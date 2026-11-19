В ночь на 19 ноября 2026 года Астану окутал густой туман. Улицы скрылись в белой пелене, а деревья, фонари и дорожные знаки покрылись инеем. Как столица преобразилась за несколько часов, увидел корреспондент Zakon.kz.

Пока Астана спала, город постепенно исчезал в густом тумане. Ближе к двум часам ночи белая пелена стала настолько плотной, что привычные очертания улиц растворились в темноте.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Свет фонарей рассеивался в холодном воздухе, окрашивая туман в желтоватые и красные оттенки. За ним скрывались фасады зданий, перекрестки и уходящие вдаль дороги. Даже знакомые городские пейзажи выглядели непривычно.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

На опустевших улицах изредка появлялись автомобили. Их фары на несколько мгновений прорезали туман, прежде чем снова исчезнуть в белой дымке.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Вдали едва угадывались силуэты многоэтажек, а свет уличных фонарей словно обрывался в нескольких десятках метров.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ночь выдалась морозной. По данным "Казгидромета", 19 ноября температура воздуха в Астане должна была опуститься до -4...-6 градусов ниже нуля. На фоне высокой влажности и отрицательных температур город постепенно покрывался белой дымкой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Иней оседал на ветвях деревьев, металлических ограждениях, дорожных знаках и фонарных столбах. Лужи затягивались тонкой ледяной коркой, а на отдельных участках асфальта поблескивали замерзшие капли воды.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

К утру деревья вдоль дорог словно поседели. Особенно заметным иней оказался на тонких ветвях, где белые кристаллы подчеркивали каждый изгиб. Заборы и дорожные знаки тоже покрылись светлым налетом. Казалось, зима решила напомнить о себе, так и не дождавшись настоящего снегопада.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для середины ноября такая картина в Астане несколько необычна. К этому времени столица, как правило, уже встречает зиму под устойчивым снежным покровом. Однако в этом году календарная зима приближается, а улицы города по-прежнему остаются преимущественно бесснежными.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Ноябрь в этом году не спешит уступать место зиме. Вместо привычных для Астаны сугробов на улицах все еще виднеется голый асфальт, а слабые морозы лишь изредка напоминают о приближении настоящих холодов. Кажется, с каждым годом зима приходит все позже, хотя столичная погода всегда отличалась непредсказуемостью.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Между тем город просыпался. К раннему утру туман еще сохранялся над отдельными улицами, но уже заметно поредел. С восходом солнца белая пелена начала отступать, открывая привычные очертания домов, дорог и перекрестков. Постепенно возвращались краски, скрытые ночной дымкой.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Спустя несколько часов от густого тумана почти ничего не осталось. Лишь покрытые инеем деревья, ограды и дорожные знаки напоминали о ночном преображении столицы. Астана вновь вернулась к привычному ритму, оставив за собой еще одну холодную ноябрьскую ночь. Зима пока не спешит укрывать город снегом, но уже оставляет свои следы.

