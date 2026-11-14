Первый снег превратил Петропавловск в зимнюю сказку – фоторепортаж

Петропавловск встретил долгожданный первый снег. Улицы, скверы и парки укрылись белоснежным покрывалом, горожане вышли на прогулки, а во дворах появились первые снеговики. Как преобразился город и надолго ли задержится снежная красота – в фоторепортаже Zakon.kz.

"С первым снегом!" – с этого приветствия сегодня начался день у жителей Петропавловска. Долгожданный снежный наряд превратил город в настоящую сказку.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

На главном городском проспекте – улице Конституции Казахстана – величавые ели, словно модницы, красуются перед прохожими в белоснежных одеждах.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Мягким и уютным белоснежным покрывалом снег накрыл любимый сквер горожан напротив городского акимата. Здесь на удивление северян прижились южные теплолюбивые пихты и миниатюрные голландские елочки.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Заснеженные аллеи манят прохожих своей тихой красотой. Здесь приятно неспешно прогуляться, полюбоваться зимними пейзажами и вспомнить теплые летние дни.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Особую атмосферу создает музыкальный фонтан, уснувший до весны под снежным покрывалом. Кажется, даже дельфины, еще недавно радовавшие горожан танцующими струями воды, теперь погрузились в зимнюю дрему в ожидании нового сезона.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

А вот городским коммунальщикам не до отдыха. С самого утра на улицах работает снегоуборочная техника. Пока горожане любуются первым снегом, рабочие приводят в порядок дороги и тротуары.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Вдоль улицы Конституции Казахстана, которая, к слову претендует на звание самого длинного пешеходного проспекта в мире, снег аккуратно собран в сугробы. Совсем скоро их погрузят в самосвалы и вывезут.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Снежинки припорошили и головы необычных скульптур, ставших городскими талисманами. По местному поверью, эти изваяния волков приносят удачу. Горожане приходят сюда, чтобы загадать сокровенное желание и погладить фигуры животных по голове.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

В настоящую зимнюю сказку превратился городской парк. Заснеженные аллеи, деревья в белых шапках и свежий морозный воздух привлекают любителей неспешных прогулок.

"А воздух какой! Первый снег в нашем парке – это настоящее чудо. Прогулялись, настроение сразу поднялось. Тишина, покой и долгожданный снег, давно его ждем уже!" – делится эмоциями горожанка Асем Ибраева.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Гуляющим по первому снегу в парке особенно рады местные голуби. Горожане обычно приходят сюда не с пустыми руками и наполняют птичьи кормушки семечками и хлебом.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

И какой же первый снег без снеговиков! Во дворах Петропавловска уже появились забавные снеговики – результат детской фантазии и первых зимних игр. Правда, надолго ли задержится зимняя красота, пока неизвестно. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время в регионе ожидается потепление до плюс 2°C. А значит, пушистый снег может вскоре превратиться в слякоть.

Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко

Настоящую зиму жители Петропавловска ждут ближе к концу месяца. Впрочем, у северян еще будет достаточно времени, чтобы насладиться снежными пейзажами: зима здесь длится почти полгода.