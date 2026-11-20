Что если для получения справки, продления рецепта или консультации врача больше не придется идти в поликлинику? Казахстанские ученые разрабатывают новую концепцию первичной медицины, в которой многие услуги будут доступны онлайн. Подробнее – в материале Zakon.kz.

Такой подход предлагают авторы новой концепции модели первичной медико-санитарной помощи: доктор медицинских наук, профессор ВШОЗ Куралбай Куракбаев, доктор медицинских наук, профессор университета ВШОЗ, консультант ВОЗ Валихан Ахметов и исполнительный директор Ассоциации клиник Алматы, MBA PH, консультант Министерства здравоохранения РК по законодательству, член Общественного совета фонда ОСМС Расул Дюсенов.

Главная их идея – превратить поликлинику из места, куда человек приходит за каждой медицинской услугой, в удобную систему сопровождения здоровья, значительная часть которой работает онлайн.

"Раньше для пациентов главное заключалось в том, чтобы медицинская помощь была доступной и качественной: рядом находилась поликлиника, лечение было безопасным, а специалист вызывал доверие. Сегодня ожидания меняются. Люди хотят не только получать медицинскую помощь, но и сами участвовать в решениях о своем здоровье. Им важны удобство, скорость и возможность обойтись без очередей. Они ждут от медицины не только лечения, но и профилактики, раннего выявления заболеваний и комплексного подхода. Привычные цифровые сервисы должны быть и в здравоохранении. При этом пациенты хотят понимать, за что платят и насколько обоснованы расходы", – говорит Валихан Ахметов.

Сегодня поход в поликлинику для многих напоминает небольшой квест: сначала нужно попасть к участковому врачу, затем сдать анализы, получить направление, дождаться приема узкого специалиста. Иногда ради решения одного вопроса приходится отпрашиваться с работы, тратить время на дорогу и проводить несколько часов в очередях. А ведь часть этих процедур можно было бы пройти дистанционно.

При этом привычки пациентов уже изменились. Мы заказываем продукты, оплачиваем счета, оформляем документы и записываемся на услуги через смартфон. Отсюда авторы делают вывод, что таких же удобств люди ждут и от медицины. Особенно молодое поколение, им важно не только получить помощь, но и сделать это быстро, в удобное время и без лишних визитов. Модель, когда пациент проводит часы в поликлинике, уже изжила себя, всем важно время, которого катастрофически не хватает. Пациенты хотят сами следить за результатами анализов, иметь доступ к своей медицинской истории, оперативно связываться с врачом и получать рекомендации, не привязываясь к расписанию поликлиники.

Авторы считают, что система здравоохранения должна учитывать эти изменения. Если справку можно получить дистанционно, а рецепт продлить без личного визита, нет смысла направлять человека в поликлинику только ради формальной процедуры.

"Речь не идет о том, чтобы полностью заменить врачей технологиями. Напротив, цифровые инструменты должны освободить медицинских работников от рутинных задач и дать им больше времени для пациентов, которым действительно необходимы осмотр и лечение", – поясняет Куралбай Куракбаев.

В центре концепции – единая цифровая платформа, которая свяжет пациента, врача и медицинские организации. По сути, это будет "поликлиника в смартфоне": один сервис вместо десятков разрозненных систем. На такой платформе пациент сможет хранить свою медицинскую историю, получать консультации, следить за результатами анализов и решать повседневные вопросы со здоровьем. Врачу платформа поможет быстрее получать нужную информацию и координировать лечение. Главная задумка ученых в том, что все необходимое будет в одном месте, без лишних переходов, звонков и визитов.

"Через платформу можно будет задать вопрос семейному врачу, получить консультацию по видеосвязи, оформить необходимые документы или продлить регулярный рецепт. Например, человеку с хроническим заболеванием, состояние которого не меняется, необязательно каждый раз приходить на прием только для продления рецепта. Врач сможет оценить данные о его самочувствии и принять решение дистанционно. Другой пример – пациент с болью в горле. В некоторых случаях первичную оценку жалоб можно провести онлайн, а затем направить человека на необходимые анализы или к профильному специалисту. Это позволит избежать лишних визитов к врачу", – говорит Расул Дюсенов.

