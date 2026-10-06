Два маленьких ската стали историческим событием для Шымкентского зоопарка

В аквариумном отделе Шымкентского зоопарка произошло радостное и по-настоящему историческое событие – скаты моторо впервые принесли потомство, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным пресс-службы зоопарка за 6 октября 2026 года, на свет появились два малька – самец и самка.

Скаты моторо – уникальные пресноводные обитатели. В отличие от многих рыб, они не откладывают икру, а рождают уже сформировавшееся живое потомство, поэтому появление мальков особенно важно для специалистов аквариумного отдела.

"Сейчас оба малыша активны, самостоятельно питаются и хорошо растут. За их состоянием внимательно наблюдают сотрудники зоопарка и ветеринары", – отметили сотрудники.

Эти скаты родом из Южной Америки. Они широко распространены в бассейнах рек Амазонка, Ориноко и Парана. На конце хвоста у моторо расположен острый ядовитый шип, который скат использует для самообороны. Каждые 6-12 месяцев этот шип обновляется (старый сбрасывается, вырастает новый). Укол этого шипа опасен для человека и вызывает сильную боль, отеки и мышечные спазмы.

Мы также писали о том, что с 1 октября по 7 ноября 2026 года Алматинский зоопарк проводит традиционную акцию "Желудевая осень". Горожанам предлагают собрать желуди, которые на улицах города становятся мусором, а для питомцев зоопарка – питательным кормом.