Астану накрыл густой туман
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Утром 25 декабря 2024 года на Астану спустился густой туман, сообщает Zakon.kz.
Видимость в городе – практически нулевая.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Из-за плотной пелены не видно объекты, здания, находящиеся на расстоянии нескольких метров.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
В центральной части города завеса тумана скрыла за собой Акорду и Байтерек.
Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Помимо этого, на улице практически не видно людей, что добавляет особую атмосферу: как будто город опустел.
Ранее метеорологи сообщали, что 25 декабря большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона. По республике ожидаются туман, на западе – гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра. В Астане в связи с погодными условиями объявили штормовое предупреждение.
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