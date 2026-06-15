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Самые эффективные страны в борьбе за экологию и на каком месте Казахстан

рейтинг, фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 11:55 Фото: Zakon.kz
Согласно международным оценкам, Казахстан продолжает оставаться одним из лидеров по индексу экологической эффективности на пространстве СНГ, сообщает Zakon.kz.

Ученые всего мира сходятся во мнении, что состояние экологической обстановки серьезным образом влияет на здоровье человека, поскольку загрязненный воздух и отсутствие чистой воды, как правило, провоцирует рост различных респираторных, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

В общем, от качества экологии сегодня зависит не только наше повседневное состояние, но и качество, продолжительность жизни в целом. К примеру, в странах с высоким загрязнением окружающей среды смертность от неинфекционных заболеваний составляет около 74%.

На этом фоне наиболее объективным показателем состояния окружающей среды и экологической политики государств мира считается индекс экологической эффективности.

Что за индекс и как рассчитывается

Индекс экологической эффективности, или Environmental Performance Index (EPI), – это глобальное исследование и рейтинг по показателям нагрузки на окружающую среду и рационального использования природных ресурсов.

Авторами исследования выступают эксперты Центра экологической политики и права Йельского Университета в партнерстве со специалистами Колумбийского Университета и Международного экономического форума.

Индекс рассчитывается на основании 40 показателей, объединенных в три ключевые группы:

  • экологическое здоровье (качество воздуха и питьевой воды, управление отходами, санитария и т.д.);
  • состояние экосистемы (вырубка лесов, истощение рыбных запасов, сельское хозяйство, защита среды обитания редких видов животных и т.д.);
  • экологическая политика (выбросы парниковых газов и отравляющих веществ в окружающую среду, переход на возобновляемые источники энергии и т.д.).

Полученные показатели агрегируются в цифровое значение с выведением итогового коэффициента по шкале от 0 до 100, где 100 – наилучший результат. Всего в исследовании оцениваются экологические показатели 180 стран мира.

Самые экологически чистые страны мира

Согласно данным последних исследований, наиболее экологически чистым и самым эффективным в плане снижения нагрузки на окружающую среду в мире государством в последние несколько лет считается Эстония. Сегодня ее итоговый индекс экологической эффективности составляет 75,7 балла.

Второе место в мире по этому показателю занимает Люксембург (75,1 балла), а третье с конечным результатом в 74,5 баллаГермания.

В десятку лучших стран по экологической эффективности также входят – Финляндия (с итоговым индексом в 73,8 балла), Великобритания (с итоговым индексом в 72,6 балла), Швеция (с итоговым индексом в 70,3 балла), Норвегия (с итоговым индексом в 69,9 балла), Австрия (с итоговым индексом в 68,9 балла), Швейцария (с итоговым индексом в 67,8 балла) и Дания (с итоговым индексом в 67,7 балла).

Оценка Казахстана и стран СНГ

По версии специалистов из Йельского и Колумбийского университетов, Казахстан по экологической эффективности занимает 72-е место в мире с итоговым индексом в 47,8 балла. К слову, наша страна в этом аспекте на постоянной основе прогрессирует, что позволило ей улучшить свой результат с 2014 года на 5,8 балла.

Сегодня по этому показателю Казахстан является одним из лидеров на пространстве СНГ, а также обходит в данном рейтинге такие страны, как Грузия (77-е место с индексом в 47,3 балла), Катар (82-е место с индексом в 46,8 балла), Молдова (86-е место с индексом в 46,1 балла), Саудовская Аравия (108-е место с индексом в 42,5 балла), Турция (143-е место с индексом в 37,2 балла) и Китай (156-е место с индексом в 35,4 балла).

Стоит отметить, что на пространстве стран Содружества в этом рейтинге Казахстан уступает лишь Беларуси. Она занимает 32-е место с конечным индексом в 58,2 балла.

Более низкими показателями экологической эффективности, чем у Казахстана, среди государств – членов СНГ отмечаются – Россия (83-е место с индексом в 46,7 балла), Армения (94-е место с индексом в 44,9 балла), Кыргызстан (105-е место с индексом в 42,8 балла), Узбекистан (107-е место с индексом в 42,6 балла), Азербайджан (121-е место с индексом в 40,5 балла) и Таджикистан (167-е место с индексом в 32,3 балла).

Где самая низкая экологическая эффективность

Государством с самой низкой экологической эффективностью и, соответственно, с наиболее загрязненной окружающей средой в мире является Вьетнам. Он занимает последнюю 180-ю строчку в данном рейтинге с итоговым индексом в 24,6 балла.

В десятку худших стран по этому показателю также входят – Пакистан (с итоговым индексом в 25,5 балла), Лаос (с итоговым индексом в 26,3 балла), Мьянма (с итоговым индексом в 27,1 балла), Индия (с итоговым индексом в 27,6 балла), Бангладеш (с итоговым индексом в 28,1 балла), Эритрея (с итоговым индексом в 29 баллов), Мадагаскар (с итоговым индексом в 30,1 балла), Ирак (с итоговым индексом в 30,3 балла) и Афганистан (с итоговым индексом в 31 балл).

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Олег Калиниченко
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