При этом цифровизация не означает, что все приемы должны проходить онлайн. Если пациенту необходим осмотр, дополнительные обследования или срочная помощь, без личного визита не обойтись. Задача технологий данной концепции – не заменить врача, а помочь быстрее определить, какая помощь нужна человеку и куда его направить. Чтобы пациент не ходил по кабинетам наугад, а сразу попадал к нужному специалисту.

"В предлагаемой модели часть этих процессов можно будет автоматизировать. Например, перед консультацией пациент заполнит электронную анкету, укажет жалобы и основные показатели здоровья. Врач заранее получит необходимую информацию и сможет сосредоточиться на главном. В перспективе искусственный интеллект сможет помогать анализировать данные, распределять обращения по степени срочности и обращать внимание врача на возможные риски", – отметил Валихан Ахметов.

При этом окончательные медицинские решения должны оставаться за специалистом – это важно понимать.

Такая система позволит разделить обращения на несколько категорий. При опасных симптомах человеку предложат обратиться за экстренной помощью, при необходимости срочного осмотра запишут к врачу, а по несложным вопросам предложат дистанционную консультацию или рекомендации.

Также авторы заметили, что в современном мире рассматривать здоровье человека необходимо шире, чем просто отсутствие болезни.

На него влияют:

возраст,

условия жизни,

доход,

питание,

психологическое состояние,

социальное окружение.

Поэтому авторы данной концепции предлагают объединить в единой системе не только медицинские услуги, но и профилактику, санитарный контроль и социальную поддержку. Например, одинокому пожилому человеку может быть нужна не только помощь врача, но и доставка лекарств, поддержка социального работника или консультация психолога. Семье, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, – помощь сразу нескольких специалистов.

В такой модели врач, медсестра и социальный работник действуют сообща. Это особенно важно для пациентов с хроническими заболеваниями и людей, которым требуется постоянное сопровождение.

Министерством здравоохранения страны уже проделана значительная работа в этом направлении, однако концепция авторов призвана дополнить существующие инициативы научно обоснованным подходом, определить перспективы и сформировать стратегический вектор дальнейшего развития первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

При разработке новой модели авторы не стали изобретать велосипед, а обратились к международному опыту. В разных странах уже ищут способы сделать медицину доступнее с помощью технологий. В Швеции пациент может получить консультацию врача дистанционно, в Великобритании цифровые сервисы помогают оценить обращение еще до приема, а Сингапур делает ставку на профилактику и постоянное наблюдение за здоровьем населения.

Они предлагают изучить этот опыт и адаптировать наиболее полезные решения для Казахстана.

При этом страна уже располагает определенными преимуществами: развитыми цифровыми сервисами,

опытом электронного взаимодействия граждан с государством,

широкой сетью медицинских организаций.

Однако для реализации такой модели недостаточно создать удобное приложение. Необходимо объединить существующие медицинские информационные системы, обеспечить защиту персональных данных, определить правила дистанционных консультаций и предусмотреть оплату цифровых услуг. Важно, чтобы врач и медицинская организация были заинтересованы не только в очном приеме, но и в решении вопроса пациента онлайн.

Важно отметить, что проект пока представляет собой концепцию, а не готовую цифровую систему. Следующий возможный шаг – проверить предложенные решения на практике в одной или нескольких поликлиниках.

Инициатива также связана с важной датой: в 2028 году исполнится 50 лет Алма-Атинской декларации, принятой в 1978 году. Этот документ стал одним из ключевых событий в истории развития первичной медицинской помощи.

"Если раньше доступность медицины во многом определялась тем, насколько близко к человеку находится поликлиника, то новая модель будет предлагать другой ориентир – насколько быстро и удобно пациент может получить необходимую помощь", – резюмирует Куралбай Куракбаев.

Главная задача такой трансформации – не перенести всю медицину в смартфон, а сделать ее доступнее и эффективнее, считают авторы. Речь о другом: концепция настроена на то, чтобы убрать с пути пациента все лишнее. Чтобы за справкой не приходилось стоять в очереди, врач не тратил часы на документы, а сложные случаи получали больше внимания. В идеале медицина должна работать не только тогда, когда человек заболел, но и помогать ему не допустить болезни.