма матери, а на свет появляются уже полностью сформировавшимися", – говорит Раиса Долгова.

Сотрудники зоопарка внимательно следят за развитием четырехмесячных удавов. Каждый день детенышей взвешивают и измеряют, контролируя, как они набирают вес и растут. И только когда змейки окрепнут и будут готовы к самостоятельной жизни, их представят посетителям зоопарка.