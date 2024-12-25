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События

Астану накрыл густой туман

Густой туман накрыл Астану , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:38 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Утром 25 декабря 2024 года на Астану спустился густой туман, сообщает Zakon.kz.

Видимость в городе – практически нулевая.

Астану накрыл густой туман , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:38

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Из-за плотной пелены не видно объекты, здания, находящиеся на расстоянии нескольких метров.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:38

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В центральной части города завеса тумана скрыла за собой Акорду и Байтерек. 

Астану накрыл густой туман , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 10:38

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, на улице практически не видно людей, что добавляет особую атмосферу: как будто город опустел. 

Ранее метеорологи сообщали, что 25 декабря большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона. По республике ожидаются туман, на западе – гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра. В Астане в связи с погодными условиями объявили штормовое предупреждение

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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