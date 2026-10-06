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События

Два маленьких ската стали историческим событием для Шымкентского зоопарка

скат, вода, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 13:58 Фото: pexels
В аквариумном отделе Шымкентского зоопарка произошло радостное и по-настоящему историческое событие – скаты моторо впервые принесли потомство, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы зоопарка за 6 октября 2026 года, на свет появились два малька – самец и самка.

Скаты моторо – уникальные пресноводные обитатели. В отличие от многих рыб, они не откладывают икру, а рождают уже сформировавшееся живое потомство, поэтому появление мальков особенно важно для специалистов аквариумного отдела.

"Сейчас оба малыша активны, самостоятельно питаются и хорошо растут. За их состоянием внимательно наблюдают сотрудники зоопарка и ветеринары", – отметили сотрудники.

Эти скаты родом из Южной Америки. Они широко распространены в бассейнах рек Амазонка, Ориноко и Парана. На конце хвоста у моторо расположен острый ядовитый шип, который скат использует для самообороны. Каждые 6-12 месяцев этот шип обновляется (старый сбрасывается, вырастает новый). Укол этого шипа опасен для человека и вызывает сильную боль, отеки и мышечные спазмы.

Мы также писали о том, что с 1 октября по 7 ноября 2026 года Алматинский зоопарк проводит традиционную акцию "Желудевая осень". Горожанам предлагают собрать желуди, которые на улицах города становятся мусором, а для питомцев зоопарка – питательным кормом.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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