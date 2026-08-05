Редкое пополнение: в зоопарке Шымкента родился краснокнижный голубой баран

В зоопарке Шымкента произошло редкое пополнение. Здесь родился детеныш голубого барана. Этот вид занесен в международную Красную книгу. Кроме того, этим летом коллекция животных пополнилась молодой парой бизонов и несколькими новорожденными обитателями зоопарка, сообщает Zakon.kz.

Малыш голубого барана, или Pseudois nayaur (научное название на латыни – Прим. ред.), также известный как нахур или куку-яман. Свое название животное получило благодаря характерному серо-голубому оттенку шерсти. Детеныш появился на свет 12 июля 2026 года.

Сейчас он уже выходит на первые прогулки по вольеру и с любопытством изучает окружающий мир. По словам специалистов, детеныш полностью здоров. При рождении он весил больше 3 кг и пока питается исключительно молоком матери. На него приходят посмотреть жители и гости Шымкента. Это не первое пополнение в семействе голубых баранов – приплод здесь появлялся и два года назад.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Как рассказала старейший сотрудник Шымкентского зоопарка Лариса Долгова, нынешнее лето оказалось особенно богатым на пополнение.

"Лето радует нас не только посетителями, но и большим количеством новорожденных. У нас уже появились малыши ланей, оленей и винторогих коз. Не менее интересное пополнение произошло и в террариуме, где вывелись маленькие хамелеоны. Для каждого животного созданы необходимые условия, поэтому малыши чувствуют себя хорошо, набираются сил и с каждым днем становятся все активнее", – поделилась она.

Еще одной новинкой этого сезона стала молодая пара бизонов. Зымыран и Зара прибыли в Шымкент из Акмолинской области 26 июня 2026 года. После обязательного карантина животных перевели в экспозиционный вольер, где их уже могут увидеть посетители.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

"Обязательный карантинный период наши новые питомцы уже завершили. Сейчас они чувствуют себя прекрасно, полностью освоились. Зымыран и Зара – это сложившаяся пара. Мы приглашаем всех гостей зоопарка познакомиться с ними поближе. Они любят овес, но никогда не отказываются перекусить картошкой или фруктами", – рассказала сотрудница.

По словам специалистов, бизоны хорошо приспособлены к разным климатическим условиям. Благодаря густой шерсти и плотному подшерстку они без труда переносят не только летнюю жару, но и морозы до минус 40°С.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Тем временем сотрудники зоопарка уже начали подготовку к холодному сезону. Сейчас здесь заготавливают сено, а ближе к середине октября приступят к подготовке зимних вольеров и вакцинации животных.

"Сейчас основная задача – заготовить достаточный запас сена на зиму. Мы уже ведем его заготовку и складирование, чтобы в холодное время года у животных было все необходимое. Фрукты не консервируем и не замораживаем – их закупаем и ежедневно даем животным свежими", – пояснила Лариса Долгова.

Фото: Zakon.kz/Лика Морозова

Некоторые обитатели зоопарка ждут наступления прохлады. Например, амурский леопард в жаркие дни предпочитает оставаться в закрытом вольере с кондиционером, а с приходом первых холодов начинает чаще выходить на прогулки.