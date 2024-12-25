Астану накрыл густой туман

Утром 25 декабря 2024 года на Астану спустился густой туман, сообщает Zakon.kz.

Видимость в городе – практически нулевая.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Из-за плотной пелены не видно объекты, здания, находящиеся на расстоянии нескольких метров.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

В центральной части города завеса тумана скрыла за собой Акорду и Байтерек.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, на улице практически не видно людей, что добавляет особую атмосферу: как будто город опустел.

Ранее метеорологи сообщали, что 25 декабря большая часть территории РК будет находиться под влиянием отрога антициклона. По республике ожидаются туман, на западе – гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра. В Астане в связи с погодными условиями объявили штормовое предупреждение.